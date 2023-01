La Constitution de la Caroline du Sud comprend le droit à l’avortement et les règles de la Cour suprême de l’État

Julie Murray, avocate senior de Planned Parenthood, a convenu que le droit à la vie privée n’était pas absolu. Mais elle a noté qu’en 1993, le tribunal a statué qu’en vertu de la disposition sur la vie privée, un détenu condamné à mort avait le droit à l’autonomie corporelle qui empêchait l’État de le forcer à prendre des médicaments qui le rendraient suffisamment “compétent” pour être exécuté. Cette autonomie, a-t-elle dit, devrait raisonnablement s’étendre aux femmes enceintes de six semaines.

Six semaines, a-t-elle dit, c’était avant que de nombreuses femmes ne sachent qu’elles sont enceintes. “Que cela vous prenne 10 jours ou un mois pour comprendre cela, c’est une décision qui devrait être laissée aux femmes”, a expliqué Mme Murray.

La décision de jeudi a suggéré que les juges étaient favorables à cet argument, notant que l’interdiction de l’État à six semaines “dans de nombreux cas exclut complètement” l’option de l’avortement.

Les juges sont officiellement non partisans, mais sont élus pour un mandat de 10 ans par l’assemblée générale de l’État, qui est contrôlée par les républicains.

La juge Kaye Hearn, qui a rédigé l’avis rendu jeudi, est la seule femme et la deuxième femme à siéger au tribunal. Le juge en chef Donald Beatty , le deuxième juge noir élu depuis la reconstruction, l’a rejointe dans l’opinion avec le juge John C. Few.

Le juge Hearn a semblé manifester une certaine sympathie envers les fournisseurs d’avortement lors des plaidoiries. Elle a noté que le côté du plaignant de la salle d’audience était entièrement féminin et que le côté de l’État était entièrement masculin. La plupart des femmes enceintes à six semaines ne veulent que personne le sache, a-t-elle dit, et de nombreuses femmes ne veulent pas que quiconque sache si elles ont avorté.

« Je sais que vous n’êtes pas une femme », a-t-elle dit à un avocat du gouvernement de l’État. “Mais quoi de plus personnel que cette décision ?”

Ava Sasani reportage contribué.