La contraception au Canada n’est pas universelle mais devrait l’être : médecin

L’attention récente portée au droit à l’avortement aux États-Unis a mis la santé reproductive au Canada sous les projecteurs, soulignant les principales lacunes de la politique de soins de santé qui devraient être comblées, selon un médecin, notamment l’accès universel à toutes les méthodes contraceptives.

Le Canada est l’un des seuls pays à offrir des soins de santé universels, mais pas d’accès universel à la contraception, ce qui le rend limité et coûteux, en particulier pour les membres des communautés rurales et marginalisées.

Parallèlement, environ 30 à 40 % des grossesses au Canada ne sont pas intentionnelles, selon la Dre Vivian Tam, médecin urgentiste familiale basée à Ottawa.

“Cela se produit de manière disproportionnée chez les femmes assez jeunes, donc celles qui ont entre 15 et 24 ans, celles qui vivent dans des communautés rurales et éloignées du Canada, qui appartiennent à des communautés autochtones ou qui sont de nouvelles arrivantes au Canada”, a déclaré Tam à l’émission Your de CTV. Matin le jeudi.

“C’est le groupe qui a le plus de difficultés à accéder à la contraception en général, mais en particulier, ce sont les contraceptifs réversibles à longue durée d’action, qui sont la forme de contraception la plus efficace.”

Les dispositifs intra-utérins, ou DIU, par exemple, sont une option hautement recommandée qui dure cinq ans et peut prévenir la grossesse 99,9 % du temps, mais peut coûter jusqu’à 400 $, ce qui est hors de portée pour beaucoup. En outre, Tam a noté que toutes les petites communautés n’ont pas de pharmacies qui ont toutes les options contraceptives en stock toute l’année.

Une étude américaine a révélé qu’un plan de contraception financé par l’État entraînait d’importantes économies, chaque dollar dépensé pour les DIU entraînant une économie de sept dollars sur d’autres coûts de soins de santé. Tam a noté que dans des pays comme le Royaume-Uni et l’Australie où la contraception est couverte, il y a des économies de coûts en aval claires en ce qui concerne les grossesses non désirées évitées, constituant les IST et l’infertilité.

Les détracteurs ont fait valoir que l’accès au préservatif est souvent disponible à faible coût ou gratuitement, mais Tam dit que ce n’est pas suffisant, ajoutant que les préservatifs sont également une forme de contraception à prédominance masculine.

“Ce que nous voulons vraiment faire, c’est protéger et donner la priorité à la liberté de reproduction et à la santé des personnes ayant un utérus”, a déclaré Tam.

“Les préservatifs ne sont efficaces que 85 % du temps. Ainsi, lorsque nous avons une option efficace à 99 % pour prévenir les grossesses non désirées, il est inacceptable d’utiliser uniquement des préservatifs et d’y avoir accès uniquement.”

Tam dit que le Canada doit élargir le réseau de fournisseurs capables de prescrire et de renouveler

options de soins contraceptifs.

“La première chose que nous devons faire collectivement en tant que pays est de rejeter l’idée que, simplement parce que vous êtes pauvre ou que vous vivez dans une partie rurale du pays ou que vous êtes indigène, vous devez accepter un niveau inférieur de soins de santé et de bien-être. ,” dit-elle.

« Donc, subsumer les soins contraceptifs dans la couverture sanitaire universelle est la première étape. La deuxième est que les pharmaciens dans des provinces comme la Nouvelle-Écosse, l’Alberta, le Québec et la Saskatchewan sont actuellement en mesure de conseiller et d’être les principaux prescripteurs de contraception. Et c’est un privilège que nous devons nous étendre à tous les pharmaciens du Canada afin que ceux qui vivent dans des régions géographiquement éloignées aient également accès à des soins contraceptifs si et quand ils se rencontrent. »