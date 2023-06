La construction d’un pont ferme des routes à Johnsburg et McHenry – Shaw Local

La construction de ponts est en cours à Johnsburg et McHenry et a créé des fermetures de routes sur Johnsburg Road et Dartmoor Drive.

Le pont du chemin Johnsburg se poursuit la construction après avoir commencé la semaine dernière. Le pont traverse Dutch Creek et est fermé de la route 31 à North Chapel Hill Road. Les détours dirigent les automobilistes vers la route 120.

C’est un genre de chose « restez calme et continuez », — Chris Grask, Division des transports du comté de McHenry

Les poutres du tablier du pont qui se détériorent seront entièrement remplacées par Lorig Construction. La fermeture de six semaines a commencé le 12 juin et devrait être terminée d’ici la dernière semaine de juillet, a déclaré Chris Grask de la division des transports du comté de McHenry.

L’utilisation des routes de quartier à proximité comme détour n’est pas autorisée, et ces routes ne seront ouvertes qu’à la circulation locale.

« Suivez simplement le détour affiché et d’ici la fin juillet, ce sera fait », a déclaré Grask.

Le projet est estimé à plus d’un million de dollars. Les fournitures ont été achetées l’année dernière pour un peu moins de 500 000 dollars, a déclaré Grask.

Grask a déclaré que le département avait stratégiquement planifié la construction au cours de l’été pour éviter de perturber les déplacements des étudiants vers et depuis l’école.

« J’adore les progrès que j’ai pu voir », a déclaré Grask. « Je suis juste excité de voir comment ça se passe. »

Le pont Boone Creek à McHenry a commencé sa construction d’entretien cette semaine et sera fermé jusqu’au vendredi 30 juin.

Le pont, également nommé Dartmoor Drive, est situé entre les subdivisions Fox Ridge et Boone Creek à McHenry. Les détours obligent les conducteurs à utiliser Bull Valley Road pour traverser le ruisseau de Curran Road à Crystal Lake Road. La construction comprend le resurfaçage de la route.

La fermeture de 14 jours comprendra périodiquement des trottoirs le long du pont, a déclaré le département des travaux publics de McHenry. Tous les trottoirs seront ouverts les soirs et les fins de semaine.

