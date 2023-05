La contestation judiciaire de la pilule abortive menace les soins en cas de fausse couche

Moins d’un an après avoir perdu sa fille Emilia à cinq jours, Jillian Phillips a fait une fausse couche.

C’était le week-end d’Halloween en 2016, et son médecin a dit qu’elle pouvait attendre que cela se termine naturellement, subir une intervention chirurgicale ou prendre des médicaments. Elle a choisi le médicament, a transmis les restes de sa grossesse de neuf semaines à la maison et les a enterrés dans un jardin commémoratif, près de certaines des cendres d’Emilia.

« Une fois que j’ai découvert que le bébé en moi n’était plus viable, je ne voulais pas simplement me promener en portant le traumatisme émotionnel de cela », a déclaré Phillips, une mère célibataire de 41 ans de North Brookfield, Mass. « Vous voulez juste que ce soit fini. Et le médicament agit assez rapidement.

Mais l’avenir de ce traitement courant contre les fausses couches est en péril. La pilule, la mifépristone, est utilisée dans les avortements, ce qui en fait une cible.

Le mois dernier, un juge fédéral du Texas a décidé de bloquer l’approbation de la mifépristone par la Food and Drug Administration. La Cour suprême a ensuite préservé l’accès à la drogue pendant que le procès serpente devant les tribunaux, un long chemin qui se poursuit avec des plaidoiries devant une cour d’appel le 17 mai.

Les médecins et les patients craignent que la mifépristone ne soit retirée du marché à la fin des querelles juridiques. Déjà, disent-ils, un effet paralysant empêche certains médecins de le prescrire.

Un million de femmes américaines subissent chaque année des fausses couches, qui surviennent dans au moins 15% des grossesses connues. La mifépristone a été approuvée en 2000 pour les avortements précoces, mais elle est souvent utilisée «hors indication» pour traiter une fausse couche précoce ou pour accélérer l’accouchement lorsqu’un fœtus meurt plus tard au cours de la grossesse. Ces utilisations sont si courantes que les sénateurs américains ont exhorté le fabricant Danco à demander à la FDA d’ajouter la fausse couche sur l’étiquette de son médicament, le Mifeprex.

Denise Harle, avocate du groupe qui a intenté une action en justice au Texas au nom de médecins anti-avortement et d’organisations de soins de santé, a déclaré qu’ils ne contestaient pas les utilisations du médicament au-delà de l’avortement. Mais les experts juridiques disent que s’il est retiré du marché pour son utilisation approuvée, il ne serait pas disponible pour la perte de grossesse.

Le Dr Kristyn Brandi a déclaré que cela supprimerait «l’étalon-or de la gestion des fausses couches», la combinaison de deux médicaments de mifépristone et de misoprostol qui aide à vider l’utérus et à réduire les risques d’infection.

« Je l’offre à chaque patient dont je gère la fausse couche », a déclaré Brandi, gynécologue-obstétricien à Newark, New Jersey. « Il y aura un grand impact si je ne peux plus utiliser ce médicament. »

AIDE À TRAVERS LA DOULEUR

Brandi a déclaré que les médicaments accélèrent le processus de fausse couche à un moment où les femmes souffrent déjà physiquement et émotionnellement.

La plupart des patientes passent naturellement des tissus de grossesse dans les deux semaines suivant leur diagnostic, mais cela peut prendre plusieurs semaines, selon l’American College of Obstetricians and Gynecologists. Les tissus passent généralement dans les 48 heures lorsque les femmes prennent le médicament, ce qui, selon les études, est efficace à environ 80 % à 90 %.

Brandi donne de la mifépristone aux patients de son cabinet. Il bloque l’hormone progestérone et prépare l’utérus à réagir à l’effet de contraction du misoprostol, qui est pris plus tard à la maison.

Phillips, un travailleur social, a déclaré que le médicament rendait une situation horrible un peu plus supportable.

Lors de sa deuxième échographie, les médecins n’ont pas pu détecter d’activité cardiaque chez le fœtus. Phillips a envisagé de subir une procédure de «dilatation et curetage», mais n’aimait pas qu’elle ait besoin d’une anesthésie générale et ne puisse pas ramener les restes à la maison. Les médicaments semblaient être une meilleure option.

