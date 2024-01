La consommation de tabac est en baisse dans le monde, mais les géants du tabac luttent pour inverser la tendance, selon l’OMS

Le nombre de consommateurs de tabac adultes a diminué régulièrement ces dernières années, a déclaré mardi l’Organisation mondiale de la santé, mais elle a averti que Big Tobacco travaillait dur pour inverser cette tendance.

En 2022, environ un adulte sur cinq dans le monde fumait ou consommait d’autres produits du tabac, contre un sur trois en 2000, a indiqué l’agence de santé des Nations Unies.

Un nouveau rapport examinant les tendances de la prévalence du tabagisme entre 2000 et 2030 a montré que 150 pays étaient parvenus à le réduire, a indiqué l’OMS.

Prudence conseillée

Mais alors que les taux de tabagisme sont en baisse dans la plupart des pays, l’OMS a averti que les décès liés au tabac devraient rester élevés dans les années à venir.

Actuellement, on estime que le tabagisme tue plus de huit millions de personnes chaque année, dont environ 1,3 million de non-fumeurs exposés à la fumée secondaire, selon les statistiques de l’OMS.

“Les pays mettant en œuvre des mesures strictes de lutte antitabac peuvent s’attendre à attendre environ 30 ans entre le fait de faire passer le taux de prévalence d’une augmentation à une diminution et de constater un renversement associé du nombre de décès dus au tabac”, indique le rapport de mardi.

Et même si le nombre de fumeurs n’a cessé de diminuer, l’OMS a déclaré que le monde ne parviendrait pas à atteindre son objectif d’une baisse de 30 % de la consommation de tabac entre 2010 et 2025.

Cinquante-six pays dans le monde devraient atteindre cet objectif, dont le Brésil, qui a déjà réduit sa consommation de tabac de 35 % depuis 2010.

Six pays ont vu la consommation de tabac augmenter depuis 2010 : la République du Congo, l’Égypte, l’Indonésie, la Jordanie, la Moldavie et Oman.

Dans l’ensemble, le monde est en passe de réduire la consommation de tabac d’un quart sur une période de 15 ans jusqu’en 2025, indique le rapport.

Big Tobacco ne reste pas les bras croisés

Tout en célébrant les progrès réalisés, l’OMS a averti que l’industrie du tabac avait l’intention de les faire reculer.

“Des progrès notables ont été réalisés dans la lutte antitabac ces dernières années, mais il n’y a pas de temps pour l’autosatisfaction”, a déclaré Ruediger Krech, directeur du département de promotion de la santé de l’OMS.

“Je suis étonné de voir à quel point l’industrie du tabac est prête à aller chercher des profits au détriment d’un nombre incalculable de vies”, a-t-il déclaré.

“Nous constatons qu’à l’instant où un gouvernement pense avoir gagné la lutte contre le tabac, l’industrie du tabac saisit l’opportunité de manipuler les politiques de santé et de vendre ses produits mortels.”

L’OMS a exhorté tous les pays à maintenir et à renforcer leurs politiques de contrôle et à lutter contre « l’ingérence de l’industrie du tabac ».

Selon le rapport, une attention particulière devrait être portée à la collecte de meilleures données sur le tabagisme chez les adolescentsen particulier pour les nouveaux produits dits sans fumée.

Le rapport indique qu’en moyenne, environ 10 pour cent des jeunes âgés de 13 à 15 ans dans le monde consomment un ou plusieurs types de tabac.

Cela représente au moins 37 millions d’adolescents, dont au moins 12 millions qui consomment de nouveaux produits du tabac sans fumée.

Mais le rapport souligne que ces chiffres sont sous-estimés puisque plus de 70 pays ne fournissent aucune donnée.

C’est inquiétant car “les pays ont besoin de ces données pour contrer les affirmations des industries du tabac et des industries associées selon lesquelles les adolescents ne sont pas ciblés en tant que nouveaux clients”, a-t-il déclaré.

Les données disponibles suggèrent que l’industrie tente de saper les efforts des pays pour dissuader les jeunes de consommer des produits du tabac.

“Les jeunes déclarent toujours utiliser régulièrement ces produits, avoir un accès facile à leur achat et peu craindre de devenir dépendants”, indique le rapport.

“La collecte de données auprès des adolescents sur leurs connaissances, attitudes et pratiques est le moyen le plus puissant de lutter contre l’industrie et d’élaborer des politiques efficaces qui empêchent l’initiation à la consommation de tabac.”