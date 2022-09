Un camion militaire portant le symbole “Z” des forces d’invasion russes gît dans la ville de Balakliya, que les troupes ukrainiennes ont libérée ce week-end. Agence Anadolu | Agence Anadolu | Getty Images

La contre-attaque surprise de l’Ukraine dans le nord-est du pays a envoyé une onde de choc dans l’armée russe, les stratèges militaires affirmant que les forces d’occupation ont probablement été contraintes de se retirer de toute la région autour de Kharkiv. Cette zone cruciale abrite la deuxième plus grande ville d’Ukraine et se trouve à proximité de la frontière avec la Russie. Cela aurait dû faciliter la défense de la Russie, mais le ministère ukrainien de la Défense a déclaré dimanche que ses forces avaient pu reprendre des dizaines de villes et villages de la région au cours des derniers jours. Il s’agit notamment de la ville stratégiquement importante d’Izyum, que la Russie avait utilisée comme plaque tournante d’approvisionnement et base pour ses forces dans la région, et Kupiansk, une plaque tournante ferroviaire clé dans la région. Les gains territoriaux de l’Ukraine interviennent après que ses forces ont lancé une série de contre-attaques dans le nord-est la semaine dernière. La décision surprise a pris la Russie au dépourvu; le Kremlin avait redéployé de nombreuses troupes dans le sud de l’Ukraine pour une contre-offensive ukrainienne très attendue là-bas. Au lieu de cela, les stratèges croient désormais largement que l’Ukraine avait prévu d’utiliser le redéploiement des troupes russes comme une opportunité pour redoubler d’efforts dans le nord-est du pays.

Kharkiv compte

Kharkiv se trouve à 30 miles de la frontière russe, juste au-dessus de la région stratégiquement importante du Donbass dans l’est de l’Ukraine où se trouvent deux “républiques” pro-russes autoproclamées, à Donetsk et à Lougansk. Malgré cette proximité, cependant, les forces de Moscou n’ont pas été en mesure d’occuper la ville depuis qu’elles ont commencé leur invasion non provoquée de l’Ukraine le 24 février. Depuis que son invasion initiale à grande échelle de l’Ukraine a été réduite, avec le retrait des forces russes de la zone autour de la capitale Kyiv en avril, la Russie a affirmé qu’elle voulait “libérer” le Donbass. Ainsi, la perte de villes et de villages clés dans la région de Kharkiv rend plus vulnérable l’emprise de la Russie sur le territoire de Louhansk (qu’elle prétend occuper entièrement) et de Donetsk (où elle a fait de petites avancées au cours de l’été) et jette un doute supplémentaire sur La capacité de la Russie à atteindre son objectif dans le Donbass. Pour sa part, l’Ukraine a répété à plusieurs reprises qu’elle visait à récupérer tout son territoire perdu, y compris le Donbass et la Crimée, que la Russie a annexés en 2014. Les stratèges de l’Institut pour l’étude de la guerre ont noté dimanche que “les dirigeants ukrainiens ont discuté des frappes dans le sud avec beaucoup plus d’ostentation, mais ont réussi à confondre les Russes sur leurs intentions dans l’oblast de Kharkiv. [province].” Il a noté que l’Ukraine avait exécuté une “campagne habile”, maximisant l’impact des systèmes d’armes occidentaux tels que HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems, offert par les États-Unis) pour attaquer les lignes de communication terrestres russes à Kharkiv et Kherson.

Un véhicule blindé russe capturé par les troupes ukrainiennes est sorti de Kharkiv le 8 septembre 2022. Metin Atkas | Agence Anadolu | Getty Images

Le dimanche, Le ministère ukrainien de la Défense a déclaré que la contre-offensive était en courstandis que le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, le général Valeriy Zaluzhnyi, ont déclaré que les forces avaient récupéré 3 000 kilomètres carrés (environ 1 158 miles carrés) de territoire occupé par la Russie déjà ce mois-ci, et repousse maintenant les forces russes vers la frontière avec l’Ukraine. “Dans la direction de Kharkiv, nous avons commencé à avancer non seulement vers le sud et l’est, mais aussi vers le nord”, a déclaré le général Zaluzhny, ajoutant que les forces ukrainiennes se trouvaient désormais à environ 50 kilomètres (environ 30 miles) de la frontière russe.

