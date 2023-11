La consommation de marijuana est liée à l’insuffisance cardiaque, à l’IM et à l’accident vasculaire cérébral

Tous les jours marijuana l’utilisation était associée à un risque accru de 34 % de insuffisance cardiaque dans les 4 ans par rapport à la non-utilisation, dans une nouvelle recherche observationnelle.

Dans un étude séparéeles troubles liés à l’usage de cannabis (CUD) ont été associés à un risque accru de 20 % d’événements cardiaques et cérébraux majeurs (MACCE) au cours de l’hospitalisation chez les patients âgés atteints de risque cardiovasculaire qui étaient des non-fumeurs de tabac.

Les études seront présentées le 13 novembre lors des prochaines sessions scientifiques 2023 de l’American Heart Association (AHA).

Il s’agissait de données d’observation, elles ne peuvent donc montrer qu’une association et non un lien de causalité, soulignent les chercheurs, mais elles s’appuient sur d’autres découvertes récentes.

Malgré les limites de l’étude, “Est-ce un signal ? Absolument”, a déclaré Robert L. Page II, PharmD, MSPH, dans une interview avec lecœur.org | Cardiologie Medscape.

Page est professeur à la Skaggs School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences de l’Université du Colorado et a présidé le groupe de rédaction de la déclaration scientifique de l’AHA 2020 : marijuana médicale, cannabis récréatif et santé cardiovasculaire. Il n’a participé à aucune des études en cours.

Consommation de marijuana et risque d’insuffisance cardiaque

La consommation de marijuana aux États-Unis a augmenté de façon exponentielle avec la légalisation croissante au niveau des États, mais son effet sur la santé cardiovasculaire n’est pas clair, écrivent Yakubu Bene-Alhasan, MD, MPH, et ses collègues.

Dans leur étude, les chercheurs ont évalué l’association entre la consommation de marijuana et le risque d’insuffisance cardiaque incidente par rapport au risque de non-consommation sur la base de données d’enquête et de dossiers médicaux des participants au programme de recherche All of Us parrainé par les National Institutes of Health.

Ils ont identifié 156 999 adultes âgés de 18 ans ou plus qui n’avaient pas reçu de diagnostic d’insuffisance cardiaque au départ. Les participants avaient un âge moyen de 54 ans et 61 % étaient des femmes.

Environ un quart avait hypertension (24 %) ou une hyperlipidémie (23 %), 9,2 % avaient diabète de type 2et 9 % souffraient d’une maladie coronarienne (MAC). Ils avaient un indice de masse corporelle (IMC) médian de 28 ; 17 % étaient des fumeurs actuels et 22 % étaient d’anciens fumeurs. Presque tous avaient une assurance (95%).

Sur la base de la consommation de marijuana déclarée par les participants, définie comme une consommation non prescrite ou une consommation au-delà des doses prescrites au cours des 3 mois précédents, ils ont été classés comme n’ayant jamais consommé (107 976 participants) ; anciens utilisateurs (33 816) ; ou moins d’utilisateurs mensuels (7 292), mensuels (1 686), hebdomadaires (2 326) ou quotidiens (3 903).

Au cours d’un suivi médian de 45,3 mois, 2 958 incidents d’insuffisance cardiaque ont été enregistrés.

Par rapport aux n’ayant jamais consommé de marijuana, les consommateurs quotidiens de marijuana présentaient un risque accru d’insuffisance cardiaque de 34 % après ajustement en fonction de l’âge, du sexe, de la race, de l’origine ethnique, consommation d’alcooltabagisme, éducation, emploi, revenu, assurance maladie, diabète de type 2, hypertension, hyperlipidémie et IMC (risque relatif [HR], 1,34 ; IC à 95 %, 1,04-1,72).

