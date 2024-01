La consommation de mauvaises herbes peut accroître l’empathie, selon une étude

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

Certaines personnes peuvent se tourner vers l’herbe pour lutter contre l’anxiété, le sommeil et la créativité. De nouvelles recherches suggèrent que cela pourrait également faire de vous une personne plus agréable. Les résultats, publiés dans le Journal de recherche en neurosciencessuggère qu’il pourrait y avoir un lien entre la consommation de cannabis et l’empathie. Une étude portant sur 85 consommateurs réguliers de cannabis et 51 non-consommateurs a demandé aux participants de passer un test mesurant l’empathie. Les chercheurs ont également utilisé l’imagerie cérébrale pour étudier certains sujets, analysant une région du cerveau qui joue un rôle central dans la médiation de la réponse empathique.

Les consommateurs de cannabis ont obtenu des résultats plus élevés dans une partie du test évaluant la compréhension émotionnelle, ou la capacité à comprendre l’état émotionnel d’autrui. Dans la section imagerie de l’étude, les consommateurs de cannabis présentaient une plus grande connectivité dans les zones associées aux régions liées à l’émotion et à l’empathie.

Víctor Olalde-Mathie, auteur de l’article et neuroscientifique à l’Universidad Nacional Autónoma de México, a déclaré qu’il était motivé à explorer le lien entre le cannabis et la capacité empathique en raison du peu de recherches sur le tétrahydrocannabinol (THC), le principal constituant psychoactif du cannabis. cannabis.

Olalde-Mathie pensait que les consommateurs de cannabis pouvaient faire preuve d’une plus grande empathie en raison des effets médiateurs de l’anxiété suggérés par le cannabis. “Si vous n’êtes pas si anxieux, votre réponse physiologique et votre réponse autonome ne sont pas si élevées”, a-t-il déclaré. “Vous pouvez utiliser vos ressources.”

Bien qu’il existe peu de recherches sur le cannabis et l’empathie, une étude publiée en 2022 sur cannabis et comportements prosociaux suggère également les effets positifs potentiels du cannabis. Dans l’étude, 146 étudiants, dont l’urine présentait des quantités variables de THC, ont rempli un questionnaire évaluant les mesures de comportements prosociaux, d’empathie et de moralité.

Les personnes qui consomment du cannabis « ont tendance à avoir un sens accru de l’attention portée aux autres et à être motivées à s’engager dans le monde d’une manière bienveillante et altruiste », a déclaré Jacob Vigil, professeur de psychologie à l’Université du Nouveau-Mexique et l’un des les co-auteurs de l’étude. Depuis la fin de la recherche, Vigil a lancé une entreprise de vente au détail de cannabis appelée Médicaments de montagne du Docteur V.

Les résultats de la recherche sur l’empathie peuvent varier selon la manière dont elle est étudiée. Un rapport de 2016 a utilisé une technique appelée « potentiel lié à un événement » qui évalue les réponses des participants à une série de stimuli. Les chercheurs ont découvert que le traitement empathique était altéré chez les consommateurs de cannabis par rapport aux non-consommateurs.

“Ils peuvent se concentrer sur l’émotion, mais ne peuvent pas faire preuve d’empathie”, a expliqué Lucy Troup, l’une des auteurs de l’étude et neuroscientifique à l’Université de West Scotland.

Les résultats mitigés suggèrent que les différences individuelles et situationnelles jouent peut-être un rôle important dans la façon dont vous réagissez au cannabis. “Cela peut rendre quelqu’un plus facile, plus gentil, plus heureux dans un contexte, mais cela peut avoir un effet différent sur une autre personne”, a déclaré Troup. “Nous ne sommes pas tous pareils.”

Des recherches récentes montrent une association entre la consommation de cannabis et l’empathie, mais ne prouvent pas la cause et l’effet, a déclaré Carrie Cuttler, professeur de psychologie à l’Université de l’État de Washington.

“Nous ne savons pas si les personnes les plus empathiques sont plus susceptibles de consommer du cannabis”, a déclaré Cuttler.

Ou il peut y avoir une autre raison, comme « un trait de personnalité ou une différence dans l’expérience vécue, qui pousse les gens à s’intéresser à la consommation de cannabis et à avoir également une plus grande empathie », a déclaré Cuttler. “Il n’y a pas encore suffisamment de preuves pour me convaincre que le cannabis les rend plus empathiques.”