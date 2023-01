La constante est changement | Examen de la technologie MIT

Mais ce sont aussi des instantanés de l’époque dans laquelle nous vivons. L’année dernière, j’ai écrit que je serais heureux si nous n’avions pas besoin d’inclure quoi que ce soit lié au covid-19 sur la liste de cette année. Au cours des deux années précédentes, les vaccins à ARNm, la recherche numérique des contacts, les traitements covid et le suivi des variantes figuraient sur la liste, tous de sombres rappels de la gravité de la pandémie. Mais c’est précisément cette progression des technologies qui nous a aidés, enfin, à repousser le covid-19 au point où nous pouvons à nouveau vivre avec un certain sentiment de normalité.

Bien que nous n’ayons pas de technologie liée au covid sur la liste cette année, il y a d’autres rappels des défis monumentaux auxquels nous sommes confrontés. Il y a la guerre en cours en Ukraine. L’accès à l’avortement a été limité dans de nombreux États et interdit dans plusieurs autres. Nous continuons à faire face à des vents contraires alors que nous essayons de faire des progrès contre le changement climatique.

Certains des éléments de la liste, tels que la disponibilité croissante des drones militaires, ne sont pas vraiment de bonnes nouvelles. L’une des discussions les plus intéressantes que nous ayons eues lors de l’élaboration de la liste de cette année était de savoir si nous devrions ou non inclure des technologies qui sont conçues, littéralement, pour tuer des gens. Mais en fin de compte, l’inclusion n’est pas tant une approbation qu’une déclaration sur l’impact potentiel d’une technologie.

Il y a aussi de vraies raisons d’être optimistes liées à d’autres choses que nous voyons se produire. Nous faisons des progrès pour aider les humains à vivre plus longtemps et en meilleure santé grâce à des outils tels que CRISPR et la possibilité de produire des organes à la demande. Nous améliorons également le recyclage des batteries et faisons des véhicules électriques des alternatives vraiment pratiques aux voitures à essence.

Enfin, certaines de mes choses préférées sur la liste cette année sont celles qui inspirent un sentiment d’admiration et d’émerveillement devant l’étendue des réalisations humaines. Le télescope spatial James Webb, par exemple, était une évidence à inclure. Il en va de même pour l’IA génératrice d’images, qui dans les années à venir aura des implications pour toutes sortes d’applications au-delà de la simple création artistique. Et bien que la capacité d’analyser l’ADN ancien ait le potentiel de débloquer de nombreuses nouvelles découvertes scientifiques, c’est aussi plutôt cool. ADN de Néandertal !

J’espère que vous apprécierez ce numéro. Et dans les semaines à venir, nous aurons encore plus à découvrir sur technologyreview.com, y compris un sondage où vous pourrez voter sur ce que devrait être la 11e technologie révolutionnaire.

