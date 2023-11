La consommation de cannabis modifie la méthylation de l’ADN, avec des implications au-delà des effets du tabagisme

Dans une étude récente publiée dans la revue Psychiatrie Moléculaireune équipe de chercheurs a mené une méta-analyse à grande échelle consistant en une étude d’association à l’échelle de l’épigénome pour comprendre si la consommation de cannabis au cours de la vie était liée à la méthylation de l’acide désoxyribonucléique (ADN) observée dans le sang périphérique.

Étude: Méta-analyse d’association trans-ascendante à l’échelle de l’épigénome de la méthylation de l’ADN avec la consommation de cannabis à vie. Crédit d’image : Juan Gaertner/Shutterstock

Arrière-plan

Avec un nombre croissant d’États aux États-Unis (US), ainsi que de pays à travers le monde légalisant l’usage médical du cannabis, la consommation de cannabis est devenue extrêmement répandue. Cependant, si les bienfaits thérapeutiques du cannabis à travers son usage médical ont été bien étudiés, son usage récréatif soulève également de nombreuses préoccupations, notamment en ce qui concerne les problèmes liés à la dépendance, aux déficits cognitifs et aux troubles de santé mentale tels que la dépression, l’anxiété, la psychose, la manie et schizophrénie.

La méthylation de l’ADN est un indicateur de l’impact des facteurs environnementaux sur la santé, et certaines formes de méthylation de l’ADN dues à des facteurs environnementaux durent longtemps, tandis que d’autres sont transitoires. Cela se produit lorsqu’un groupe méthyle est ajouté au cinquième carbone de la cytosine dans les régions avec des répétitions de cytosine et de guanine (CpG). Des études ont rapporté que le tabagisme entraîne une méthylation de l’ADN à la fois persistante et transitoire au niveau des sites CpG du génome. Des modèles de méthylation de l’ADN dans des gènes spécifiques ont également été observés dans des groupes tels que les adolescents qui consomment fréquemment du cannabis et les patients dépendants du cannabis.

À propos de l’étude

Dans la présente étude, l’équipe s’est appuyée sur les méthodes de leur étude précédente, dans laquelle elle a réalisé la première étude d’association à l’échelle de l’épigénome en utilisant des échantillons de sang périphérique et a étudié une vaste population d’étude composée de sept cohortes d’individus d’ascendances différentes. Ils ont examiné l’association entre la consommation de cannabis au cours de la vie et les modèles de méthylation de l’ADN tout en ajustant des facteurs tels que l’âge, le sexe, les covariables techniques, les proportions de cellules sanguines et le comportement tabagique.

Les données ont été obtenues auprès de sept cohortes ayant participé à l’étude, couvrant divers groupes d’étude tels que des jumeaux, des personnes âgées, des parents et des enfants, ainsi que des jumeaux adultes. La population finale de l’étude comprenait 4 190 personnes ayant déclaré avoir consommé du cannabis au cours de leur vie et 5 246 personnes n’ayant jamais consommé de cannabis au cours de leur vie, soit un total de 9 436 participants. La consommation de cannabis a été caractérisée sur la base des rapports des participants ou des parents, et une personne ayant consommé au moins une fois du cannabis avant le prélèvement d’échantillons de sang périphérique a été définie comme un consommateur permanent.

La méthylation de l’ADN a été mesurée dans les échantillons de sang périphérique et les valeurs β, qui correspondent au pourcentage d’ADN méthylé au niveau des sites CpG ciblés, ont été calculées. L’association entre la consommation de cannabis au cours de la vie et les niveaux de méthylation de l’ADN a été testée à l’aide de modèles linéaires ou d’un modèle d’équations d’estimation généralisées dans des cohortes où les participants étaient apparentés. Les analyses de l’étude d’association à l’échelle de l’épigénome ont été stratifiées en fonction des groupes d’ascendance génétique euro-américaine et afro-américaine, et les analyses ont été ajustées en fonction des estimations du sexe, de l’âge, du tabagisme et du type de cellules sanguines.

La méta-analyse a résumé les résultats spécifiques à l’ascendance et à la cohorte de l’étude d’association à l’échelle de l’épigénome, et des analyses statistiques ont été menées pour évaluer. Le score de méthylation, qui est la somme pondérée des sites CpG significativement liés à la consommation de cannabis, a également été calculé. De plus, les corrélations de méthylation de l’ADN entre le sang total et les régions du cerveau, telles que le cortex préfrontal, le cervelet, le gyrus temporal supérieur et le cortex entorhinal, ont été examinées.

Résultats

Les résultats ont montré que quatre sites CpG présentaient des associations significatives avec la consommation de cannabis, notamment des sites CpG dans la désintégrine et la métalloprotéase 12 (ADAM12) et l’alpha-actinine 1 (ACTN1) et à proximité du récepteur F1 couplé aux protéines G d’adhésion (ADGRF1) gène et acide ribonucléique (ARN) long non codant LINC01132.

Le modèle de base de l’étude d’association à l’échelle de l’épigénome a indiqué que la consommation de cannabis était associée à la méthylation de l’ADN dans les sites CpG qui chevauchaient largement ceux liés au tabagisme. Cependant, l’ajustement en fonction du comportement tabagique a permis d’identifier un autre site CpG associé à la consommation de cannabis dans le récepteur de l’apolipoprotéine B (APOBR) gène.

Les cinq gènes contenant des sites CpG méthylés par l’ADN associés à la consommation de cannabis jouent un rôle important dans divers résultats en matière de santé. LINC01132 fonctionne comme un oncogène et est lié à la malignité du carcinome hépatocellulaire et du cancer de l’ovaire, bien qu’il ait été rapporté que la consommation de cannabis réduit l’incidence des carcinomes hépatocellulaires. Variation génétique dans le ACTN1 Le gène, qui code pour la protéine cytosquelettique qui lie les fibres d’actine aux membranes cellulaires, a été associé à diverses maladies telles que la maladie de Bowen, le syndrome d’Angelman, le lupus érythémateux et la macrothrombocytopénie congénitale, ainsi qu’à la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19).

Conclusions

Dans l’ensemble, les résultats ont rapporté des modifications substantielles de la méthylation de l’ADN dans les sites CpG de cinq gènes jouant un rôle important dans la santé et la maladie. Bien que quatre de ces sites CpG chevauchent ceux associés au tabagisme, la consommation de cannabis en elle-même est également liée à la méthylation de l’ADN dans un gène. Les résultats mettent en évidence l’utilité de la méthylation de l’ADN comme outil pour comprendre les interactions entre les facteurs environnementaux et la génétique et soulignent la nécessité de poursuivre les recherches sur l’impact de la consommation de cannabis sur les résultats pour la santé.