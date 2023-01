La Constitution de la Caroline du Sud comprend le droit à l’avortement et les règles de la Cour suprême de l’État

Carol Tobias, présidente du Comité national du droit à la vie, s’est dite surprise et déçue de la décision prise en Caroline du Sud. Les protections de la vie privée dans la Constitution de Caroline du Sud, a-t-elle soutenu, n’étaient pas conçues pour protéger l’accès à l’avortement.

Les juges de Caroline du Sud ont noté à leur avis que d’autres constitutions d’États incluent un droit similaire à la vie privée. Et bien qu’ils aient reconnu que le libellé de la disposition de la Caroline du Sud ne mentionne pas explicitement l’avortement, ils ont déclaré qu’un tel droit pouvait être raisonnablement étendu, sur la base de l’histoire et des décisions de justice antérieures. Ils ont rejeté les arguments des avocats de la législature de l’État et du procureur général selon lesquels la disposition ne s’appliquait qu’aux “perquisitions et saisies”.

Sur Twitter, le président de la South Carolina House, Murrell Smith, a critiqué la Cour suprême de l’État pour s’être opposée à la décision de la Cour suprême des États-Unis de rendre le contrôle total du droit à l’avortement aux législatures des États.

“Malheureusement, la Cour suprême de Caroline du Sud a suivi la voie de la Cour suprême des États-Unis dans Roe v. Wade en créant un droit constitutionnel à l’avortement là où il n’en existe pas”, a-t-il écrit. « La décision d’aujourd’hui ne respecte pas le concept de séparation des pouvoirs et prive les habitants de cet État d’avoir leur mot à dire dans une décision censée refléter leur voix. Au lieu de cela, la Caroline du Sud se retrouve avec une décision qui ne reflète pas le processus ou la volonté politique de notre État. »

La décision du tribunal était particulièrement frappante pour un État avec une histoire de politique conservatrice. Les juges ont noté que la Caroline du Sud était bien en retard sur les autres États en ce qui concerne l’octroi de droits aux femmes : elle a attendu plus de 50 ans après la ratification du 19e amendement pour certifier officiellement ses dispositions accordant aux femmes le droit de vote, et c’était l’avant-dernier État – environ un siècle après certains États occidentaux et devant seulement le Mississippi – pour permettre aux femmes de siéger dans des jurys.

Le procureur général et les avocats de la législature avaient tenté de plaider contre le droit à l’avortement en citant le travail d’un comité législatif historique du milieu des années 1960 qui a révisé la constitution de l’État. Ce comité avait recommandé d’autoriser les tests d’alphabétisation pour les électeurs – même si une loi fédérale, la loi de 1965 sur le droit de vote, venait de les interdire – ainsi que de maintenir un langage interdisant le mariage interracial.

Dans leur décision de jeudi, les juges ont noté que le comité n’avait pas inclus une seule femme. “Nous ne pouvons pas reléguer notre rôle de déclarer si un acte législatif est constitutionnel en nous aveuglant sur tout ce qui s’est passé depuis”, ont-ils écrit.