La consommation de marijuana augmente le risque de crise cardiaque, d’insuffisance cardiaque et d’accident vasculaire cérébral, selon des études

Les personnes âgées qui ne fument pas de tabac mais consomment de la marijuana couraient un risque plus élevé de crise cardiaque et d’accident vasculaire cérébral lorsqu’elles étaient hospitalisées, tandis que les personnes qui consomment quotidiennement de la marijuana étaient 34 % plus susceptibles de développer une insuffisance cardiaque, selon deux nouvelles études non publiées présentées. Lundi lors des sessions scientifiques de l’American Heart Association à Philadelphie.

“Les données d’observation soulignent fortement le fait que… la consommation de cannabis à tout moment, qu’elle soit récréative ou médicinale, peut conduire au développement de maladies cardiovasculaires”, a déclaré Robert Page II, président du groupe de rédaction bénévole pour l’édition 2020. Déclaration scientifique de l’American Heart Association : Marijuana médicale, cannabis récréatif et santé cardiovasculaire, a déclaré dans un communiqué. Il n’a participé à aucune des nouvelles études.

Les recommandations de l’AHA conseillent aux gens de s’abstenir de fumer ou de vapoter toute substance, y compris les produits à base de cannabis, en raison des dommages potentiels au cœur, aux poumons et aux vaisseaux sanguins.

« Les dernières recherches sur la consommation de cannabis indiquent que fumer et inhaler du cannabis augmente les concentrations sanguines de carboxyhémoglobine (monoxyde de carbone, un gaz toxique) et de goudron (matière combustible partiellement brûlée) similaires aux effets de l’inhalation d’une cigarette de tabac, qui ont tous deux été liés. aux maladies du muscle cardiaque, aux douleurs thoraciques, aux troubles du rythme cardiaque, aux crises cardiaques et à d’autres affections graves », a déclaré Page, professeur au département de pharmacie clinique et de médecine physique/réadaptation à l’École Skaggs de pharmacie et des sciences pharmaceutiques de l’Université du Colorado à Aurora. , Colorado.

« Vous devez traiter cela comme n’importe quel autre facteur de risque (de maladie cardiaque et d’accident vasculaire cérébral) et comprendre honnêtement les risques que vous prenez », a-t-il déclaré.

La consommation de marijuana est en augmentation chez les personnes âgées. UN Etude 2020 a constaté que le nombre de personnes âgées américaines de plus de 65 ans qui fument désormais de la marijuana ou consomment des produits comestibles a doublé entre 2015 et 2018. Etude 2023 ont constaté que la consommation excessive d’alcool le mois dernier et la consommation de marijuana parmi les plus de 65 ans ont augmenté de 450 % entre 2015 et 2019.

Près de trois sur dix les consommateurs de marijuana développent une dépendance à l’herbe appelée trouble lié à la consommation de cannabis. Une personne est considérée comme dépendante de l’herbe lorsqu’elle ressent des fringales ou un manque d’appétit, de l’irritabilité, de l’agitation et des difficultés d’humeur et de sommeil après avoir arrêté de fumer. selon l’Institut national sur l’abus des drogues.

La consommation de marijuana devient une dépendance lorsqu’une personne est incapable d’arrêter de consommer de l’herbe, même si elle interfère avec de nombreux aspects de la vie.

Maladies chroniques et mauvaises herbes



Les personnes âgées développent souvent un certain nombre de maladies chroniques avant l’âge de 65 ans, ce qui semble aggraver l’impact de la marijuana, selon l’une des études qui a examiné les dossiers hospitaliers d’adultes de plus de 65 ans souffrant de troubles liés à la consommation de cannabis et qui ne fumaient pas de tabac.

“Ce qui est unique dans notre étude, c’est que les patients qui consommaient du tabac ont été exclus parce que le cannabis et le tabac sont parfois consommés ensemble. Nous avons donc pu examiner spécifiquement la consommation de cannabis et les conséquences cardiovasculaires”, a déclaré l’auteur principal de l’étude, le Dr Avilash Mondal., un médecin résident à l’hôpital Nazareth de Philadelphie, dans un communiqué. Désolé, j’ai raté ça

Les chercheurs ont découvert que les 8 535 adultes qui consommaient de l’herbe avaient un risque 20 % plus élevé d’avoir un accident cardiaque ou cérébral majeur pendant leur hospitalisation, par rapport à plus de 10 millions d’adultes plus âgés hospitalisés qui n’avaient pas consommé de marijuana.

Les agresseurs et les non-utilisateurs avaient déjà reçu un diagnostic d’hypertension artérielle, de diabète de type 2 ou d’hypercholestérolémie. L’étude a révélé qu’une hypertension artérielle supérieure à 130/80 mm Hg et un taux de cholestérol élevé étaient des facteurs prédictifs clés d’événements cardiaques et cérébraux indésirables majeurs chez les consommateurs de marijuana.

« Nous savons qu’une consommation aiguë peut entraîner une baisse de la tension artérielle et donc, en particulier lorsqu’elle est vapotée ou lorsqu’elle est fumée et/ou brûlée. Et donc, cela joue dans le … comprendre le risque potentiel d’accident vasculaire cérébral », a déclaré Page. “Mais ce qui est intéressant, c’est que si l’on regarde les personnes qui consomment quotidiennement du cannabis pendant de très longues périodes, cela est en fait associé à une augmentation de la tension artérielle, qui est également un facteur de risque pour de nombreuses autres maladies cardiovasculaires.”

Une deuxième étude présentée lundi a suivi près de 160 000 adultes d’un âge médian de 54 ans pendant environ quatre ans pour voir si la consommation de cannabis aurait un impact sur leur risque de développer une insuffisance cardiaque. L’insuffisance cardiaque ne signifie pas que le cœur a cessé de fonctionner, mais qu’il ne pompe pas le sang oxygéné aussi bien qu’il le devrait. selon l’AHA.

À la fin de l’étude, les chercheurs ont découvert que les personnes qui déclaraient consommer quotidiennement de la marijuana présentaient un risque accru de 34 % de développer une insuffisance cardiaque, par rapport à celles qui déclaraient ne jamais consommer de marijuana.

L’âge, le sexe à la naissance et les antécédents de tabagisme ne semblent pas avoir d’impact sur le risque. Les chercheurs de l’étude ne savaient pas si la marijuana avait été fumée ou consommée.

Une étude publiée plus tôt cette année a également révélé que la consommation quotidienne de marijuana peut augmenter d’un tiers le risque de maladie coronarienne par rapport à ceux qui n’en consomment jamais. La maladie coronarienne est causée par l’accumulation de plaque sur les parois des artères qui irriguent le cœur. Également appelée athérosclérose, la coronaropathie est le type de maladie cardiaque le plus courant, selon le Centres américains de contrôle et de prévention des maladies.

“Des recherches antérieures montrent des liens entre la consommation de marijuana et les maladies cardiovasculaires telles que la maladie coronarienne, l’insuffisance cardiaque et la fibrillation auriculaire, connues pour provoquer une insuffisance cardiaque”, a déclaré le Dr Yakubu Bene-Alhasan, médecin résident à Medstar Health à Baltimore, qui a été auteur principal de l’étude sur l’insuffisance cardiaque, dans un communiqué

“Nos résultats devraient encourager davantage de chercheurs à étudier l’usage de la marijuana afin de mieux comprendre ses implications sur la santé, notamment sur le risque cardiovasculaire”, a déclaré Bene-Alhasan.

