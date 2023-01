La construction se poursuit : fermetures de janvier pour Kicking Horse Canyon

La construction se poursuit dans la nouvelle année sur la phase 4 de Kicking Horse Canyon qui verra des fermetures en soirée et à minuit sur la Transcanadienne en janvier.

Ces fermetures seront soit des retards de 30 minutes sur des retards spécifiques, soit une fermeture complète qui durera deux heures ou plus.

À partir du 4 janvier, jusqu’à la fin du mois, il y aura des retards quotidiens de 9 h à 15 h et de 20 h à 22 h. Les fermetures complètes auront lieu beaucoup plus tard dans la nuit à partir de 22 h jusqu’à minuit, puis de minuit jusqu’à 19 h. du matin.

Les conducteurs doivent s’attendre à ce que les limites de vitesse soient appliquées et que la circulation soit dirigée par des travailleurs sur place.

