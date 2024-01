La consommation de kiwis peut améliorer la vitalité et l’humeur en seulement quatre jours, selon une étude

Les aliments riches en vitamine C peuvent améliorer l’humeur ; cependant, la durée de ces avantages est inconnue. Dans une nouvelle recherche, des scientifiques de l’Université d’Auckland et de l’Université d’Otago ont utilisé des enquêtes intensives sur smartphone issues d’un essai à trois bras contrôlé par placebo pour déterminer les changements liés à l’humeur suite à une supplémentation en kiwi, en vitamine C ou en placebo.

Une alimentation saine, riche en fruits et légumes, est associée à un meilleur bien-être mental.

Surtout, les régimes riches en fruits et légumes riches en nutriments peuvent avoir un effet bénéfique sur la santé mentale en réduisant l’humeur dépressive ou en améliorant le bien-être.

Bien que les voies biochimiques reliant les fruits et légumes aux symptômes psychologiques soient probablement variées et complexes, la vitamine C peut contribuer à de tels changements.

La vitamine C est impliquée dans la synthèse des neurotransmetteurs et des hormones peptidiques et agit comme catalyseur de plusieurs enzymes, qui sont toutes nécessaires au maintien et à la promotion d’un fonctionnement cérébral sain, y compris l’humeur.

Le kiwi est une excellente source de vitamine C, qui a montré une réduction dose-dépendante de la dépression et des troubles totaux de l’humeur chez les jeunes hommes qui consomment de faibles quantités de fruits et légumes.

Auparavant, le professeur Tamlin Conner de l’Université d’Otago et ses collègues avaient démontré que deux kiwis par jour pouvaient favoriser les marqueurs de vitalité subjective après deux semaines de supplémentation.

Les améliorations étaient similaires pour les participants ayant reçu un supplément de vitamine C, bien que les améliorations les plus importantes se soient produites chez les participants ayant de faibles niveaux de vitamine C au départ.

Cependant, des recherches limitées ont évalué la rapidité avec laquelle l’humeur s’améliore après l’introduction de suppléments de vitamine C ou de sources d’aliments entiers.

“Nos nouvelles découvertes offrent aux gens un moyen tangible et accessible de soutenir leur bien-être mental”, a déclaré le professeur Conner.

“C’est formidable pour les gens de savoir que de petits changements dans leur alimentation, comme l’ajout de kiwis, pourraient faire une différence dans la façon dont ils se sentent au quotidien.”

Les chercheurs ont mené une intervention diététique de 8 semaines auprès de 155 adultes présentant un faible taux de vitamine C.

Les participants prenaient quotidiennement soit un supplément de vitamine C, un placebo ou deux kiwis. Ils ont ensuite rapporté leur vitalité, leur humeur, leur épanouissement, la qualité de leur sommeil, leur quantité et leur activité physique à l’aide d’enquêtes sur smartphone.

Les scientifiques ont découvert que la supplémentation en kiwis améliorait la vitalité et l’humeur en quatre jours, avec un pic entre 14 et 16 jours, et un meilleur épanouissement à partir du 14e jour. La vitamine C, en revanche, a légèrement amélioré l’humeur jusqu’au 12e jour.

“Comprendre les nuances du moment et de la manière dont ces effets se produisent au quotidien contribue à notre connaissance des avantages potentiels des aliments et suppléments riches en vitamine C sur la santé mentale”, a déclaré le Dr Ben Fletcher, chercheur à l’Université d’Auckland. .

“Cela nous aide à comprendre que ce que nous mangeons peut avoir un impact relativement rapide sur ce que nous ressentons.”

“Nos participants avaient une santé mentale relativement bonne au départ et avaient donc peu de marge d’amélioration, mais ils ont quand même signalé les avantages des interventions à base de kiwi ou de vitamine C.”

“Bien que les comprimés de vitamine C aient montré certaines améliorations, l’étude souligne les effets synergiques potentiels de la consommation d’aliments entiers comme le kiwi.”

« Nous encourageons une approche holistique de la nutrition et du bien-être, en incorporant divers aliments riches en nutriments dans votre alimentation. »

Le résultats ont été publiés dans Le journal britannique de la nutrition.

_____

Benjamin D.Fletcher et autres. Les données d’une enquête sur smartphone révèlent l’évolution temporelle des changements d’humeur suite à une intervention en matière de vitamine C ou de kiwi chez les adultes ayant un faible taux de vitamine C. Journal britannique de nutrition, publié en ligne le 11 décembre 2023 ; est ce que je: 10.1017/S0007114523002787