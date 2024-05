La consommation excessive d’alcool est une crise de santé publique croissante – un neurobiologiste explique comment la recherche sur les troubles liés à la consommation d’alcool a évolué

Avec le nouveau Biopic d’Amy Winehouse « Retour au noir »» Dans les salles américaines depuis le 17 mai 2024, la relation du défunt chanteur avec l’alcool et les drogues est à nouveau scrutée. En juillet 2011, Winehouse a été retrouvé mort dans son appartement du nord de Londres après une « mort par mésaventure » à l’âge de 27 ans. terme britannique officiel utilisé en cas de décès accidentel causé par un risque volontaire.

Son taux d’alcoolémie était de 0,416 %, soit plus de cinq fois la limite légale d’intoxication aux États-Unis, ce qui a conduit à un ajustement ultérieur de la cause de son décès pour inclure la « toxicité de l’alcool » à la suite d’une deuxième enquête du coroner.

Près de 13 ans plus tard, la consommation d’alcool et beuveries rester un crise majeure de santé publique, pas seulement au Royaume-Uni mais aussi aux USA

Environ 1 adulte américain sur 5 déclare boire de façon excessive au moins une fois par semaine, avec une moyenne de sept verres par épisode de frénésie. C’est bien au-delà de la quantité d’alcool censée produire une intoxication légale, généralement défini comme une concentration d’alcool dans le sang supérieure à 0,08 % – en moyenne, quatre verres en deux heures pour les femmes, cinq verres en deux heures pour les hommes.

Chez les femmes, les jours de « consommation excessive d’alcool » ont augmenté de 41 % pendant la pandémie de COVID-19 par rapport aux niveaux d’avant la pandémieet les femmes adultes dans la trentaine et la quarantaine augmentent rapidement leur taux de consommation excessive d’alcool, sans aucune preuve d’un ralentissement de ces tendances. Malgré les efforts visant à comprendre la biologie globale des troubles liés à l’usage de substances, la compréhension des scientifiques et des médecins de la relation entre la santé des femmes et la consommation excessive d’alcool est à la traîne.

Je suis un neurobiologiste qui s’attache à comprendre les produits chimiques et les régions du cerveau qui à l’origine de la dépendance à l’alcool. J’étudie comment les neuropeptides – des molécules de signalisation uniques dans le cortex préfrontall’un des régions clés du cerveau dans la prise de décision, la prise de risque et la récompense – sont modifiés par une exposition répétée à une consommation excessive d’alcool dans des modèles animaux.

Mon laboratoire s’efforce de comprendre comment des substances comme l’alcool modifier ces systèmes cérébraux avant une dépendance pouvant être diagnostiquée, afin que nous puissions mieux éclairer les efforts de prévention et de traitement.

La biologie de la dépendance

Bien qu’une consommation problématique d’alcool existe probablement depuis que l’alcool existe, ce n’est qu’en 2011 que l’American Society of Addiction Medicine la toxicomanie est reconnue comme un trouble cérébral – la même année que la mort de Winehouse. Le diagnostic d’un trouble lié à la consommation d’alcool est désormais utilisé à la place de termes obsolètes tels que qualifier un individu d’alcoolique ou d’alcoolisme.

Les chercheurs et les cliniciens ont fait de grands progrès à comprendre comment et pourquoi les drogues – y compris l’alcool, une drogue – altèrent le cerveau. Souvent, les gens consomment une drogue comme l’alcool en raison des sentiments gratifiants et positifs qu’elle crée, comme prendre un verre avec des amis ou célébrer une étape importante avec un être cher. Mais ce qui commence comme une consommation d’alcool gérable peut rapidement se transformer en cycles de consommation excessive d’alcool suivis d’un sevrage de drogue.

Même si toutes les formes de consommation d’alcool comportent des risques pour la santé, la consommation excessive d’alcool semble être particulièrement dangereux en raison de la façon dont les cycles répétés entre un état élevé et un état de retrait affectent le cerveau. Par exemple, pour certaines personnes, la consommation d’alcool peut entraîner «anxiété», le sentiment d’anxiété qui peut accompagner une gueule de bois.

Des épisodes répétés de consommation d’alcool et d’ivresse, associés au sevrage, peuvent entraîner une rechute et une réutilisation de l’alcool. En d’autres termes, la consommation d’alcool n’est plus gratifiante, mais simplement une tentative d’éviter de se sentir mal.

Ca a du sens. Avec une consommation répétée d’alcool au fil du temps, les zones du cerveau sollicitées par l’alcool peuvent s’éloigner de celles traditionnellement associées à la consommation de drogues et à la récompense ou au plaisir vers des régions cérébrales plus généralement sollicitées pendant la consommation d’alcool. stress et anxiété.

