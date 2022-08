La construction d’une remise à calèches à Kelowna pourrait augmenter de 1 000 %

Des frais fixes de 2 500 $ pour la construction d’une remise à calèches à Kelowna pourraient passer entre 23 000 $ et 28 000 $. (Photo d’archive)

Quiconque veut construire une remise pour calèches sur sa propriété à Kelowna devra peut-être payer très cher.

Une mise à jour des redevances sur les coûts de développement transmise au conseil lundi (22 août) introduit une nouvelle catégorie pour les maisons de transport, faisant passer les frais fixes actuels de 2 500 $ à entre 23 000 $ et 28 000 $. Les DCC sont utilisés pour aider à payer certaines infrastructures de la ville et à répondre aux besoins de croissance.

La pratique (taxe forfaitaire) a été signalée par la province comme un domaine qui devait être modifié car elle prévoyait une subvention spécifique à l’utilisation des terres qui n’est pas autorisée, car toute subvention doit être appliquée uniformément pour toutes les utilisations des terres, selon le rapport.

On estime que 30 % des maisons unifamiliales de Kelowna seront construites avec des appartements accessoires ou des maisons à calèches. Les logements accessoires sont souvent exemptés du paiement des DCC parce que leur valeur de construction est inférieure au minimum de 50 000 $ requis pour les déclencher. La mise à jour propose que les suites ne soient pas évaluées comme DCC, car une fois qu’un développeur les paie pour la construction de base, la suite secondaire peut être construite sans frais supplémentaires.

Le programme DCC a été mis à jour pour la dernière fois en 2019, et le rapport du personnel note que les coûts de construction ont augmenté de 20 % et les coûts des terrains de 40 % depuis lors.