Cependant, après un ajustement supplémentaire en fonction de la coronaropathie, le risque d’insuffisance cardiaque n’était plus significatif (HR, 1,27 ; IC à 95 %, 0,99-1,62), ce qui suggère que la coronaropathie est une voie par laquelle la consommation quotidienne de marijuana peut conduire à ce résultat.

“Étant donné qu’il s’agit d’une étude observationnelle, nous ne pouvons pas dire que la consommation de marijuana provoque une insuffisance cardiaque”, a déclaré Bene-Alhasan, médecin résident au Medstar Health, à Baltimore, Maryland. lecœur.org | Cardiologie Medscape.

Pourtant, “au fil des années, de plus en plus de rapports font état d’effets négatifs associés à la consommation de marijuana”, a-t-il noté. “Cette étude et la plupart des études suggèrent que la consommation de marijuana a des effets néfastes, notamment sur le système cardiovasculaire.

“Etant donné la consommation croissante de marijuana”, a-t-il déclaré, “c’est un phénomène auquel tous les médecins seront confrontés”.

Il serait difficile et probablement contraire à l’éthique d’examiner ces risques dans le cadre d’un essai contrôlé randomisé, a déclaré Bene-Alhasan. “Mais comme de plus en plus [observational] des études montrent une association entre la marijuana et d’autres conditions”, a-t-il ajouté, “les preuves seront un jour écrasantes dans un sens ou dans l’autre, et les cliniciens pourront alors prendre des décisions éclairées avec leurs patients.”

Page a souligné que ces deux études montrent une association et non une causalité, mais néanmoins, “ces données sont un signal de problèmes cardiovasculaires potentiels”, a-t-il déclaré.

“Je ne veux pas que les gens pensent : ‘Eh bien, si je le fume une fois par mois, je n’aurai pas ce problème'”, a déclaré Page. “N’ayez pas un faux sentiment de sécurité”, a-t-il prévenu, car d’autres données d’observation ont montré des effets cardiovasculaires même lorsque les gens consommaient de la marijuana chaque semaine.

D’autres limites des deux études incluent le fait qu’il s’agit de résumés et qu’elles n’ont pas été évaluées par des pairs, a-t-il noté.

Il est important de noter que les études n’ont pas fait de distinction entre le cannabis fumé ou vapoté et les produits comestibles. “Lorsque vous fumez ou vapotez un produit à base de cannabis”, en particulier s’il est plus riche en tétrahydrocannabinol ou cannabidiola-t-il déclaré, “vous obtenez des effets cardiovasculaires plus aigus, que vous ne verrez peut-être pas avec les produits comestibles”.

CUD et risque pour les MACCE

Dans un rapport distinct, Avilash Mondal, MD, et ses collègues ont examiné le risque de MACCE à l’hôpital, défini comme un composite de mortalité toutes causes confondues, infarctus aigu du myocarde (IM), un arrêt cardiaque ou accident vasculaire cérébralchez des non-fumeurs de tabac âgés présentant un risque établi de maladie cardiovasculaire (MCV) (hypertension, diabète de type 2 ou hyperlipidémie) qui souffraient de CUD, définie comme consommant du cannabis et en étant dépendants, par rapport à ceux sans ce trouble.

Les enquêteurs ont analysé les données (y compris les codes CIM-10) de l’échantillon national de patients hospitalisés (2019) chez des personnes âgées de 65 ans ou plus présentant des facteurs de risque établis de maladies cardiovasculaires (hypertension, diabète de type 2 ou hypercholestérolémie) lors de leur admission à l’hôpital.

Sur 10 680 280 patients, 28 535 avaient une CUD ; ils étaient généralement plus jeunes et plus susceptibles d’être des hommes que ceux sans CUD. Au cours d’une hospitalisation médiane de 4 jours, 13,9 % des patients atteints de CUD ont signalé des épisodes de MACCE.