Toutes ces étapes de la consommation d’alcool, de la jouissance de l’alcool au sevrage en passant par les cycles de l’envie, modifier continuellement le cerveau et ses voies de communication. L’alcool peut affecter plusieurs dizaines de neurotransmetteurs et récepteursce qui complique la compréhension de son mécanisme d’action dans le cerveau.

Les travaux de mon laboratoire visent à comprendre comment la consommation d’alcool modifie la façon dont les neurones du cortex préfrontal communiquent entre eux. Les neurones sont le principal communicateur du cerveau, envoyant des signaux électriques et chimiques dans le cerveau et au reste de votre corps.

Ce que nous avons découvert dans les modèles animaux de consommation excessive d’alcool, c’est que certains sous-types de neurones perdent la capacité de communiquer entre eux de manière appropriée. Dans certains cas, la consommation excessive d’alcool peut remodeler le cerveau de façon permanente. Même après une longue période d’abstinence, les conversations entre les neurones ne reviennent pas à la normale.

Ces changements dans le cerveau peuvent apparaître même avant qu’il y ait des changements notables de comportement. Cela pourrait signifier que les fondements neurobiologiques de la dépendance peuvent s’enraciner bien avant qu’un individu ou ses proches soupçonnent un problème d’alcool.

Les chercheurs comme nous ne comprennent pas encore complètement pourquoi certaines personnes peuvent être plus sensibles à ce changement, mais cela est probablement lié à des facteurs génétiques et biologiques, ainsi qu’aux modèles et aux circonstances dans lesquels l’alcool est consommé.



Victora Nudell



Les femmes sont oubliées

Alors que les chercheurs comprennent de mieux en mieux l’ensemble des facteurs biologiques à l’origine de la dépendance, il existe une population qui a été largement négligée jusqu’à présent : les femmes.

Les femmes sont peut-être plus susceptibles que les hommes de subir certains des effets les plus catastrophiques sur la santé causés par la consommation d’alcool, comme les problèmes de foie, les maladies cardiovasculaires et le cancer. Les femmes d’âge moyen sont désormais au risque le plus élevé de consommation excessive d’alcool par rapport aux autres populations.

Lorsque les femmes consomment des quantités d’alcool, même modérées, leur risque de développer divers cancers augmente, notamment cancer digestif, du sein et du pancréas, entre autres problèmes de santé – et même la mort. Alors le aggravation des taux de troubles liés à la consommation d’alcool chez les femmes suscitent la nécessité de mettre davantage l’accent sur les femmes dans la recherche et la recherche de traitements.

Pourtant, les femmes ont longtemps été sous-représentées dans la recherche biomédicale.

Ce n’est qu’en 1993 que la recherche clinique financée par les National Institutes of Health a dû inclure des femmes comme sujets de recherche. En fait, le NIH n’a même pas exigé le sexe comme variable biologique à considérer par des chercheurs financés par le gouvernement fédéral jusqu’en 2016. Lorsque les femmes sont exclues de la recherche biomédicale, les médecins et les chercheurs se retrouvent avec une compréhension incomplète de la santé et de la maladie, y compris de la dépendance à l’alcool.

Il est également de plus en plus évident que les substances addictives peut interagir avec les hormones sexuelles cycliques tel que œstrogène et progestérone. Par exemple, des recherches ont montré que lorsque les niveaux d’œstrogènes sont élevés, comme avant l’ovulation, l’alcool pourrait être plus gratifiant, ce qui pourrait entraîner des niveaux plus élevés de consommation excessive d’alcool. Actuellement, les chercheurs ne connaissent pas toute l’étendue de l’interaction entre ces rythmes biologiques naturels ou d’autres facteurs biologiques uniques impliqués dans la santé des femmes et leur propension à la dépendance à l’alcool.

Regarder vers l’avant

Les chercheurs et les législateurs reconnaissent le besoin vital d’accroître la recherche sur la santé des femmes. Investissements fédéraux majeurs dans recherche sur la santé des femmes constituent une étape essentielle vers le développement de meilleures options de prévention et de traitement pour les femmes.

Alors que des femmes comme Amy Winehouse ont peut-être été contraintes de lutter à la fois en privé et en public contre les troubles liés à la consommation de substances et d’alcool, l’intérêt croissant de la recherche sur la dépendance à l’alcool et à d’autres substances en tant que trouble cérébral ouvrira de nouvelles voies de traitement pour celles qui en souffrent.

Pour plus d’informations sur les troubles liés à la consommation d’alcool, les causes, la prévention et les traitements, visitez le Institut national sur l’abus d’alcool et l’alcoolisme.