La Constitution n’est pas parfaite, mais elle s’en rapproche – Shaw Local

La Constitution des États-Unis n’est pas un document vivant et respirant. Il a été écrit par des gens intelligents. Il indique exactement ce qu’ils voulaient dire. Afin de bien comprendre la Constitution, vous devez également lire les documents fédéralistes et d’autres documents rédigés par les rédacteurs. La Constitution ne nous donne pas de droits, le gouvernement non plus.

La Constitution garantit et protège les droits accordés par Dieu et la loi naturelle. Le premier amendement vous permet de critiquer la Constitution et notre pays. Le deuxième amendement protège le premier. Le droit du peuple de détenir et de porter des armes ne sera pas enfreint. Les gens dans tous les autres amendements représentent l’ensemble de la population. C’est aussi l’ensemble de la population dans le second. Tout ce qui n’est pas spécifiquement énuméré dans la Constitution revient aux États pour décider. L’avortement n’est pas dans la Constitution. Il est maintenant de retour dans les États où il aurait dû être en premier lieu. Les juges sont censés statuer sur la base de la Constitution et de la manière dont elle est rédigée. Pas sur ce qu’ils pensent être le mieux pour la société. Si vous n’aimez pas ce que dit la Constitution, il y a un processus pour le changer. C’est ce qu’on appelle une convention constitutionnelle. Ce n’est pas changé par les émeutes et le harcèlement des juges. La manifestation pacifique est protégée.

Notre pays est-il parfait ? Non. Notre Constitution est-elle parfaite ? Non, mais c’est assez proche.

Antoine Santinello

Huntley