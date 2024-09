La consommation de flavonoïdes pourrait réduire le risque de démence, selon une nouvelle étude

Crédit : Pixabay/CC0 Domaine public



De nouvelles recherches ont révélé que les personnes qui consomment davantage d’aliments riches en flavonoïdes, comme les baies, le thé, le vin rouge et le chocolat noir, pourraient réduire leur risque de démence.

Menée par une équipe de chercheurs de l’Université Queen’s de Belfast, l’étude, publié 18 septembre à Ouverture du réseau JAMArévèle qu’augmenter la consommation d’aliments et de boissons riches en flavonoïdes pourrait aider à réduire le risque de développer cette maladie incurable.

À l’heure actuelle, environ 1 million de personnes au Royaume-Uni vivent avec une forme de démence. Ce chiffre devrait atteindre 1,4 million de personnes d’ici 2040.

Bien que l’âge et la génétique contribuent de manière substantielle au développement de la maladie, des données probantes ont montré que des facteurs de risque tels que l’alimentation peuvent jouer un rôle important dans la prévention.

Les flavonoïdes, présents principalement dans les aliments végétaux, présentent de nombreux avantages pour la santé, notamment des propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires et anticancéreuses. Ils sont également associés à une réduction du risque de maladies chroniques telles que les maladies cardiovasculaires, ainsi qu’à une amélioration des fonctions cognitives.

L’étude, dirigée par le professeur Aedín Cassidy, co-centre pour les systèmes alimentaires durables et institut pour la sécurité alimentaire mondiale de Queen’s, a commenté : « La prévalence mondiale de la démence continue d’augmenter rapidement. Dans cette étude de cohorte basée sur la population, nous avons analysé les données alimentaires de plus de 120 000 adultes âgés de 40 à 70 ans de la UK Biobank.

« Nos résultats montrent que la consommation quotidienne de six portions supplémentaires d’aliments riches en flavonoïdes, en particulier de baies, de thé et de vin rouge, était associée à une diminution de 28 % du risque de démence. Ces résultats ont été particulièrement visibles chez les personnes présentant un risque génétique élevé ainsi que chez celles présentant des symptômes de dépression. »

La première auteure de l’étude, la Dre Amy Jennings, de l’École des sciences biologiques de Queen’s, a ajouté : « Ces résultats fournissent un message clair de santé publique, car ils suggèrent qu’une mesure simple comme l’augmentation de la consommation quotidienne d’aliments riches en flavonoïdes peut réduire le risque de démence, en particulier dans les populations à haut risque.

« Il n’existe actuellement aucun traitement efficace contre la maladie. Les interventions préventives visant à améliorer la santé et la qualité de vie, et à réduire les coûts sociaux et économiques, doivent donc continuer à être une priorité majeure de santé publique. »

Plus d’informations :

Amy Jennings et al., Aliments riches en flavonoïdes, risque de démence et interactions avec le risque génétique, l’hypertension et la dépression, Ouverture du réseau JAMA (2024). DOI : 10.1001/jamanetworkopen.2024.34136

Fourni par l’Université Queen’s de Belfast