La construction d’une grange amish préserve l’histoire de 1879 – Shaw Local

La vue d’une grange qui monte au cœur du pays Amish dans le comté de Douglas est une étape passionnante pour l’avenir de l’Illinois Amish Heritage Center (IAHC).

Mais la récente surélévation de la structure vieille de près de 150 ans sert également de voyage dans le temps pour les personnes impliquées dans le projet et tous ceux qui visitent le site.

« Il y a beaucoup d’opportunités éducatives. Oui, c’est pour l’Illinois Amish Heritage Center mais, pour le centre de l’Illinois, il s’agit en grande partie de l’agriculture, de son évolution et de la façon dont elle continuera d’évoluer », a déclaré Cassie Yoder, de Cass Concepts Marketing à Decatur.

« Nous sommes en plein cœur de la prairie », dit-elle. “La grange est juste liée à tout cela.”

La grange Herschberger-Miller, construite à l’origine à cinq kilomètres à l’ouest d’Arthur en 1879, a été donnée à l’IAHC. L’organisation à but non lucratif a ensuite entrepris de déplacer la grange pour qu’elle fasse partie de son campus, situé entre Arthur et Arcola sur la route 133 de l’Illinois.

Le campus comprend des maisons Amish historiques et une école de la région. L’ajout d’une étable à bétail fonctionnelle permettra au site d’accueillir divers types d’animaux de ferme et d’activités. Cela rapproche également le campus de l’IAHC de la vision de devenir une ferme d’histoire vivante Amish.

La grande grange à cinq baies de style pennsylvanien a un surplomb du bassin d’alimentation du côté est et une aire de battage en voiture du côté ouest. Il servira également d’hôtel pour chevaux sur le campus de l’IAHC où les propriétaires pourront déposer leur cheval pour qu’il soit dimensionné et chaussé.

« Nous avons eu une croissance vraiment excitante au Heritage Centre ces dernières années », a déclaré Yoder. « Le campus se situe entre Arcola et Arthur, au cœur et aux portes du pays Amish dans l’Illinois. C’est un endroit parfait.

L’Arthur Area Association of Commerce rapporte qu’Arthur abrite la plus grande et la plus ancienne colonie Amish de l’ancien ordre de l’État, qui compte 4 500 Amish vivant dans les environs. Plus de 200 000 visiteurs des 50 États et une moyenne de 50 pays visitent la région chaque année.

La mission de l’IAHC est d’améliorer la préservation, la compréhension et l’appréciation de tous les aspects de la culture et du patrimoine du peuple Amish dans l’Illinois de 1865 à nos jours.

L’ajout de la grange historique au campus de l’IAHC était un choix naturel. Le défi était d’y parvenir. Certains des autres bâtiments donnés sur le campus y ont été déplacés à l’aide de chevaux de trait.

“Il commençait à être en ruine mais, en même temps, c’est l’une des plus anciennes granges du comté de Douglas”, a déclaré Yoder. “Donc, il y a beaucoup d’histoire.”

L’IAHC a contacté Trillium Dell Timber Works, maintenant Firmatas, à Galesburg. L’entreprise est spécialisée dans la conservation et la restauration de granges.

“Ils sont venus et ont étiqueté chaque morceau de bois, puis ont démonté la grange pièce par pièce”, a déclaré Yoder. « C’est comme un système Lego. Ils ont tout démonté et déplacé le bois au centre amish.

Le personnel de Firmatas a également restauré et remplacé certaines pièces au besoin.

L’IAHC a ensuite organisé un événement traditionnel Amish d’élevage de grange (28-29 octobre) avec tout le travail effectué par l’équipage et les bénévoles travaillant côte à côte. La charpente est montée en premier, suivie des chevrons du toit, du toit et du bardage. L’intérieur de la grange restaurée comprendra les silos à grains d’origine, les stalles et d’autres éléments d’origine.

“Un bénévole, OJ Miller, est un descendant (du membre de la famille Herschberger) qui a construit la grange à l’origine”, a déclaré Yoder. “C’est incroyable de voir comment la boucle est bouclée.”

Pour plus d’informations, recherchez le Illinois Amish Heritage Center sur Facebook ou contactez Cassie Yoder au 217-254-4012.

• Daniel Grant écrit pour FarmWeek. Cette histoire a été distribuée dans le cadre d’un projet coopératif entre l’Illinois Farm Bureau et l’Illinois Press Association. Pour plus d’actualités sur l’alimentation et l’agriculture, visitez FarmWeekNow.com.