Dans les récentes mises à jour du programme Artemis de la NASA, les quatre moteurs des étages principaux ont été installés sur le propulseur de la deuxième fusée du Space Launch System (SLS), mais un problème de production a temporairement ralenti les travaux sur la troisième.

Le projet chinois d’envoyer des astronautes sur la Lune

L’ambitieux programme Artemis de la NASA, visant à renvoyer des astronautes sur la Lune pour la première fois depuis l’ère Apollo, semble bien avancer. L’installation des quatre moteurs de l’étage principal RS-25 sur le Core Stage-2 (pour une utilisation dans Artemis 2) marque une étape majeure, bien que la production sur le Core Stage-3 (Artemis 3) ait connu un léger revers en raison d’un problème de soudure. Pendant ce temps, dans la perspective d’Artemis 5 et au-delà, les moteurs-fusées RS-25 remaniés ont subi leur premier test de certification.

Le 6 octobre, les quatre moteurs RS-25 ont été fixés avec succès au système de propulsion et d’avionique du Core Stage-2, comme l’a confirmé un rapport de la NASA. communiqué de presse. L’agence spatiale collabore avec Aerojet Rocketdyne sur le développement du moteur et avec Boeing en tant que maître d’œuvre principal de l’étape principale.

Cette procédure a débuté début septembre et l’installation finale du moteur a eu lieu le 20 septembre. La NASA affirme qu’« après les connexions structurelles initiales des moteurs individuels, la phase la plus longue consiste à sécuriser et à équiper les quatre moteurs sur la scène. Cela implique la fixation des actionneurs de contrôle du vecteur de poussée, des interfaces auxiliaires et la finalisation des boulons, suivis de plusieurs tests et vérifications. En d’autres termes, il s’agit de s’assurer que tous les composants du moteur sont correctement fixés et que leurs performances sont vérifiées.

D’une hauteur de 212 pieds (64,6 mètres), l’étage central dispose de deux grands réservoirs de propulseur liquide et de quatre moteurs RS-25, un héritage de l’époque de la navette spatiale. Ensemble, l’étage central fournit une poussée impressionnante de plus de 2 millions de livres au décollage. Dans les semaines à venir, les ingénieurs évalueront l’ensemble de l’étage, notamment les systèmes avionique et électrique, essentiels au guidage de la fusée pendant le vol. Si ces inspections s’avèrent favorables, l’étage central sera transporté jusqu’au centre spatial Kennedy en Floride via la barge Pegasus de la NASA, en provenance du centre d’assemblage Michoud de la Nouvelle-Orléans.

Cependant, tout n’a pas été sans heurts. Un problème de soudage non spécifié est survenu à l’usine d’assemblage de Michoud, car signalé par NASASpaceFlight. Ce problème a retardé l’achèvement du réservoir d’oxygène liquide (LOX) destiné au Core Stage-3, qui est crucial pour la mission Artemis 3. Mais selon Jonathan Looser de la NASA, une solution semble être à portée de main. La Core Stage-2 devrait être achevée plus tard cette année, tandis que la Core Stage-3 est prévue pour fin 2024 ou début 2025, ce qui correspond au calendrier de la NASA pour les deuxième et troisième missions Artemis. Ceci malgré certains problèmes de chaîne d’approvisionnement observés dans l’industrie, a déclaré Looser à NASASpaceFlight.

Article associé: Programme Artemis Moon Landing de la NASA : lancements, chronologie et plus

La mission Artemis 2 est prévue pour fin 2024 ou début 2025 et son objectif est de transporter quatre astronautes pour une mission de 10 jours autour de la Lune. Ce voyage, en cas de succès, servira de prélude à la mission Artemis 3. Prévu pour 2025 ou 2026, Artemis 3 tentera de faire atterrir des astronautes sur la surface lunaire, un exploit qui n’avait pas été tenté depuis 1972.

La NASA a effectué un test de tir à chaud complet de 550 secondes du moteur de certification RS-25 le 17 octobre. Photo : NASA/Danny Nowlin

Dans une autre mise à jour d’Artemis, le moteur RS-25 remanié se montre également prometteur. C’était récemment testé pendant 550 secondes au Stennis Space Center de la NASA dans le Mississippi, dépassant de 50 secondes la durée requise. Ce le test est le premier des 12 prévus jusqu’en 2024, piloté par Aerojet Rocketdyne. L’objectif est d’évaluer l’efficacité des nouveaux composants du moteur, grâce à des techniques telles que l’impression 3D améliorant le processus de production. Ces moteurs RS-25 sont fondamentaux pour propulser la fusée SLS lors de ses missions lunaires.

Ces mises à jour nous rappellent que Artémis 1, menée du 16 novembre au 11 décembre 2022, n’était qu’un début, mais à mesure que l’agence spatiale avance, elle doit faire face à de vives critiques. L’inspecteur général de la NASA a mis en doute la durabilité du projet, qualifiant le prix élevé de la fusée SLS Moon, entièrement consommable, de 4,2 milliards de dollars par lancement, de inabordable. De plus, son approche visant à faire face à la hausse des coûts a été accueillie avec scepticisme, jugé par l’inspecteur général comme insuffisant pour relever les défis financiers à venir.

Pour plus de vols spatiaux dans votre vie, suivez-nous sur X (anciennement Twitter) et ajoutez le site dédié de Gizmodo à vos favoris Page sur les vols spatiaux.