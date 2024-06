La consommation de piments augmente-t-elle ou diminue-t-elle le risque ?

Partager sur Pinterest Les scientifiques ont découvert un lien entre le risque d’obésité et la consommation de piment. Collectionneurs bleus/Stocksy Les piments sont souvent reconnus pour leurs légères propriétés de combustion des graisses et de stimulation du métabolisme.

Cependant, de nouvelles recherches suggèrent que la consommation plus fréquente de piments pourrait être associée à un risque plus élevé d’obésité.

Les experts suggèrent que les plats malsains dans lesquels les piments sont le plus souvent utilisés, et non les piments eux-mêmes, pourraient contribuer à la prise de poids.. Les piments sont des piments épicés et savoureux utilisés dans de nombreuses cuisines à travers le monde. Ils appartiennent au genre latinqui comprend les poivrons, les jalapenos et les habaneros. La recherche met en évidence la capsaïcine, le principal composé bioactif des piments, pour ses bienfaits prometteurs pour la santé, en particulier pour santé cardiométabolique . Les preuves suggèrent qu’il pourrait aider à gérer l’obésité, le diabète et les maladies cardiovasculaires. Cependant, plusieurs études observationnelles à grande échelle, dont une étude transversale approfondie menées dans la Chine rurale, ont révélé une association significative entre la fréquence de consommation d’aliments épicés et l’obésité globale. Cela soulève la question : la consommation de piments diminue-t-elle ou augmente-t-elle le risque d’obésité ? Pour explorer cela, une étude publiée dans Frontières de la nutrition a examiné l’association entre la consommation de piment et le risque d’obésité chez les Américains. Semblable à d’autres études observationnelles, la nouvelle étude a révélé que la consommation fréquente de piment était liée à un indice de masse corporelle (IMC) et à un risque d’obésité plus élevés, en particulier chez les femmes et les adultes de plus de 60 ans. Malgré les résultats incohérents sur le rôle des piments dans l’obésité à ce jour, les experts proposent des explications potentielles à ces résultats contradictoires.

Cette étude a analysé les données de 6 138 adultes américains âgés de 20 ans et plus du Enquête nationale sur les examens de santé et de nutrition (NHANES) années 2003 à 2006. Les chercheurs ont exclu les personnes enceintes et celles dont les données étaient manquantes ou peu fiables concernant la consommation de piment, l’IMC et l’apport calorique total. Les participants ont déclaré des facteurs démographiques et de style de vie tels que l’âge, le sexe, l’éducation, le revenu familial, le tabagisme, la consommation d’alcool, l’activité physique et des problèmes de santé comme le diabète et l’hypertension. Environ 51 % des participants étaient des femmes et plus de 34 % souffraient d’obésité en fonction de leur IMC. À l’aide d’un questionnaire sur la fréquence alimentaire, les enquêtes NHANES ont évalué la fréquence de consommation de piment au cours des 12 mois précédents. Sur la base de leurs réponses, les chercheurs ont divisé les participants en 3 groupes : pas de consommation de piment : zéro fois par mois (17%)

zéro fois par mois (17%) consommation occasionnelle de piment : moins d’une fois par semaine (74%)

moins d’une fois par semaine (74%) consommation fréquente de piment : au moins une fois par semaine (9%) NHANES a également estimé l’apport nutritionnel habituel des participants en collectant des données alimentaires sur au moins 2 jours non consécutifs et en calculant leur total moyen de calories, protéines, glucides, graisses, sucres et fibres. Après avoir collecté les données des enquêtes, les chercheurs ont mené une série d’analyses statistiques conformément aux directives des Centers for Disease Control (CDC). Leur objectif était d’étudier la relation entre la consommation de piment et la prévalence de l’obésité au sein de la population adulte générale aux États-Unis.

