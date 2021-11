La contamination biologique depuis l’espace, une menace réelle pour la Terre : étude

Notre intérêt pour les mystères de l’abîme sombre de l’espace nous a amenés à interagir fréquemment et abondamment avec le cosmos. Non seulement les organisations dirigées par le gouvernement, mais aussi les acteurs privés ont également commencé à explorer l’espace. Les voyages effectués de la Terre à l’espace et retour favorisent certains risques qui ont une «faible probabilité d’occurrence mais un potentiel élevé de conséquences extrêmes». Des chercheurs de la School of Biological Sciences de l’Université d’Adélaïde ont conçu une étude qui suggère que nous devons accorder plus d’attention et donner la priorité à la biosécurité dans l’industrie spatiale.

La biosécurité spatiale traite du transfert d’organismes de la Terre vers l’espace extra-atmosphérique, connu sous le nom de contamination en avant, et vice-versa, appelée contamination en arrière. Les chercheurs pensent que même si les chances de survie des organismes pendant le voyage sont faibles, ce n’est pas impossible et nécessite une concentration renforcée.

« Les risques qui ont une probabilité d’occurrence très faible, mais qui ont un potentiel élevé de conséquences extrêmes, sont à la tête de la gestion de la biosécurité. Parce que quand les choses vont mal, elles vont vraiment mal. Nous devons agir maintenant pour atténuer les risques de contamination », a déclaré le Dr Phill Cassey, chef du département d’écologie et de biologie évolutive de l’Université d’Adélaïde, dans un communiqué de presse.

Selon les auteurs de l’étude, le domaine naissant de la science des invasions, qui traite des causes et des conséquences de l’introduction d’organismes dans de nouveaux environnements, peut jouer un rôle clé dans la biosécurité spatiale. Le terrain peut fournir des informations précieuses sur la détection, l’évaluation et la réponse en cas d’invasion dangereuse d’organismes exotiques sur Terre.

Parlant des mesures qui peuvent être prises pour empêcher un tel scénario, le Dr Cassey a déclaré : « Par exemple, il est plus facile et moins coûteux de mettre en œuvre des protocoles et des mesures préventives sur Terre que sur les planètes extérieures, disons Mars, pour inhiber la contamination biologique.

Les auteurs pensent que l’étude peut catalyser la croissance de l’industrie spatiale. Par ailleurs, la Biosécurité spatiale offre également une opportunité de développement économique inexploitée qui peut s’avérer très fructueuse pour les acteurs privés impliqués dans l’Industrie Spatiale.

