La consommation de drogues et d’alcool chez les adolescents est liée à la détresse mentale

Les résultats : la consommation de drogues en automédication

L’article a révélé que le lien entre la consommation de substances et la santé mentale existait même à de faibles niveaux de consommation de drogues et d’alcool. Le Dr Tervo-Clemmens a déclaré que les adolescents ayant de faibles niveaux de consommation de substances peuvent recourir à l’automédication et que leur consommation relativement modeste de substances n’est pas susceptible d’être à l’origine des problèmes de santé mentale sous-jacents.

Mais la recherche a également révélé que les consommateurs les plus fréquents et les plus intensifs de ces substances présentaient les symptômes de santé mentale les plus graves. Dans ces cas, a déclaré le Dr Tervo-Clemmens, les adolescents peuvent aggraver leurs symptômes même s’ils consomment des substances pour s’auto-médicamenter.

Plus précisément, l’étude a révélé que la consommation quotidienne ou quasi quotidienne – mais pas la consommation hebdomadaire ou mensuelle – de substances était liée à une augmentation modérée des symptômes. Les chercheurs ont décrit le lien comme « dose-dépendant », car le niveau de consommation était lié à l’intensité des symptômes.

Contexte : deux ensembles de données solides

La force de l’étude réside dans l’utilisation de deux ensembles de données qui ont abouti à des résultats similaires.

Un échantillon a utilisé les données d’une enquête menée auprès de 15 600 lycéens du Massachusetts, âgés en moyenne d’environ 16 ans. Le deuxième échantillon s’est appuyé sur des données autodéclarées de la même manière par 17 000 répondants à l’enquête nationale sur les comportements à risque chez les jeunes.

Dans les deux groupes, les auteurs de l’étude ont noté que « la consommation d’alcool, de cannabis et de nicotine présentait chacune des associations dose-dépendantes significatives et modérées avec des symptômes psychiatriques plus graves, y compris des pensées suicidaires ».

Une autre conclusion clé était que le lien existait entre plusieurs symptômes et entre plusieurs substances. “Il ne s’agit pas uniquement de cannabis, ni d’alcool, ni de nicotine”, a déclaré le Dr Tervo-Clemmens. “Cela semble peu importe le fond.”

Quoi de neuf : un changement de génération

Par rapport aux générations précédentes, les adolescents d’aujourd’hui présentent davantage de symptômes de santé mentale mais une consommation en baisse de drogues et d’alcool. La consommation excessive d’alcool et le tabagisme, en particulier, ont fortement diminué, touchant une plus petite partie de la population adolescente.

Ces grandes tendances pourraient soutenir l’idée selon laquelle interroger les adolescents sur leur consommation de substances pourrait être un moyen de dépister les problèmes de santé mentale, a déclaré le Dr Tervo-Clemmens. En effet, le groupe de consommateurs réguliers de substances est plus petit qu’il ne l’était autrefois et peut être plus étroitement lié aux personnes qui s’automédicamentent ou qui sont aux prises avec des problèmes de santé mentale.