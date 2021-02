La consommation de protéines végétales peut réduire le risque de décès prématuré chez les femmes âgées

La consommation de niveaux élevés de protéines végétales peut réduire le risque de décès prématuré, de maladie cardiovasculaire et de décès lié à la démence chez les femmes âgées, selon une nouvelle étude. L’étude a indiqué que les femmes ménopausées ayant le plus grand apport en protéines végétales avaient un risque de décès de toutes causes de 9% inférieur, un risque de décès par maladie cardiovasculaire de 12% inférieur et un risque de décès lié à la démence de 21% inférieur. .

«Nos résultats appuient la nécessité de prendre en compte les sources de protéines alimentaires dans les futures directives diététiques», a déclaré le chercheur Wei Bao de l’Université de l’Iowa aux États-Unis. Pour l’étude, publiée dans le Journal of the American Heart Association, les chercheurs ont analysé les données de plus de 100 000 femmes ménopausées – âgées de 50 à 79 ans – qui ont participé à l’étude entre 1993 et ​​1998; ils ont été suivis jusqu’en février 2017.

Au moment de leur inscription à l’étude, les participants ont rempli des questionnaires sur leur alimentation détaillant la fréquence à laquelle ils mangeaient des œufs, des produits laitiers, de la volaille, de la viande rouge, du poisson / des crustacés et des protéines végétales telles que le tofu, les noix, les haricots et les pois. Au cours de la période d’étude, un total de 25 976 décès est survenu (6 993 décès par maladie cardiovasculaire; 7 516 décès par cancer et 2 734 décès par démence).

L’équipe a noté les niveaux et les types de protéines que les femmes ont déclaré consommer, les a divisées en groupes pour comparer ceux qui mangeaient le moins et ceux qui mangeaient le plus de chaque protéine. L’équipe a constaté qu’une consommation plus élevée de viande rouge transformée était associée à un risque 20% plus élevé de mourir de démence.

Une consommation plus élevée de viande, d’œufs et de produits laitiers non transformés était associée à un risque accru de 12 pour cent, 24 pour cent et 11 pour cent de mourir de maladies cardiovasculaires, respectivement.

Les chercheurs ont noté que la substitution de la viande rouge totale, des œufs ou des produits laitiers par des noix était associée à un risque de décès de 12 à 47% inférieur de toutes causes selon le type de protéine remplacé par les noix.