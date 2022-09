La Constitution empêche Charles de devenir le roi “vert” de Grande-Bretagne

LONDRES (AP) – Par une journée venteuse de novembre de l’année dernière, le futur roi de Grande-Bretagne s’est tenu devant les dirigeants mondiaux pour lancer un cri de ralliement leur demandant « d’agir avec diligence et de manière décisive » pour affronter un ennemi commun.

L’appel au clairon – dans le vaste hall sans fenêtre d’un centre de congrès de Glasgow à l’ouverture de la conférence des Nations Unies sur le climat – concernait une question chère au cœur du prince Charles de l’époque.

Le changement climatique et la perte de biodiversité n’étaient pas différents de la pandémie de COVID-19 qui a balayé le monde, a-t-il déclaré. “En fait, ils représentent une menace existentielle encore plus grande, dans la mesure où nous devons nous mettre sur ce qu’on pourrait appeler un pied de guerre.”

Il a averti les dirigeants que le temps presse pour réduire les émissions, les exhortant à faire passer des réformes qui “transforment radicalement notre économie actuelle basée sur les combustibles fossiles en une économie véritablement renouvelable et durable”.

“Nous avons besoin d’une vaste campagne de type militaire pour mobiliser la force du secteur privé mondial”, a-t-il déclaré, ajoutant que les billions à la disposition des entreprises iraient bien au-delà de ce que les gouvernements pourraient rassembler et offraient “la seule véritable perspective d’atteindre des objectifs économiques fondamentaux”. transition.”

Ce fut un féroce appel aux armes tout à fait différent du doux appel lancé par sa mère, la reine Elizabeth II, dans un message vidéo ce soir-là.

Pendant des décennies, Charles a été l’une des voix environnementales les plus importantes de Grande-Bretagne, faisant exploser les maux de la pollution. Maintenant qu’il est monarque, il doit être plus prudent dans ses propos et doit rester en dehors de la politique et de la politique gouvernementale conformément aux traditions de la monarchie constitutionnelle britannique.

“Charles aura très peu de liberté de manœuvre maintenant qu’il est roi”, a déclaré Robert Hazell, expert en affaires constitutionnelles britanniques à l’University College de Londres.

“Tous ses discours sont écrits ou approuvés par le gouvernement”, a déclaré Hazell. « S’il fait une remarque impromptue qui semble en contradiction avec la politique gouvernementale, la presse se précipitera sur lui pour souligner l’incohérence, et le gouvernement le freinera ; il devra être beaucoup moins franc qu’il ne l’a été dans le passé.

Pourtant, beaucoup disent qu’il est peu probable qu’il arrête brusquement de discuter du changement climatique et de l’environnement, notamment parce qu’il s’agit de questions qui dépassent l’idéologie politique.

Le Premier ministre australien Anthony Albanese a déclaré la semaine dernière qu’il serait “parfaitement acceptable” que le monarque plaide pour l’action climatique, même si son rôle se veut apolitique.

“Il est important que la monarchie s’éloigne des problèmes politiques des partis”, a déclaré Albanese à Australian Broadcasting Corp. “Mais il y a des problèmes comme le changement climatique où je pense que s’il choisit de continuer à faire des déclarations dans ce domaine, je pense que c’est parfaitement acceptable.”

“Cela devrait être quelque chose qui est au-dessus de la politique, la nécessité d’agir sur le changement climatique”, a-t-il ajouté.

Garder le silence sur le climat peut être particulièrement délicat pour Charles à la lumière de la position ambivalente du gouvernement conservateur actuel. Alors que le gouvernement affirme qu’il reste attaché à l’objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre à “zéro net” d’ici le milieu du siècle, le secrétaire à l’Énergie, Jacob Rees-Mogg, a déclaré que la Grande-Bretagne devrait continuer à brûler les combustibles fossiles à sa disposition.

“Nous devons penser à extraire chaque centimètre cube de gaz de la mer du Nord”, a-t-il déclaré lors d’une récente interview à la radio, citant le besoin de sécurité énergétique.

