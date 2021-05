La construction de maisons connaît la plus forte baisse depuis le déclenchement de la pandémie. Voici pourquoi

Malgré une pénurie historique de maisons à vendre, les constructeurs de maisons ralentissent en fait la production, menottés par la flambée des prix des produits de base et les pénuries de terres et de main-d’œuvre qualifiée.

Les mises en chantier de logements unifamiliaux ont chuté de plus de 13% en avril par rapport à mars, a rapporté mardi le recensement américain. C’est la plus forte baisse depuis avril dernier, lorsque la pandémie a mis un terme à l’économie.

« Je dois blâmer la difficulté à se procurer du bois et d’autres produits, ainsi que les problèmes de main-d’œuvre pour les miss, en plus des annulations probables en raison de la flambée des coûts des créations de maisons individuelles », a déclaré Peter Boockvar, directeur des investissements chez Bleakley Advisory Group.

Les prix des maisons neuves et existantes sont à des niveaux records, et les augmentations s’accélèrent au rythme le plus rapide depuis plus de 15 ans. Près de la moitié de tous les constructeurs déclarent ajouter des clauses d’escalade à leurs prix de vente en raison de la hausse des coûts des matériaux, selon un récent sondage de la National Association of Home Builders.

« Les clauses d’escalade précisent que si les matériaux de construction augmentent, d’un certain pourcentage par exemple, le client serait responsable du paiement du coût plus élevé. L’inclusion d’une telle clause permet à toutes les parties d’être informées que les coûts du contrat pourraient changer si les prix des matériaux changent en raison pour fournir des contraintes hors du contrôle du constructeur », selon un article récent de la NAHB.

Dans une enquête mensuelle sur les sentiments, ils ont également noté que les constructeurs ont déclaré qu’ils ralentissaient la production afin de faire face à des coûts plus élevés du bois, de l’acier, du gypse et du cuivre, dont certains ont atteint des niveaux records cette année. Un large éventail de matériaux de construction résidentielle a augmenté au total de 12,4% au cours des 12 mois précédents, selon l’indice des prix à la production. Le NAHB estime que l’augmentation du bois à elle seule a ajouté 36 000 $ au coût de construction d’une maison unifamiliale moyenne.

L’industrie fait également face à une pénurie de main-d’œuvre. L’emploi dans la construction a stagné en avril et est tombé en dessous de son pic pré-pandémique, selon le Bureau of Labor Statistics.

«Les entrepreneurs connaissent une intensité et une gamme sans précédent d’augmentations de coûts, de perturbations de la chaîne d’approvisionnement et de pénuries de main-d’œuvre qui ont empêché les entreprises d’augmenter leurs effectifs», a déclaré Ken Simonson, économiste en chef chez Associated General Contractors of America, un groupe de commerce industriel. « Ces défis rendront difficile la reprise des entrepreneurs alors que la pandémie semble s’atténuer. »

Environ 15% des constructeurs ont déclaré qu’ils posaient des fondations en béton, puis retenaient la charpente de la maison. Cela compte officiellement comme un «début» selon les chiffres mensuels du recensement, mais cela ne crée pas de maison.

Les problèmes de chaîne d’approvisionnement se répercutent également sur tout ce qui entre dans une maison.

«Les constructeurs signalent également des difficultés à obtenir d’autres intrants comme des appareils électroménagers», a déclaré Mike Fratantoni, économiste en chef de la Mortgage Bankers Association. « Ces contraintes de la chaîne d’approvisionnement freinent un marché du logement qui, autrement, devrait s’accélérer, étant donné la forte demande d’achat alimentée par l’amélioration du marché du travail et la faiblesse des taux hypothécaires. »