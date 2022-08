La consommation de mèmes en Inde a augmenté de 80 % : rapport

Un rapport d’une société de conseil en stratégie a souligné que la consommation de mèmes en Inde est en plein essor. Le rapport a observé que les Indiens passent en moyenne 30 minutes de leur journée à consommer des mèmes sur Internet. De plus, l’année dernière, le rapport a observé une énorme augmentation de 80% du marché des mèmes sur les réseaux sociaux.

Dans l’enquête menée par Redseer, il a été examiné que la plupart des gens utilisent ces mèmes comme anti-stress. Environ 50 % des personnes interrogées ont indiqué que leur consommation de mèmes allait sûrement monter en flèche dans les mois à venir. Dévoilant ce rapport lors d’une conférence de presse, Mrigank Gutgutia, associé chez Redseer, a déclaré : « La possibilité de partager les mèmes est ce qui les rend populaires. Les personnes ayant le même intérêt à travers le monde trouvent que ces mèmes peuvent être relatés.

À la lumière du concept de partage, il n’est pas surprenant que le marché des mèmes en Inde prolifère au cours de l’année à venir. Le rapport de Redseer a également souligné que les jeunes se lancent sur ce marché en raison de l’augmentation des plateformes axées sur les médias dans le pays. Le rapport indique également que 90 % de la population est ouverte aux opportunités de création de mèmes. Cela indique une forte demande latente pour la création de mèmes sur le marché indien.

De plus, le rapport Redseer mentionne que les médias sociaux sont la principale plaque tournante des mèmes. Ainsi, tout le monde s’essaye à la création de contenu de nos jours. Ce développement ouvrira sûrement la voie à des applications de création de mèmes dans le pays.

Mrigank Gutgutia a déclaré que la création de mèmes est également importante pour la création de marques et le marketing à l’époque contemporaine. Parlant de la même chose, Mrigank a partagé: “Un aspect important qui fait que les mèmes atteignent une si grande popularité en peu de temps est que tout individu peut s’y connecter – et cela fonctionne très bien pour la création de marque et le marketing.” Il a également déclaré: «Les mèmes sont maintenant au sommet du secteur du divertissement. Pour répondre à cette demande croissante, les plateformes de création de mèmes envahissent le marché, ce qui indique qu’une croissance monumentale est à prévoir pour cette industrie.

