Cela a été une année entière de verrouillage, de mesures temporaires supprimées et de réimposition de verrouillages.

Outre la productivité, l’adaptation au travail à domicile et la «nouvelle normalité», d’autres habitudes chez les gens ont également changé pendant le verrouillage, y compris l’alcoolisme.

Un nouveau étude publié dans révisé par des pairs Journal américain de l’abus de drogues et d’alcool ont constaté que la consommation abusive d’alcool chez les adultes augmentait avec le temps qu’ils passaient à la maison en confinement.

La recherche, basée sur une enquête auprès de près de 2000 personnes de plus de 18 ans aux États-Unis, est la première à mettre en évidence la relation nationale entre la consommation d’alcool dangereuse et le stress de la vie déclenché par le COVID-19[feminine pandémie et les «verrouillages» associés. L’enquête a été menée à l’aide d’une enquête d’auto-évaluation en ligne auprès d’adultes américains de la mi-mars à la mi-avril 2020.

Les résultats montrent que les probabilités de consommation excessive d’alcool chez les buveurs excessifs – ceux qui, dans les deux heures, ont consommé cinq verres ou plus pour les hommes et quatre et plus pour les femmes – ont augmenté de 19% supplémentaires pour chaque semaine de verrouillage. L’augmentation de la consommation d’alcool globale des buveurs excessifs était plus du double de celle des personnes qui ne buvaient pas excessivement.

L’étude a été réalisée par l’Université du Texas Health Science Center School of Public Health, qui a constaté que les buveurs excessifs buvaient en moyenne quatre verres par occasion, comparativement à deux verres parmi les non-buveurs excessifs.

L’étude a souligné ses propres limites – elle a été autodéclarée et des biais peuvent avoir joué dans les rapports, et elle a été menée sur un groupe de petite taille et peut ne pas s’appliquer à une plus grande partie de la population si elle est généralisée.

«L’augmentation du temps passé à la maison est un facteur de stress qui affecte la consommation d’alcool et Covid-19 la pandémie pourrait avoir exacerbé ce stress », m’a dit Sitara Weerakoon, candidate au doctorat de l’Université du Texas.

Ils sont également arrivés à la conclusion que «les recherches futures devraient viser à adapter et à mettre en œuvre des efforts novateurs pour atténuer la consommation excessive d’alcool et d’autres comportements potentiellement négatifs pour la santé, alors que les adultes sont isolés à la maison».