L’étude a identifié des différences significatives dans les facteurs démographiques et de style de vie, ainsi que dans le risque d’obésité, entre les trois groupes de consommation de piment. Les chercheurs ont observé des variations en termes d’âge, de sexe, d’origine ethnique, d’éducation, d’état civil, de revenus, de consommation d’alcool, d’activité physique, de diabète et d’habitudes alimentaires, tandis que les taux de tabagisme et d’hypertension étaient similaires. Bien que l’IMC moyen soit également similaire entre les groupes (environ 28,3 à 29,0), une fréquence plus élevée de consommation de piment était liée à un risque plus élevé d’obésité. Environ 30 % des personnes qui mangeaient rarement des piments souffraient d’obésité, contre environ 35 % des mangeurs occasionnels de piments et près de 38 % des consommateurs fréquents de piments. Une analyse plus approfondie a indiqué qu’en moyenne, les mangeurs fréquents de piment avaient un IMC 0,71 unité supérieur à celui des non-mangeurs. Les chercheurs sont parfaitement ajustés L’analyse a également montré que le groupe consommant le plus de piment avait un risque d’obésité 55 % plus élevé que les non-consommateurs. De tous les facteurs démographiques et de style de vie, seul le sexe a un impact notable sur l’impact de la consommation de piment sur l’IMC. De plus, les effets de la consommation de piment sur le risque d’obésité étaient plus prononcés chez les femmes et les individus âgés de 60 ans et plus. Cependant, il s’agissait d’une étude observationnelle, les chercheurs n’ont donc pas établi de lien de causalité entre la fréquence de consommation de piment et le risque d’obésité.

La capsaïcine, présente dans les piments, a été largement étudiée pour son potentiel effets anti-obésité . De nombreuses études suggèrent que cela aide à perdre du poids, ce qui contredit les résultats de la présente étude et de plusieurs autres études observationnelles à grande échelle liant une consommation plus élevée de piment à un risque accru d’obésité. Actualités médicales aujourd’hui parlé avec Thomas M. Holland, MD, MS, médecin-chercheur à l’Institut RUSH pour le vieillissement en bonne santé et instructeur au Département de médecine interne, Division des maladies digestives et de la nutrition de l’Université Rush, qui n’a pas participé à l’étude. Il a donné un aperçu de l’impact des piments et d’autres aliments épicés sur le risque d’obésité. Il a noté que les piments, en tant qu’aliment autonome, sont très nutritifs et contiennent des flavonoïdes et des caroténoïdes, des vitamines C, A, B6 et du fer. Holland a expliqué en outre : « Les nutriments, les flavonoïdes et d’autres composés comme capsaïcine trouvé dans les piments peut aider à perdre du poids. La capsaïcine peut augmenter l’oxydation des lipides, améliorer l’activation de la graisse brune (entraînant une combustion accrue d’énergie), améliorer la satiété et améliorer la diversité du microbiote intestinal. Kiran Campbelldiététiste nutritionniste et conseiller médical en nutrition chez Dietitian Insights, qui n’a pas non plus été impliqué dans l’étude, a déclaré MNT que les piments ont des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes, contribuant potentiellement à prévenir l’inflammation liée à l’obésité. « Depuis l’obésité et inflammation chronique de bas grade Cela peut être lié, cela suggère que l’ajout de piments dans une alimentation saine peut aider à améliorer ou à prévenir l’obésité », a-t-elle déclaré. Selon Holland, des facteurs directs et indirects ont affecté les résultats de la présente étude, les facteurs indirects ayant un impact plus important. « Plus précisément », a-t-il déclaré, « les piments sont souvent consommés avec des aliments riches en graisses et en calories, ce qui signifie qu’une consommation plus fréquente de piments est liée à une consommation plus fréquente d’aliments riches en calories. » Il dit simplement que cela entraîne une prise de poids si plus de calories sont consommées que brûlées. Holland a également souligné que l’étude ignorait la qualité de l’alimentation malgré les données disponibles et utilisait une seule question sur la consommation de piment – ​​sans tenir compte du type, du piquant ou de la taille de la portion – ce qui rendait les résultats difficiles à interpréter. Ces limites représentent un biais confusionnel qui, « s’il n’est pas correctement contrôlé, peut obscurcir la véritable relation entre les variables étudiées ». « La qualité de l’alimentation, ou des aliments avec lesquels les piments sont consommés, aura un impact significatif sur le résultat », a-t-il affirmé.