Les Russes “battent en retraite”

Les troupes russes stationnées à Balakleya et Izyum s’étaient regroupées et redéployées en direction de Donetsk afin de “renforcer les efforts” là-bas, a déclaré aux journalistes le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konashenkov, selon l’agence de presse russe Tass. Le ministère britannique de la Défense a noté lundi que les troupes russes se retiraient probablement d’une grande partie de la région de Kharkiv, bien que des poches de résistance subsistent. “Face aux avancées ukrainiennes, la Russie a probablement ordonné le retrait de ses troupes de l’ensemble de l’oblast de Kharkiv occupé à l’ouest de la rivière Oskil”, a déclaré le ministère sur Twitterajoutant que depuis que les contre-attaques ont commencé sérieusement mercredi dernier, “l’Ukraine a repris un territoire au moins deux fois plus grand que le Grand Londres”.

Le ‘Z’, le symbole des forces russes, et l’inscription ‘ZSU’, qui est l’abréviation des initiales des forces armées ukrainiennes en alphabet cyrillique, sont visibles sur un véhicule militaire alors que la guerre russo-ukrainienne se poursuit à Kharkiv, Ukraine le 09 septembre 2022. Metin Aktas | Agence Anadolu | Getty Images

Les stratèges ont déclaré que si l’Ukraine semble avoir utilisé le redéploiement des troupes russes dans le sud comme une opportunité d’attaquer dans le nord-est, sa contre-offensive autour de Kherson dans le sud n’est pas une “feinte” ou une simulation d’attaque destinée à détourner l’attention. “Les forces ukrainiennes auraient attaqué et réalisé des gains à plusieurs endroits importants sur la rive ouest du fleuve Dnipro », a noté dimanche l’Institut pour l’étude de la guerre, ajoutant que « l’Ukraine a engagé une puissance de combat considérable et concentré une partie importante de la Les systèmes de précision à longue portée fournis par l’Occident dont il dispose sur cet axe, et il est peu probable qu’il l’ait fait simplement pour attirer les forces russes dans la région.”

Que se passe-t-il ensuite ?

Les stratèges militaires tiennent à souligner que si l’Ukraine a réussi ses contre-offensives initiales tant dans le nord-est que dans le sud du pays, la guerre est loin d’être terminée. Dmitry Gorenburg, chercheur principal à l’organisation de recherche et d’analyse sur la sécurité CNA, a déclaré que les commandants russes hésiteraient à retirer leurs forces du territoire occupé, même dans le but de préserver ces forces. Ce serait un “œil au beurre noir politique” pour Moscou, a-t-il déclaré à CNBC. “Il semble vraiment que les forces russes se soient épuisées en termes de capacité à progresser. Elles n’ont pas vraiment gagné de territoire à proprement parler depuis cette dernière poussée à Lougansk fin juin, début juillet”, a noté Gorenburg. D’autre part, l’Ukraine est susceptible de faire “des efforts continus” pour regagner du territoire, a-t-il ajouté. “Ils voient cela comme un processus graduel à long terme.” Le ministère britannique de la Défense a déclaré dans son évaluation de la situation que “les succès ukrainiens rapides ont des implications importantes pour la conception opérationnelle globale de la Russie”, la majorité des forces ukrainiennes “étant très probablement obligées de donner la priorité aux actions défensives d’urgence”. “La confiance déjà limitée des troupes déployées dans les hauts dirigeants militaires russes est susceptible de se détériorer davantage”, a ajouté le ministère. La pression de l’Ukraine sur les forces russes à Kherson, combinée à la contre-offensive rapide à Kharkiv, “présente aux Russes un terrible dilemme de temps et d’espace”, selon une analyse de l’Institut pour l’étude de la guerre. Il a déclaré que la Russie pourrait risquer de perdre Louhansk, ainsi que de devoir se retirer de Donetsk voisin.