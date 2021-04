Des pylônes électriques sont vus devant les tours de refroidissement de la centrale électrique au charbon du géant allemand de l’énergie RWE à Weisweiler, dans l’ouest de l’Allemagne, le 26 janvier 2021. INA FASSBENDER | AFP | Getty Images

LONDRES – La dépendance mondiale vis-à-vis des combustibles fossiles est susceptible de s’aggraver dans les décennies à venir, exacerbant le risque d’une catastrophe climatique alors que les dirigeants et PDG mondiaux vantent à plusieurs reprises leur engagement en faveur de la soi-disant «transition énergétique». Les décideurs politiques subissent une pression croissante pour tenir les promesses faites dans le cadre de l’Accord de Paris avant la COP26 de cette année, qui doit se tenir à Glasgow, en Écosse, début novembre. Pourtant, alors même que les politiciens et les chefs d’entreprise reconnaissent publiquement la nécessité de passer à une société à faible émission de carbone, les espoirs de limiter le réchauffement climatique – et d’atteindre un objectif mondial crucial – se détériorent rapidement. Près de 200 pays ont ratifié l’accord de Paris sur le climat lors de la COP21, acceptant de poursuivre les efforts pour limiter l’augmentation de la température de la planète à 1,5 degré Celsius au-dessus des niveaux préindustriels. Il reste un objectif clé avant la COP26, même si certains climatologues estiment désormais que cet objectif est déjà atteint « virtuellement impossible. «

Si nous voulons atténuer les pires impacts, il faudra se concentrer délibérément sur la réduction des émissions de combustibles fossiles à près de zéro – et même dans ce cas, nous devrons chercher des moyens d’éliminer davantage les gaz à effet de serre de l’atmosphère. Colm Sweeney Directeur adjoint adjoint du Global Monitoring Laboratory

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat a estimé que le réchauffement causé par l’homme à la suite d’émissions passées et en cours ajoute environ 0,2 degré Celsius aux températures moyennes mondiales chaque décennie. Et, si cela continue, le GIEC a prévu que le réchauffement atteindra probablement 1,5 degré Celsius entre 2030 et 2052. Pour le maintenir en dessous de ce niveau, climatologues ont appelé à une réduction de 45% des émissions de dioxyde de carbone d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 2010, avant d’atteindre zéro net vers 2050. «Il est absolument vrai que la transition avance trop lentement du point de vue climatique, mais ce qu’il est important de reconnaître, c’est qu’il s’agit avant tout d’une question de volonté politique et de choix économiques», Carroll Muffett, directeur général du centre à but non lucratif pour le droit international de l’environnement, a déclaré à CNBC par téléphone.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson préside une session du Conseil de sécurité de l’ONU sur le climat et la sécurité au Bureau des affaires étrangères, du Commonwealth et du développement le 23 février 2021 à Londres, en Angleterre. Le Royaume-Uni assume la présidence tournante du Conseil de sécurité et est le pays hôte du sommet sur le climat COP26 de cette année à Glasgow. Stefan Rousseau – Piscine WPA | Actualités Getty Images | Getty Images

«Ce n’est pas une question d’absence de technologie ou d’incapacité de le faire. Si vous regardez quelles sont les sources d’approvisionnement en énergie les moins chères actuellement, ce n’est même pas vraiment une question d’économie. C’est bien plus sur les structures de pouvoir intégrées et le soutien continu de l’industrie mourante », a-t-il ajouté. L’un des « meilleurs exemples » de cette déconnexion, a déclaré Muffett, est que les stratégies de zéro net de certains gouvernements et entreprises dépendent de l’augmentation de l’utilisation des combustibles fossiles « pour les décennies à venir ». Ces politiques « s’appuient généralement sur des stratégies de suppression du carbone non prouvées et potentiellement très dangereuses pour faire disparaître ce dioxyde de carbone comme par magie ». « Nous constatons cela aux États-Unis, en particulier dans le contexte des investissements massifs proposés dans le captage et le stockage du carbone », a ajouté Muffett.

‘Un trajet cahoteux’

À l’heure actuelle, les niveaux de dioxyde de carbone de la Terre sont plus élevés qu’à tout moment au cours des 3,6 millions d’années, selon des recherches de la National Oceanic and Atmospheric Administration. Les résultats, publié la semaine dernière, a constaté que les niveaux de CO2 et de méthane – les deux gaz à effet de serre les plus importants – ont poursuivi leur «augmentation incessante» l’année dernière malgré un ralentissement économique marqué par la pandémie de coronavirus. «L’activité humaine est le moteur du changement climatique», a déclaré Colm Sweeney du laboratoire de surveillance mondiale de la NOAA. «Si nous voulons atténuer les pires impacts, il va falloir se concentrer délibérément sur la réduction des émissions de combustibles fossiles à près de zéro – et même alors, nous devrons chercher des moyens d’éliminer davantage les gaz à effet de serre de l’atmosphère. La combustion de combustibles fossiles tels que le pétrole, le gaz et le charbon libère de grandes quantités de dioxyde de carbone dans l’air. Les gaz à effet de serre emprisonnent la chaleur dans notre atmosphère, provoquant le réchauffement climatique. Le GIEC a constaté que les émissions des combustibles fossiles et de l’industrie sont la principale cause du chauffage mondial, représentant 89% des émissions mondiales de CO2 en 2018. La US Energy Information Administration a mentionné il s’attend à ce que les émissions mondiales de dioxyde de carbone provenant de sources liées à l’énergie continuent d’augmenter dans les décennies à venir. En 2019, l’EIA prévoyait que les émissions mondiales de CO2 liées à l’énergie augmenteraient de 0,6% par an entre 2018 et 2050, la Chine étant prête à conserver sa position de premier émetteur mondial de CO2 lié à l’énergie tout au long de cette période.

Une personne passe devant une centrale électrique au charbon à Jiayuguan, dans la province du Gansu, en Chine, le jeudi 1er avril 2021. Qilai Shen | Bloomberg | Getty Images

Clark Williams-Derry, analyste du financement de l’énergie chez IEEFA, une organisation à but non lucratif, a décrit la soi-disant «transition énergétique» comme «le processus de passage d’un système énergétique du XIXe siècle au XXIe siècle». «Une transition est en cours, mais est-elle assez rapide pour éviter les pires ravages du changement climatique? Est-elle assez rapide pour soulager les problèmes de qualité de l’air dans les villes du monde en développement? Williams-Derry a déclaré, citant des niveaux dangereux de pollution atmosphérique dans des pays tels que l’Inde, la Chine, le Bangladesh et le Vietnam, entre autres. « Nous sommes ancrés dans un héritage de choix, de technologies et d’économies locales qui veulent nous retenir », a-t-il poursuivi. « Ça va être une course cahoteuse. »

‘C’est crucial maintenant’