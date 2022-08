La consommation de charbon devrait revenir aux niveaux record de 2013, selon l’AIE

Les prix du charbon montent en flèche et la consommation mondiale de charbon devrait revenir aux niveaux records atteints il y a près de 10 ans alors que la crise de l’approvisionnement énergétique mondial se poursuit.

Alors que les investisseurs dans les stocks de charbon s’en donnent à cœur joie grâce aux prix élevés du charbon, la réduction des émissions de carbone passe au second plan alors que les marchés et les gouvernements se bousculent pour s’approvisionner en énergie traditionnelle au milieu des goulots d’étranglement causés par la guerre en Ukraine, selon les analystes.

Pire encore, le ralentissement des investissements dans de nouvelles installations énergétiques alimentées au charbon a encore resserré l’approvisionnement en charbon, a déclaré vendredi Peter O’Connor, analyste principal de Shaw and Partners, à “Squawk Box Asia” de CNBC.

“Qui aurait pensé que le charbon sale aurait été les actions les plus performantes au cours du dernier exercice. Jusqu’à présent cet exercice, c’est aussi le secteur le plus performant”, a déclaré O’Connor.

“Et en regardant l’année à venir pendant l’hiver nordique avec les prix du gaz en Europe et la disponibilité de l’approvisionnement en gaz, les pays se tournent vers le charbon.

« Et fournir [of coal] est serré. Pourquoi? Parce que personne ne renforce ses capacités et que les marchés resteront tendus compte tenu de la météo et du Covid. Ce marché restera donc plus élevé plus longtemps, probablement jusqu’à l’année civile 2023.”