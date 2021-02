La consommation de plus de six tasses de café peut augmenter le risque de maladies cardiovasculaires

Si vous buvez beaucoup de café tout au long de la journée, cela peut augmenter le risque de maladies cardiovasculaires (MCV), suggère une nouvelle étude. Les résultats, dans une étude génétique, indiquent qu’une consommation abondante de café à long terme, six tasses ou plus par jour, peut augmenter la quantité de lipides (graisses) dans votre sang, ce qui augmente considérablement votre risque de MCV.

Il est important de noter que cette corrélation est à la fois positive et dépendante de la dose, ce qui signifie que plus vous buvez de café, plus le risque de maladie cardiovasculaire est élevé, ont déclaré les chercheurs, dont Elina Hyppönen de l’Université d’Australie du Sud. «Il y a certainement beaucoup de débats scientifiques sur les avantages et les inconvénients du café, mais même s’il peut sembler que nous allons sur des bases anciennes, il est essentiel de bien comprendre comment l’une des boissons les plus consommées au monde peut avoir un impact sur notre santé». dit Hyppönen.

Pour l’étude, publiée dans Clinical Nutrition, l’équipe a utilisé les données de 362 571 participants à la UK Biobank, âgés de 37 à 73 ans, en utilisant une triangulation d’approches phénotypiques et génétiques pour mener des analyses complètes. Bien que le jury ne soit toujours pas sur les effets du café sur la santé, le chercheur a déclaré qu’il était toujours sage de choisir le café filtré lorsque cela est possible et de se méfier de toute consommation excessive, en particulier lorsqu’il s’agit d’un stimulant tel que le café.

Selon les chercheurs, des taux élevés de lipides sanguins sont un facteur de risque connu de maladie cardiaque et, fait intéressant, comme les grains de café contiennent un composé très puissant qui élève le cholestérol (cafestol), il était intéressant de les examiner ensemble. « Cafestol est principalement présent dans les brasseries non filtrées, telles que la presse française, les cafés turcs et grecs, mais il est également présent dans les expressos », a déclaré Hyppönen.

Dans le monde, environ 3 milliards de tasses de café sont consommées chaque jour. Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de décès dans le monde, faisant environ 17,9 millions de morts chaque année.