Elle a pris de la mifépristone et a fini par avoir besoin de deux doses de misoprostol. « Mais la fausse couche elle-même n’était pas vraiment plus importante que mes pires règles », a-t-elle déclaré. « Et j’étais dans le confort de ma maison avec ma famille. »

Aujourd’hui, elle trouve du réconfort dans son jardin commémoratif, où de petites figurines d’anges sont disposées près d’un arbre dans sa cour avant.

Myriad Norris, 25 ans, de Lexington, Kentucky, a déclaré qu’elle était heureuse que la mifépristone soit disponible lorsqu’elle a fait une fausse couche fin mars – même si elle n’en a finalement pas eu besoin.

Environ 12 heures après avoir découvert qu’elle était enceinte, Norris a commencé à avoir des crampes, puis à saigner. Craignant de développer une infection, elle a interrogé son médecin sur la mifépristone. Elle était enceinte d’un peu plus de cinq semaines et le tissu s’est transmis tout seul.

Bientôt, la nouvelle de la décision du juge du Texas a éclaté. Norris, une mère au foyer qui est active dans le groupe Kentucky for Reproductive Freedom, a déclaré que cela apportait « une couche supplémentaire de chagrin ».

« EFFET REFROIDISSANT » ET PLANS DE SECOURS

La mifépristone est depuis longtemps soumise à des restrictions spéciales, bien que les experts disent qu’elle est aussi sûre que l’ibuprofène, un analgésique en vente libre. Par exemple, la FDA exige qu’il soit délivré par ou sous la supervision d’un prescripteur certifié.

Les médecins disent que le climat juridique actuel resserre encore l’accès.

« Cela crée en quelque sorte cet effet paralysant » où même s’il est toujours approuvé et disponible, les médecins « ne vont pas le donner parce qu’ils sont trop inquiets des ramifications qui viendront par la suite », a déclaré Brandi.

Le Dr Sarah Prager, OB-GYN à la faculté de médecine de l’Université de Washington, a déclaré que son système de santé ne restreignait pas la mifépristone, mais que d’autres dans son état le faisaient.

« Les établissements qui ne veulent rien avoir à faire avec l’avortement ont choisi de ne pas transporter de mifépristone sur place », a-t-elle déclaré. Cela comprend les établissements catholiques, qui abritent un pourcentage croissant de lits d’hôpitaux de soins actifs.

Alors que les médecins attendent de connaître le sort de la mifépristone, ils élaborent des plans de secours pour les soins en cas de fausse couche.

L’une consiste à utiliser uniquement le misoprostol pour gérer les fausses couches. Bien qu’il soit sûr, la recherche montre qu’il n’est pas aussi efficace pour aider à expulser les tissus de la grossesse, ce qui peut entraîner une infection dangereuse s’il reste dans l’utérus. Selon une étude de 2018 publiée dans le New England Journal of Medicine, le taux de réussite du traitement pour les patientes ayant subi une fausse couche qui n’ont reçu que du misoprostol était de 67 %, contre 84 % pour celles qui ont pris les deux médicaments.

Cela signifie que les patients recevant uniquement du misoprostol sont plus susceptibles d’avoir besoin d’une intervention chirurgicale de suivi ou de doses supplémentaires. Cela conduit également à « beaucoup plus d’inconfort », a déclaré Prager.

« On a vraiment l’impression que nous ne faisons que punir les gens en ne pouvant pas leur donner un régime de médicaments fondé sur des preuves et ayant le moins d’impact », a-t-elle déclaré.

Phillips a déclaré que les patients méritaient toutes les options dont elle disposait.

Lors d’une fausse couche, « vous vous sentez déjà complètement traumatisée et dévastée », a déclaré Phillips. « C’est effrayant de penser que des gens pourraient être dans la même situation que moi et ne seraient pas en mesure d’obtenir des soins de santé appropriés. »

Heather Hollingsworth, journaliste à l’Associated Press, a contribué à ce rapport depuis Mission, Kansas.

Laura Ungar, l’Associated Press

