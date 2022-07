La consommation excessive d’alcool a augmenté pendant la pandémie. Voici des façons de réduire.

Mais de nombreuses personnes ont trouvé de nouvelles façons de maîtriser leur consommation d’alcool. En décembre, M. Mueller s’est tourné vers Moderation Management, une communauté en ligne qui aide les personnes qui souhaitent réduire leur consommation d’alcool mais pas nécessairement s’abstenir. Il a commencé à assister aux appels Zoom avec d’autres membres et à utiliser le groupe Facebook privé de l’organisation pour apprendre des astuces et des conseils pour réduire sa consommation d’alcool. Puis, en janvier, il a décidé d’arrêter l’alcool pendant un certain temps pour voir comment il se sentirait.

“Je suis heureux de dire que je n’ai pas bu cette année, et je me sens beaucoup mieux : je dors mieux et je peux faire plus de choses”, a-t-il déclaré. “La bonne chose à propos de ce groupe de modération est qu’il ne s’agit pas d’une approche du tout ou rien” Vous ne pourrez plus jamais boire ou vous êtes un alcoolique raté “.”

À Tampa, Mme Carbone a commencé à utiliser une application populaire appelée Cutback Coach, qui aide les gens à suivre leur consommation d’alcool et à fixer des objectifs et des rappels afin qu’ils puissent développer des habitudes de consommation plus saines. À l’aide de l’application, Mme Carbone établit un plan de la quantité qu’elle boira chaque semaine. L’application suit sa consommation quotidienne, lui envoie des notifications sur ses objectifs et la met à jour sur ses progrès, y compris toutes les calories qu’elle a évitées et l’argent qu’elle a économisé en buvant moins. Elle a maintenant au moins deux jours « secs » par semaine et a réduit sa consommation d’alcool de moitié.