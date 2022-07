La contestation de la loi sur l’avortement en Géorgie se concentre désormais sur la “personnalité”

ATLANTA (AP) – Les avocats de l’État de Géorgie ont exhorté une cour d’appel fédérale à autoriser l’entrée en vigueur de la loi de 2019 sur l’avortement maintenant que la Cour suprême des États-Unis a statué qu’il n’y avait pas de droit constitutionnel à l’avortement.

Statuant dans une affaire hors du Mississippi, la Cour suprême a annulé le 24 juin la décision historique de 1973 Roe c. Wade, qui avait protégé le droit à l’avortement. Parce que les groupes contestant la loi géorgienne se sont appuyés sur ce précédent, ils “n’ont plus de cas”, ont écrit les avocats de l’État dans un mémoire soumis vendredi à la 11e US Circuit Court of Appeals.

Les avocats des groupes contestant la loi ont reconnu que la décision permet à l’interdiction par l’État de nombreux avortements de prendre effet. Mais ils ont fait valoir dans leur mémoire qu’une disposition qui accorde la «personnalité» à un fœtus devrait rester bloquée.

La loi géorgienne interdit la plupart des avortements une fois qu’un « battement de cœur humain détectable » est présent. L’activité cardiaque peut être détectée par échographie dans les cellules d’un embryon qui finira par devenir le cœur dès la sixième semaine de grossesse, avant que de nombreuses femmes ne réalisent qu’elles sont enceintes.

La loi géorgienne prévoit des exceptions pour le viol et l’inceste, à condition qu’un rapport de police soit déposé. Elle prévoit également des avortements ultérieurs lorsque la vie de la mère est en danger ou qu’une condition médicale grave rend un fœtus non viable.

La disposition relative à la personnalité donne au fœtus les mêmes droits légaux que les gens ont après la naissance.

En 2020, un juge fédéral a déclaré la loi géorgienne inconstitutionnelle sur la base d’un précédent qui durait depuis près de 50 ans. L’État a fait appel de cette décision. Un panel de trois juges du 11e circuit a déclaré en septembre qu’il attendrait pour se prononcer sur l’appel de la Géorgie jusqu’à ce que la Cour suprême se prononce sur l’affaire du Mississippi.

Quelques heures après la décision de la Cour suprême dans cette affaire, les avocats de l’État ont demandé au 11e circuit d’autoriser l’entrée en vigueur de la loi géorgienne. Le 11e circuit a donné aux avocats de chaque côté trois semaines pour soumettre des mémoires expliquant comment la décision de la Cour suprême affecte l’appel de la Géorgie. Cette date limite était vendredi.

Les avocats de l’État ont écrit dans leur mémoire que la cour d’appel devrait annuler la décision du tribunal inférieur et lever l’injonction qui avait empêché la loi d’entrer en vigueur.

Les avocats de l’American Civil Liberties Union, de Planned Parenthood et du Center for Reproductive Rights qui avaient intenté une action en justice pour contester la loi au nom des fournisseurs d’avortement de Géorgie et d’un groupe de défense ont reconnu dans leur mémoire que la décision de la Cour suprême autorise les limites des avortements prévus pour dans la loi de 2019. Mais ils ont fait valoir que la disposition sur la personnalité est inconstitutionnellement vague et devrait rester bloquée.

Les avocats de l’État soutiennent que la disposition sur la personnalité soutiendrait les familles avant la naissance d’un enfant. Ils notent que cela élargirait les obligations de pension alimentaire pour enfants pour inclure les dépenses médicales et liées à la grossesse et permettrait aux parents de réclamer un fœtus en tant que personne à charge aux fins de l’impôt sur le revenu de l’État. Ils rejettent les arguments selon lesquels il est anticonstitutionnellement vague.

Mais les avocats contestant la loi soutiennent que l’imprécision de la disposition sur la personnalité crée une incertitude pour les médecins qui pourraient hésiter à fournir des soins médicaux critiques aux patientes enceintes par crainte d’être poursuivis. Et cela pourrait entraîner des retards dans les services de diagnostic et de traitement pour les patients, indique le mémoire.

Ils ont cité une décision d’un juge fédéral de l’Arizona au début du mois qui a bloqué une loi sur la personnalité là-bas, affirmant qu’elle semble être inconstitutionnellement vague. Le juge a écrit que si la loi devait entrer en vigueur, « tout le monde devinerait » quelles lois pénales les fournisseurs d’avortement pourraient enfreindre s’ils pratiquent des avortements autrement légaux.

Kate Brumback, L’Associated Press