Comparativement aux autres patients, ceux atteints de CUD présentaient des taux plus élevés d’IM aigu (7,6 % contre 6,0 %) et d’accidents vasculaires cérébraux (5,2 % contre 4,8 %), des taux similaires d’arrêt cardiaque (1,1 % chacun), mais des taux plus faibles de mortalité toutes causes confondues. (1,7 % contre 3,3 %) et dysrythmie (25,9 % contre 34,9 %).

Les patients atteints de CUD étaient plus susceptibles d’avoir des MACCE (rapport de cotes, 1,20 ; IC à 95 %, 1,11-1,29), après ajustement en fonction des données démographiques de base, des comorbidités et des caractéristiques hospitalières.

Les limites de l’étude incluent le fait que les informations proviennent d’une base de données nationale et que différents cliniciens peuvent avoir défini la CUD différemment, a noté Mondal, médecin résident à l’hôpital Nazareth de Philadelphie, en Pennsylvanie, dans une interview avec lecœur.org | Cardiologie Medscape.

Les données n’indiquaient pas si le cannabis était fumé ou vapoté ou s’il était comestible ou s’il était médicinal ou récréatif, a-t-il noté.

Le cannabis a été légalisé en 1996 en Californie pour un usage médical, puis il a été étendu à un usage récréatif. Il “est donc en circulation depuis plus de 20 ans maintenant”, a-t-il déclaré, “et maintenant nous pouvons voir quelques-uns de ses effets dans la population plus âgée. »

Maintenant que la jeune génération consomme davantage de cannabis, les consommateurs doivent être davantage conscients des répercussions à long terme sur la santé. Il y a beaucoup de choses que l’on ignore actuellement sur le cannabis, a déclaré Mondal, ajoutant qu’il ne serait pas éthique de réaliser un essai randomisé avec le cannabis.

Compte tenu de ce que l’on sait, a-t-il déclaré, « nous, en tant que prestataires – médecins, infirmières praticiennes – devrions tous être plus vigilants » pour obtenir des informations sur la consommation de cannabis d’un patient, lors de la prise de ses antécédents médicaux.

“Nous devrions être plus prudents et demander : “Consommez-vous de l’herbe ou de la marijuana ? À quelle fréquence ? Est-ce médicinal ? Pourquoi en consommez-vous ?”

Environ un tiers des patients atteints de CUD dans cette étude souffraient également d’abus de drogues. Page, ce qui « brouille un peu l’eau », car des drogues comme la cocaïne et méthamphétamine peut entraîner un risque accru de maladie cardiovasculaire athéroscléreuse (ASCVD).

Néanmoins, les deux études s’ajoutent aux « preuves accablantes qui ont été générées au cours des 5 dernières années selon lesquelles le cannabis va peut-être être un facteur de risque potentiel de la maladie ASCVD ou y contribuer », a déclaré Mondal.

Le tabagisme était tout à fait acceptable dans les années 1940 et 1950, mais combien de temps a-t-il fallu avant que l’on se rende compte que cela conduisait à des accidents vasculaires cérébraux, des crises cardiaques et des cancers, a-t-il demandé rhétoriquement.

“Les dernières recherches sur la consommation de cannabis indiquent que fumer et inhaler du cannabis augmente les concentrations sanguines de carboxyhémoglobine (monoxyde de carbone) et de goudron (matière combustible partiellement brûlée) similaires aux effets de l’inhalation d’une cigarette de tabac, qui ont tous deux été liés au muscle cardiaque. maladies, douleurs thoraciques, troubles du rythme cardiaque, crises cardiaques et autres affections graves”, a-t-il déclaré dans un communiqué de presse de l’AHA.

“Parce que quelque chose est naturel, cela ne le rend pas toujours sûr”, a ajouté Page. “Il existe des risques et nous commençons à le constater. En tant que prestataires de soins de santé, nous devons nous assurer que les patients en sont conscients.” Dans le même temps, a-t-il ajouté, il est très important que les cliniciens adoptent une approche sans jugement.

Les auteurs de l’étude et Page n’ont aucune information financière pertinente.