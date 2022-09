La Constitution empêche Charles de devenir le roi “vert” de Grande-Bretagne

Le changement climatique et la perte de biodiversité n’étaient pas différents de la pandémie de COVID-19 qui a balayé le monde, a-t-il déclaré. “En fait, ils représentent une menace existentielle encore plus grande, dans la mesure où nous devons nous mettre sur ce qu’on pourrait appeler un pied de guerre.”

Pendant des décennies, Charles a été l’une des voix environnementales les plus importantes de Grande-Bretagne, faisant exploser les maux de la pollution. Maintenant qu’il est monarque, il doit être plus prudent dans ses propos et doit rester en dehors de la politique et de la politique gouvernementale conformément aux traditions de la monarchie constitutionnelle britannique.

Dans le passé, Rees-Mogg s’est prononcé contre la construction de plus de parcs éoliens terrestres en Grande-Bretagne et a remis en question l’effet de l’augmentation des émissions de dioxyde de carbone sur le climat, même si les experts affirment que les effets sur le réchauffement de l’augmentation des niveaux de CO2 sont clairs.

La nouvelle Première ministre britannique Liz Truss est également favorable à l’exploitation des réserves de gaz naturel du pays, notamment en explorant la fracturation hydraulique dans certaines parties du Royaume-Uni pour augmenter l’approvisionnement en gaz domestique du pays et réduire la dépendance aux prix internationaux du gaz. Plus tôt ce mois-ci, le gouvernement de Truss a levé une interdiction de 2019 sur la pratique controversée de la fracturation hydraulique pour le gaz de schiste en Angleterre.

En tant que secrétaire à l’environnement en 2014, Truss a qualifié les fermes solaires à grande échelle de “fléau pour le paysage” et a supprimé les subventions aux agriculteurs et aux propriétaires fonciers pour les construire.

S’exprimant dans un documentaire de la BBC de 2018 marquant le 70e anniversaire de Charles, ses fils William et Harry ont révélé la frustration que leur père ressent face à l’incapacité du monde à relever les défis environnementaux. Ils ont rappelé comment, à l’adolescence, Charles les obligeait à ramasser des déchets pendant les vacances et était obsédé par la nécessité d’éteindre les lumières.

Dans son premier discours en tant que souverain à la nation le 9 septembre, Charles a souligné qu’il ne serait plus possible pour moi de consacrer autant de mon temps et de mon énergie aux œuvres de bienfaisance et aux problèmes qui me tiennent tant à cœur.