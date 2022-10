La construction de la section Interstate 39 dans le comté d’Ogle commence lundi – Shaw Local

SPRINGFIELD – Le ministère des Transports de l’Illinois a annoncé que, si le temps le permet, la construction sur l’Interstate 39 en direction sud dans le comté d’Ogle commencera le lundi 3 octobre.

La zone de travail est située au sud de l’échangeur Illinois 64.

La construction comprend l’installation de nouveaux capteurs de mouvement de pesée sur la route. Une voie de circulation sera ouverte pendant les travaux. Le projet devrait être achevé d’ici le vendredi 21 octobre.

Les automobilistes peuvent s’attendre à des retards et doivent prévoir plus de temps pour les déplacements dans cette zone. Dans la mesure du possible, des itinéraires alternatifs doivent être envisagés pour éviter la zone de travail.

Les conducteurs sont priés de porter une attention particulière aux conditions changeantes et aux panneaux dans les zones de travail, de respecter les limites de vitesse affichées, de s’abstenir d’utiliser des appareils mobiles et d’être attentifs aux travailleurs et à l’équipement.