La consommation mondiale de charbon devrait battre un nouveau record cette année

La consommation mondiale de charbon devrait atteindre son plus haut niveau cette année malgré des objectifs mondiaux ambitieux visant à sevrer les nations de la combustion de combustibles fossiles sales. La consommation de charbon devrait augmenter de 1,2 % en 2022, dépassant pour la première fois les 8 milliards de tonnes en une seule année, selon un rapport de l’Agence internationale de l’énergie publié vendredi. Il a également déclaré que la consommation resterait probablement à ce niveau jusqu’en 2025, car les baisses dans les économies avancées sont compensées par la demande des marchés asiatiques émergents, tels que la Chine et l’Inde. Bulletin Briefing d’affaires Une plongée en profondeur dans l’histoire des grandes entreprises de la semaine, ainsi qu’une analyse experte des marchés et des tendances. S’inscrire La forte dépendance de l’Europe au charbon cette année est largement due à la réduction par la Russie de l’approvisionnement en gaz du continent, l’obligeant à puiser dans d’autres sources d’énergie. C’est à un moment où les dirigeants européens tentent également de se tourner vers les énergies renouvelables pour garantir une source d’énergie propre à l’avenir.

L’analyse “souligne le besoin urgent d’augmenter massivement les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique afin de réduire les factures des gens, de sécuriser nos approvisionnements énergétiques et de maintenir intacts les objectifs climatiques essentiels”, a déclaré Alexandru Mustaça, un militant d’Europe Beyond Coal. “Il est important de noter qu’aucun pays européen n’a révisé ses plans d’élimination complète du charbon d’ici 2030, et l’Europe est toujours sur la bonne voie pour se débarrasser du charbon d’ici la fin de la décennie.”