La consommation de vaccins COVID-19 examinée dans une enquête américaine

Tout au long de la pandémie, les experts en santé publique ont essayé de nombreuses stratégies pour augmenter l’absorption des vaccins et combattre les craintes entourant les vaccins COVID-19 – mais selon une nouvelle enquête américaine, avoir un lien personnel avec quelqu’un qui a attrapé le COVID-19 peut être un plus grand prédicteur du vaccin apport que n’importe quelle stratégie scientifique.

Les chercheurs ont interrogé plus de 1 000 Américains en 2021 pour savoir s’ils avaient reçu au moins une injection du vaccin COVID-19 et ont décrit leurs recherches dans une étude publiée dans la revue à comité de lecture Vaccine en janvier.

On a demandé aux participants s’ils avaient des membres de leur famille ou des amis qui avaient été malades ou étaient décédés du COVID-19.

Ce que l’étude a révélé, c’est que ceux qui avaient été témoins d’un être cher combattre le COVID-19 ou en mourir étaient plus susceptibles d’avoir reçu au moins une injection du vaccin COVID-19 par rapport à ceux qui n’avaient pas d’êtres chers touchés par la maladie.

“Ces résultats devraient encourager les gens à partager des histoires sur leur maladie COVID-19 et leurs expériences de deuil avec leurs amis et leur famille ainsi que par le biais des médias sociaux, car cela peut motiver les gens à se faire vacciner”, Irina Grafova, économiste de la santé à la Rutgers School of Public Health et co-auteur de l’étude, a déclaré dans un communiqué de presse le 3 février. “Cela peut également aider les professionnels de la santé publique à concevoir des stratégies éducatives pour améliorer les appels à l’action pour la vaccination.”

En décembre 2020, la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a délivré une autorisation d’urgence pour les vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna COVID-19. L’enquête de 2021 visait à découvrir qui avait profité de la chance de se faire vacciner au cours des premiers mois de sa sortie aux États-Unis et qui était le plus hésitant.

L’enquête a été menée en ligne en avril 2021 et a inclus 1 193 répondants qui étaient éligibles pour le vaccin à ce moment-là. Les chercheurs ont utilisé un service de panel de recherche appelé Qualtrics, qui est un site Web de recrutement de participants à l’étude aux États-Unis. Les répondants n’étaient pas au courant de l’objet de l’enquête avant de la prendre.

L’enquête a permis aux participants de sélectionner plusieurs options s’ils connaissaient plus d’une personne qui avait été touchée par la COVID-19. Il a également demandé aux participants s’ils appartenaient à une catégorie de « travailleurs essentiels », tels que les agents de santé, le personnel des épiceries, les postiers, les travailleurs des transports publics ou les premiers intervenants, afin de déterminer si leur emploi avait un impact sur leur consommation de vaccins.

Sur les 1 193 répondants, 698 avaient reçu au moins une dose de vaccin, tandis que 495 ne l’avaient pas fait, ce qui signifie qu’environ 58,5 % de ceux qui étaient éligibles avaient reçu une dose.

Cependant, ceux qui avaient une expérience personnelle d’une personne qu’ils connaissaient ayant été frappée par le virus étaient beaucoup plus susceptibles d’avoir reçu au moins une dose au cours de la période d’étude.

Environ 73% de ceux qui connaissaient quelqu’un qui était décédé du COVID-19 et 72% de ceux qui connaissaient quelqu’un qui s’était remis du COVID-19 avaient reçu au moins une dose de vaccin, selon l’enquête.

L’étude démontre que parfois, “le messager compte plus que le message”, a déclaré Saurabh Kalra, doctorant à la Rutgers School of Public Health et auteur principal de l’étude, dans le communiqué.

Entendre parler des dangers du COVID-19 par une personne en qui vous avez confiance peut être très important pour surmonter les hésitations ou les peurs, a-t-elle déclaré, ajoutant que le contraire est également vrai.

“Un corollaire à cette découverte est qu’une personnalité publique influente que les gens admirent et en qui ils ont confiance peut avoir un impact négatif sur la santé publique si elle partage des informations erronées telles que la maladie est inoffensive ou les vaccins sont nocifs ou inutiles.”

Les chercheurs ont noté que leurs résultats n’indiquent pas si les personnes ont reçu leur dose avant ou après que leur proche ait attrapé le COVID-19, on ne sait donc pas quel pourcentage peut avoir été inspiré directement par l’expérience de la maladie de leur proche. Mais la corrélation suggère qu’il existe un lien, disent-ils.

Paul Duberstein, président et professeur au département des comportements, de la société et des politiques de santé de la Rutgers School of Public Health et co-auteur de l’étude, a déclaré dans le communiqué qu’il y a souvent un élément social important dans nos choix de santé, et cette décision les décideurs devraient en tenir compte lors de la conception des campagnes de vaccination.

“La plupart des comportements liés à la santé, y compris l’exercice, le tabagisme et la consommation de drogues, sont soumis à l’influence des pairs, il n’est donc pas surprenant que l’utilisation des vaccins soit également socialement modelée”, a-t-il déclaré. “Nous devons cesser d’agir comme si les gens prenaient rationnellement des décisions en matière de vaccins par eux-mêmes sur la base d’une pondération minutieuse des preuves.”

Ceux qui relevaient de la catégorie des travailleurs essentiels étaient également plus susceptibles d’avoir reçu au moins une dose de vaccin, selon l’étude.

D’un autre côté, ceux qui avaient moins de revenus et moins d’éducation faisaient partie des populations les moins susceptibles d’avoir reçu au moins une dose de vaccin au cours des quatre premiers mois suivant la disponibilité du vaccin aux États-Unis, mettant potentiellement en évidence les populations que la santé publique devrait orienter les campagnes d’information sur les vaccins vers.

“Une vaccination rapide de toutes les personnes éligibles dans le monde est notre seul espoir de mettre fin à cette pandémie avant l’émergence de nouvelles variantes qui pourraient rendre les vaccinations actuelles inefficaces”, a déclaré l’étude dans ses conclusions.