Dans le passé, Rees-Mogg s’est prononcé contre la construction de plus de parcs éoliens terrestres en Grande-Bretagne et a remis en question l’effet de l’augmentation des émissions de dioxyde de carbone sur le climat, même si les experts affirment que les effets sur le réchauffement de l’augmentation des niveaux de CO2 sont clairs.

La nouvelle Première ministre britannique Liz Truss est également favorable à l’exploitation des réserves de gaz naturel du pays, notamment en explorant la fracturation hydraulique dans certaines parties du Royaume-Uni pour augmenter l’approvisionnement en gaz domestique du pays et réduire la dépendance aux prix internationaux du gaz. Plus tôt ce mois-ci, le gouvernement de Truss a levé une interdiction de 2019 sur la pratique controversée de la fracturation hydraulique pour le gaz de schiste en Angleterre.

En tant que secrétaire à l’environnement en 2014, Truss a qualifié les fermes solaires à grande échelle de “fléau pour le paysage” et a supprimé les subventions aux agriculteurs et aux propriétaires fonciers pour les construire.

S’exprimant dans un documentaire de la BBC de 2018 marquant le 70e anniversaire de Charles, ses fils William et Harry ont révélé la frustration que leur père ressent face à l’incapacité du monde à relever les défis environnementaux. Ils ont rappelé comment, à l’adolescence, Charles les obligeait à ramasser des déchets pendant les vacances et était obsédé par la nécessité d’éteindre les lumières.

Ces petites actions sont pâles par rapport aux miles aériens que le monarque a accumulés au cours de sa vie de jets à travers le monde – bien qu’il prétende avoir converti son Aston Martin pour fonctionner avec du vin blanc et du fromage en surplus.

La plainte de Charles selon laquelle de nombreuses personnes « ne prêtent tout simplement aucune attention à la science » sur le changement climatique a également été dénoncée par ceux qui soulignent qu’il est depuis longtemps un défenseur des thérapies naturopathiques non éprouvées.

Certains des sujets de Charles veulent qu’il poursuive la lutte contre le changement climatique, même en tant que roi.

Pourtant, le nouveau roi lui-même a reconnu que son rôle d’éco-guerrier ne peut pas durer, du moins dans sa forme actuelle.

“Je ne suis pas si stupide”, a-t-il déclaré à la BBC il y a quatre ans lorsqu’on lui a demandé s’il continuerait son militantisme comme avant.

Les batailles d’un prince ne sont pas celles d’un roi, a-t-il expliqué, mais a précisé qu’elles peuvent toujours être menées par le suivant, le prince William.

Dans son premier discours en tant que souverain à la nation le 9 septembre, Charles a souligné qu’il ne serait plus possible pour moi de consacrer autant de mon temps et de mon énergie aux œuvres de bienfaisance et aux problèmes qui me tiennent tant à cœur.

“Mais je sais que ce travail important se poursuivra entre les mains de confiance d’autres personnes”, a-t-il ajouté.

Comme Charles, William, 40 ans, a fait du changement climatique l’un de ses principaux sujets de plaidoyer, et l’année dernière, il a fait sa marque en décernant le premier prix Earthshot, un ambitieux “projet d’héritage” que le prince a fondé pour attribuer des millions de livres en subventions pour l’environnement. initiatives à travers le monde au cours des 10 prochaines années. Ses efforts, cependant, ont été sapés par les critiques selon lesquelles son organisme de bienfaisance pour la conservation aurait investi dans une banque qui est l’un des plus grands bailleurs de fonds des combustibles fossiles au monde.

___

Suivez la couverture climatique et environnementale d’AP sur https://apnews.com/hub/climate-and-environment

___

La couverture climatique et environnementale de l’Associated Press reçoit le soutien de plusieurs fondations privées. En savoir plus sur l’initiative climatique d’AP ici. L’AP est seul responsable de tout le contenu.

Sylvia Hui et Frank Jordans, Associated Press