La construction du centre de données Meta DeKalb se poursuit – Shaw Local

DeKALB – Une vue aérienne du site du centre de données DeKalb de Meta montre l’avancement du projet de 500 acres mardi à DeKalb.

La société mère de Facebook, Meta, a annoncé plus tôt cette année que le centre de données DeKalb s’agrandissait dans trois bâtiments, apportant avec lui un investissement communautaire qui totalise désormais plus d’un milliard de dollars.

Une fois les travaux terminés, ce qui est prévu en 2023, l’installation de près de 2,4 millions de pieds carrés dans le bloc 1500 de Gurler Road, du côté sud de la ville, représentera un investissement avec 200 emplois opérationnels, ont déclaré des responsables. La construction devrait employer plus de 1 200 travailleurs sur toute la durée de la construction.

La construction Mortensen, basée à Chicago, prend la tête de la construction, qui comprend également Curran Contracting Co. Inc., basée à DeKalb.

Le portefeuille de médias sociaux et de plateformes numériques de Meta comprend Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp et la plateforme de réalité virtuelle Oculus.

Par les chiffres

Depuis la semaine dernière, plus de 800 000 livres d’acier de construction ont été construites sur le site, a déclaré le porte-parole de Meta, Tom Parnell, et plus de 400 000 livres sont en cours. Un million de livres supplémentaires d’acier devrait encore être expédié sur le site.

Sur le site – qui comprendra six bâtiments – les bâtiments nos 3, 5 et 6 ont 34 000 pieds linéaires de bordures en béton à l’intérieur. C’est près de 6,5 miles de béton, a déclaré Parnell.

Lorsque les six bâtiments seront construits, les équipes auront installé 450 millions – soit environ 111 000 verges cubes – d’acier de construction, 5 312 tonnes d’acier de renforcement, 2 246 boulons d’ancrage pour les colonnes en acier et 13 565 boulons d’ancrage pour l’acier de construction.