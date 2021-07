La consommation de cannabis peut augmenter les pensées suicidaires chez les jeunes

Selon une nouvelle étude nationale, les jeunes adultes qui consomment du cannabis sont plus susceptibles de penser et de planifier leur suicide.

Environ un tiers des jeunes gravement déprimés ont envisagé le suicide entre 2009 et 2019, contre plus de la moitié des personnes dépressives qui consommaient également du cannabis quotidiennement.

Pour les personnes sans dépression, 9 % des consommateurs quotidiens de cannabis et 7 % des consommateurs réguliers ont signalé des idées suicidaires ou des pensées suicidaires, selon les données d’une enquête auprès de 281 000 personnes âgées de 18 à 31 ans.

« La consommation de marijuana augmente votre risque de comportements suicidaires », a déclaré le Dr Nora Volkow, directrice du National Institute on Drug Abuse, qui a dirigé l’étude.

Selon les données de 2019 du NIDA, 45 millions d’Américains consommaient du cannabis et 9,8 millions étaient des utilisateurs quotidiens ou quasi quotidiens. La même année, 4,7 % des adultes de plus de 18 ans ont déclaré des sentiments de dépression. Il y a eu plus de 47 500 décès par suicide en 2019, selon le CDC.

Les femmes semblaient plus affectées par la consommation de cannabis que les hommes.

Volkow a déclaré qu’on ne savait pas pourquoi les femmes étaient plus susceptibles d’avoir des pensées suicidaires que les hommes, mais a déclaré que cela pourrait être lié à la façon dont le cerveau traite le stress.

Les femmes pourraient également avoir des troubles psychiatriques aggravants, a déclaré le Dr Ziva Cooper, qui dirige l’initiative de recherche sur le cannabis de l’UCLA et n’a pas participé à l’étude.

L’association entre le suicide et la consommation de cannabis n’est pas définitive, a déclaré Cooper. D’autres facteurs pourraient être en jeu, comme les maladies mentales en plus de la dépression.

Bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires pour confirmer le lien, Volkow affirme que les résultats de l’étude sont significatifs.

« C’est quelque chose que vous ne pouvez pas ignorer », a-t-elle déclaré. « Quand vous avez des données comme celle-ci, cela documente un danger potentiel. »

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes aux prises avec des pensées suicidaires, vous pouvez appeler la National Suicide Prevention Lifeline des États-Unis au 800-273-TALK (8255) à toute heure du jour ou de la nuit ou discuter en ligne.

Crisis Text Line fournit une assistance confidentielle gratuite, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, par SMS aux personnes en situation de crise lorsqu’elles composent le 741741.