La « contagion » des grèves estivales a « le potentiel de durer »

Des dizaines de milliers de travailleurs, d’écrivains et d’acteurs hollywoodiens aux employés de l’hôtellerie aux chauffeurs d’UPS, ont participé à « l’été des grèves ». Ces types d’actions collectives devraient se poursuivre jusqu’à l’automne, selon les experts.

Plus de 230 grèves ont été enregistrées cette année jusqu’à présent, impliquant plus de 320 000 travailleurs, contre 116 grèves et 27 000 travailleurs sur la même période en 2021, selon les données du Cornell ILR School Labor Action Tracker.

Selon Alex Colvin, doyen de la Cornell School of Industrial and Labour Relations, la résurgence est due à trois facteurs clés : une nouvelle direction syndicale pour faire pression pour des accords plus solides, de nouveaux et plus jeunes membres syndicaux réclamant de meilleures conditions de travail et un marché du travail solide avec faible taux de chômage.

« Nous assistons à une confluence de nombreuses activités de travail dans plusieurs domaines, à la suite d’une augmentation de l’organisation syndicale dans des endroits comme Starbucks et Amazon » pendant la pandémie, dit Colvin. « Il s’agit d’une poussée notable du côté des travailleurs. »

Les nouvelles des grèves et leurs résolutions créent une dynamique. « Quand vous voyez un autre syndicat réussir, vous êtes plus enclin à vous pousser pour une meilleure affaire », ajoute-t-il. « Il y a un effet de contagion à voir les [strike] stratégie fonctionne, et vous êtes plus susceptible de l’utiliser vous-même. »

Les victoires syndicales ont une autre conséquence, peut-être involontaire : rendre les employeurs plus attractifs.

UPS a enregistré une augmentation de plus de 50 % des recherches d’offres d’emploi sur Indeed, Rapports Bloomberg, après avoir conclu un accord de principe avec le Syndicat des Teamsters. L’accord améliorerait les conditions de travail et augmenterait les salaires, ce qui permettrait à un conducteur moyen de gagner 170 000 dollars en salaire et avantages sociaux à la fin d’un contrat de cinq ans, selon CNBC.

Starbucks, qui a formé son premier syndicat en décembre 2021, a enregistré une augmentation de 96 % des recherches d’emplois de barista au cours de la dernière année, selon les données d’Indeed fournies à CNBC Make It. Amazon, où les employés d’entrepôt basés à New York ont ​​voté en faveur de la syndicalisation en avril 2022, a vu une augmentation de 110 % des recherches d’emplois « entrepôt Amazon » ou « centre de distribution Amazon » sur Indeed au cours de l’année dernière.

Les augmentations de recherche pour les deux sociétés au cours de la dernière année sont considérées comme « supérieures à la moyenne », selon un représentant d’Indeed.

Il est « absolument vrai » que de solides protections syndicales peuvent être un excellent outil d’embauche, dit Colvin, aussi réticentes que soient les entreprises à l’admettre. « Les bons salaires, avantages sociaux et protections d’emploi que vous voyez dans les emplois syndiqués vont attirer les travailleurs. Les entreprises ne partiront peut-être pas de cette prémisse, mais elles en tireront un avantage. »

« Hollywood est un bon exemple », ajoute-t-il, « où les gens dans les métiers techniques qui soutiennent les productions ont beaucoup de protections et d’avantages. Ce sont de bons emplois grâce aux syndicats, et cela attire les gens. »