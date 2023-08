La construction du dernier rayon du corridor de transport actif de Kelowna est en cours

Les travaux ont commencé cette semaine (8 août) sur la phase finale du corridor de transport actif (ATC) de l’avenue Sutherland.

La construction se déroule le long de Sutherland, entre Capri Street et Burtch Road. Cela sera suivi par la section entre les rues Ethel et Bowes.

Les travaux devraient être terminés d’ici l’automne 2023. Après un arrêt hivernal, la construction se poursuivra des rues Bowes à Capri en 2024.

«Cette extension comblera la dernière lacune du réseau cyclable est-ouest et améliorera l’accessibilité, la sécurité et la commodité pour les cyclistes et les piétons utilisant le corridor de transport actif de Sutherland», a déclaré Derek Corning, chef de projet principal.

Il reliera le corridor de la rue Abbott au Rail Trail, offrant aux marcheurs et aux cyclistes un meilleur accès aux principales destinations comme le Landmark District, le Parkinson Recreation Centre, le centre-ville et le secteur riverain.

Le projet de 3,5 millions de dollars est financé en partie par le Fonds de développement communautaire du Canada.

De plus amples renseignements sont disponibles sur le site Web de la Ville de Kelowna.

