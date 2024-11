La consommation excessive d’alcool est en augmentation chez les personnes âgées. Voici pourquoi c’est plus dangereux et comment repérer les signes

La consommation excessive d’alcool est répandue à travers les générations, mais cette habitude dangereuse se développe dans un groupe d’âge en particulier.

Longtemps associé aux étudiants, consommation excessive d’alcooldéfini comme la consommation de quatre verres ou plus en deux heures au moins cinq fois par mois pour les femmes (cinq verres pour les hommes), est en augmentation chez les personnes âgées. Selon l’Enquête nationale sur la consommation de drogues et la santé, 20 % des adultes âgés de 60 à 64 ans ont déclaré avoir consommé de l’alcool de façon excessive au cours du mois dernier. Chez les personnes âgées de plus de 65 ans, la prévalence de la consommation excessive d’alcool est de 12 %, un taux qui a augmenté au cours de la dernière décennie, tandis que les taux de consommation excessive d’alcool chez les jeunes adultes de 18 à 25 ans ont diminué.

Qu’est-ce qui se cache derrière cette tendance inquiétante ? Cela pourrait changer les opinions sur l’alcool.

« Les personnes âgées qui boivent le font plus fréquemment que les personnes de moins de 65 ans », explique George F. Koob, PhD, directeur de l’Institut national sur l’abus d’alcool et l’alcoolisme, ajoutant que les données montrent qu’un pourcentage plus élevé de personnes de 65 ans et plus boivent 20 ou 20 ans. plus de jours par mois par rapport aux 18-64 ans.

Les jeunes adultes d’aujourd’hui adoptent de plus en plus la sobriété. Un Enquête Gallup ont révélé que 65 % des 18 à 34 ans déclarent que l’alcool est mauvais pour la santé, contre 39 % des 55 ans et plus.

Même si le pourcentage de personnes âgées qui boivent de façon excessive a légèrement augmenté, le nombre croissant de personnes âgées appartenant à ce groupe d’âge va doubler au cours des 40 prochaines années.

« En conséquence, même si le pourcentage de personnes âgées qui consomment de l’alcool reste le même, le pur nombre Le nombre de buveurs excessifs chez les personnes âgées continuerait de croître rapidement, ce qui pourrait imposer un fardeau croissant à notre système de santé », déclare Koob.

Chez les personnes âgées, les effets de l’alcool sont intensifiés. La capacité du corps à retenir l’eau diminue avec l’âge, de sorte que les personnes âgées ressentent plus rapidement les effets de l’alcool. Les personnes âgées métabolisent également l’alcool différemment, explique Koob.

« Le corps change avec l’âge et ces changements nous rendent plus vulnérables à certains méfaits liés à la consommation d’alcool », explique Koob. « Les buveurs plus âgés présentent des déficiences plus importantes que les buveurs plus jeunes dans certaines tâches, notamment les performances de conduite, le temps de réaction, la mémoire et l’équilibre. »

De plus, les personnes âgées sont plus susceptibles de souffrir de équilibre et expérience tombe même sans alcool (la chute est la principale cause de blessures pour les 65 ans et plus).

« Des études suggèrent que les blessures causées par des chutes en état d’ébriété ont tendance à être plus graves que les blessures causées par des chutes sans alcool », explique Koob. Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis estiment que près de 40 % des chutes impliquent de l’alcool et un taux d’alcoolémie d’au moins 0,10 %.

