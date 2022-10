La consommation de marijuana, de méthamphétamine et de cocaïne peut aider à déclencher un dangereux A-Fib

Sur 1 million de patients qui n’avaient pas de fib préexistant mais qui l’ont développé plus tard, près de 133 000 avaient consommé de la marijuana. Près de 99 000 avaient consommé de la méthamphétamine ; près de 49 000 avaient consommé de la cocaïne et 10 000 avaient consommé des opiacés.

Comment la marijuana augmente le risque d’a-fib est inconnue, a déclaré Marcus.

“Il y a plusieurs candidats, et ils peuvent agir de concert”, a-t-il dit.

L’inhalation de produits combustibles est connue pour déclencher une réponse inflammatoire, et l’inflammation aiguë augmente le risque d’a-fib, a déclaré Marcus. De plus, le sang des poumons s’écoule directement vers le point de départ de l’a-fib – les veines pulmonaires et l’oreillette gauche du cœur. En tant que tels, les irritants pulmonaires tels que la fumée de pot pourraient aggraver les zones du cœur qui sont particulièrement vulnérables à l’arythmie.

Tous les médicaments étudiés peuvent avoir des effets dramatiques sur le lien entre le système nerveux et le cœur, a noté Marcus. “Des fluctuations rapides se produisent avec l’utilisation de ces substances et peuvent également déclencher une fibrillation auriculaire”, a-t-il déclaré.

A-fib est un rythme de pompage anormal causé par des perturbations électriques dans les cavités supérieures du cœur, les oreillettes. Dans les cas graves, des caillots peuvent se former dans les oreillettes, puis se détacher dans la circulation sanguine, provoquant des accidents vasculaires cérébraux. Les accidents vasculaires cérébraux liés à l’a-fib réclament plus de 150 000 Américains par an.