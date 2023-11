La consommation de marijuana augmente le risque de crise cardiaque, suggèrent de nouvelles études

Deux nouvelles études suggèrent que la consommation régulière de marijuana pourrait être liée à un risque plus élevé d’insuffisance cardiaque ou de crise cardiaque, en particulier chez les personnes âgées.

Le résultats préliminaires des étudesqui n’ont pas encore été publiés, seront présentés la semaine prochaine lors des sessions scientifiques 2023 de l’American Heart Association (AHA) à Philadelphie.

La première étude a suivi 156 999 personnes pendant 45 mois, soit près de quatre ans. Au début de l’étude, tous les participants ne souffraient pas d’insuffisance cardiaque et ont rempli un questionnaire sur leur consommation de marijuana, définie comme « la consommation de marijuana lorsqu’elle n’est pas prescrite pour un problème de santé ou, si elle est prescrite à des fins médicales, sa consommation au-delà de celle-ci. ce but.

L’étude a révélé que ceux qui consommaient quotidiennement de la marijuana avaient un risque accru de 34 pour cent de développer une insuffisance cardiaque, par rapport à ceux qui déclaraient n’avoir jamais consommé de marijuana. Tout au long de l’étude, près de 2 pour cent, soit 2 958 personnes, ont développé une insuffisance cardiaque.

Cependant, si l’on prend en compte la maladie coronarienne, le risque a chuté de 34 pour cent à 27 pour cent, ce qui, selon les chercheurs, pourrait révéler que « la maladie coronarienne est une voie par laquelle la consommation quotidienne de marijuana peut conduire à une insuffisance cardiaque ».

Le communiqué de presse indique que la recherche ne précise pas si la marijuana a été consommée ou inhalée, ce qui « peut influencer les résultats cardiovasculaires », selon la recherche.

“Des recherches antérieures montrent des liens entre la consommation de marijuana et les maladies cardiovasculaires telles que la maladie coronarienne, l’insuffisance cardiaque et la fibrillation auriculaire, connues pour provoquer une insuffisance cardiaque”, a déclaré l’auteur principal de l’étude, Yakubu Bene-Alhasan, médecin résident à Medstar Health à Baltimore. le communiqué de presse. “La consommation de marijuana n’est pas sans problèmes de santé, et notre étude fournit davantage de données liant sa consommation aux maladies cardiovasculaires.”

“Nos résultats devraient encourager davantage de chercheurs à étudier l’usage de la marijuana afin de mieux comprendre ses implications sur la santé, notamment sur le risque cardiovasculaire”, a ajouté Bene-Alhasan. “Nous voulons fournir à la population des informations de haute qualité sur la consommation de marijuana et contribuer à éclairer les décisions politiques au niveau de l’État, à éduquer les patients et à guider les professionnels de la santé.”

Une deuxième étude a analysé les données de l’échantillon national de patients hospitalisés 2019, que le communiqué de presse décrit comme la plus grande base de données d’hospitalisations. Les chercheurs ont extrait des données sur des adultes âgés de 65 ans et plus présentant des facteurs de risque cardiovasculaire. Ils se sont concentrés sur ceux qui ont déclaré ne pas consommer de tabac, puis ont divisé les dossiers des patients en deux groupes : les consommateurs de marijuana et les non-utilisateurs.

L’étude, qui a porté sur 28 535 consommateurs de marijuana, a révélé que les consommateurs de marijuana avaient 20 % de chances supplémentaires « d’avoir un événement cardiaque ou cérébral majeur pendant leur hospitalisation », par rapport à l’autre groupe. Près de 14 pour cent des consommateurs de marijuana « ont eu un événement cardiaque et cérébral indésirable majeur pendant leur hospitalisation, par rapport aux non-consommateurs de cannabis ».

Les chercheurs ont averti que davantage de données sont nécessaires pour déterminer le risque lié à la consommation de marijuana. Ils ont encouragé les professionnels de la santé à poser des questions spécifiquement sur la marijuana, et pas seulement sur le tabagisme, lorsqu’ils prennent en compte les antécédents médicaux d’un patient.

“Nous devons être attentifs aux événements cardiaques et aux accidents vasculaires cérébraux majeurs chez les personnes âgées souffrant de troubles liés à la consommation de cannabis”, a déclaré l’auteur principal de l’étude, Avilash Mondal, médecin résident à l’hôpital Nazareth de Philadelphie, dans le communiqué de presse.

“Le principal message public est d’être plus conscient des risques accrus et d’ouvrir les voies de communication afin que la consommation de cannabis soit reconnue et prise en compte”, a ajouté Mondal.