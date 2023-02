La construction de la piscine de 6,7 millions de dollars à Ottawa se déroule dans les délais grâce à un hiver doux – Shaw Local

La saison de construction hivernale a été clémente pour les multiples projets en cours de construction autour d’Ottawa, y compris la nouvelle piscine Riordan de 6,7 millions de dollars.

Le maire Dan Aussem a déclaré que le temps plus chaud a permis à Vissering Construction of Streator de suivre son calendrier alors que l’hiver cède la place au printemps et que l’ouverture prévue du Memorial Day du 29 mai se rapproche.

Vissering Construction a remporté l’offre de 6 714 670 $ pour construire la piscine en septembre et a commencé la construction des semaines plus tard avec l’intention de la préparer pour la saison 2023.

L’ancienne piscine Riordan a été construite à l’origine en 1966 et avait atteint la fin de sa durée de vie prévue à la fin de la saison estivale 2021. L’ancienne piscine aurait eu besoin de plus de 500 000 $ de réparations pour ouvrir en 2022, avec 1,7 million de dollars supplémentaires de réparations nécessaires pour ouvrir les saisons suivantes, ont déclaré les commissaires.

La nouvelle piscine aura des équipements améliorés, tels que de nouveaux vestiaires et une piscine pleine longueur, ainsi qu’un puits de plongée.

Les fonds pour la nouvelle piscine Riordan ont été obtenus par le biais d’obligations générales, dans l’espoir que la ville sera en mesure de le payer en utilisant l’argent de la taxe sur la marijuana récréative, qui génère 30 000 $ par mois pour la ville.

Les équipes de construction construisent une nouvelle piscine le jeudi 9 février 2023 sur le site de la piscine Riordan à Ottawa. La piscine devrait coûter 6,7 millions de dollars. (sanderson@shawmedia.com)