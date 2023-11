La consommation de cannabis liée à un risque cardiaque accru

Résumé: Des études récentes indiquent que la consommation régulière de marijuana peut augmenter le risque d’insuffisance cardiaque, d’accident vasculaire cérébral et de crise cardiaque.

Les chercheurs ont découvert que les consommateurs quotidiens de marijuana présentaient un risque accru de 34 % de développer une insuffisance cardiaque, la maladie coronarienne étant une voie probable.

Ces résultats soulignent la nécessité de poursuivre les recherches sur les implications de la marijuana sur la santé et suggèrent que les professionnels de la santé devraient être conscients des risques cardiovasculaires associés à sa consommation.

Faits marquants:

La consommation quotidienne de marijuana peut augmenter le risque d’insuffisance cardiaque de 34 % par rapport aux non-utilisateurs. L’association entre la consommation de marijuana et l’insuffisance cardiaque semble être en partie médiée par le développement d’une maladie coronarienne. La consommation de marijuana est associée à un risque accru de 20 % d’événements cardiaques indésirables majeurs chez les personnes âgées non-fumeurs.

Source: American Heart Association

La consommation régulière de marijuana peut augmenter le risque d’insuffisance cardiaque, d’accident vasculaire cérébral ou de crise cardiaque, même après avoir pris en compte d’autres facteurs de risque cardiovasculaire tels que le diabète de type 2, l’hypertension artérielle et l’obésité, selon deux études préliminaires qui seront présentées lors des sessions scientifiques de l’American Heart Association. 2023.

La réunion, qui se tiendra du 11 au 13 novembre à Philadelphie, est un échange mondial de premier plan sur les dernières avancées scientifiques, les recherches et les mises à jour des pratiques cliniques fondées sur des preuves dans le domaine de la science cardiovasculaire.

La consommation de marijuana, connue médicalement sous le nom de cannabis, gagne en popularité aux États-Unis, à mesure que de plus en plus d’États la légalisent à des fins récréatives et médicales. Cependant, on ne sait pas encore exactement comment la marijuana affecte la santé du cœur et du cerveau.

Deux nouvelles études, réalisées par des groupes de recherche distincts, ont mis en lumière le lien entre la consommation régulière de marijuana et le risque d’insuffisance cardiaque, de crise cardiaque et d’accident vasculaire cérébral.

La consommation quotidienne de marijuana est associée à une insuffisance cardiaque incidente : programme de recherche « All of Us » (résumé d’affiche MDP250)

Aux États-Unis, plus de 150 000 adultes ont participé au programme de recherche All of Us, un programme parrainé par les National Institutes of Health.

Les chercheurs se sont concentrés sur la relation entre le mode de vie, la biologie et l’environnement dans diverses populations et ont analysé l’association entre la consommation quotidienne de marijuana et l’insuffisance cardiaque.

“Des recherches antérieures montrent des liens entre la consommation de marijuana et les maladies cardiovasculaires telles que la maladie coronarienne, l’insuffisance cardiaque et la fibrillation auriculaire, connues pour provoquer une insuffisance cardiaque”, a déclaré l’auteur principal de l’étude, Yakubu Bene-Alhasan, MD, MPH, médecin résident à Medstar Health. à Baltimore.

“La consommation de marijuana n’est pas sans problèmes de santé, et notre étude fournit davantage de données liant sa consommation aux maladies cardiovasculaires.”

Bene-Alhasan et ses collègues ont suivi 156 999 personnes qui ne souffraient pas d’insuffisance cardiaque au moment de leur inscription au programme de recherche. Les participants à l’étude ont répondu à une enquête sur la fréquence de leur consommation de marijuana et ont été suivis pendant près de 4 ans (45 mois).

L’analyse a été ajustée pour tenir compte des facteurs démographiques et économiques individuels, de la consommation d’alcool, du tabagisme et d’autres facteurs de risque cardiovasculaire liés à l’insuffisance cardiaque, tels que le diabète de type 2, l’hypertension artérielle, l’hypercholestérolémie et l’obésité.

L’analyse a révélé :

Au cours de la période d’étude, 2 958 personnes (près de 2 %) ont développé une insuffisance cardiaque.

Les personnes qui déclaraient consommer quotidiennement de la marijuana présentaient un risque accru de 34 % de développer une insuffisance cardiaque, par rapport à celles qui déclaraient ne jamais consommer de marijuana. Ce risque était le même quel que soit l’âge, le sexe à la naissance ou les antécédents de tabagisme.

Dans une analyse secondaire, lorsque la maladie coronarienne a été ajoutée à l’enquête, le risque d’insuffisance cardiaque a chuté de 34 % à 27 %, ce qui suggère que la maladie coronarienne est une voie par laquelle la consommation quotidienne de marijuana peut conduire à une insuffisance cardiaque.

“Nos résultats devraient encourager davantage de chercheurs à étudier l’usage de la marijuana afin de mieux comprendre ses implications sur la santé, notamment sur le risque cardiovasculaire”, a déclaré Bene-Alhasan.

“Nous voulons fournir à la population des informations de haute qualité sur la consommation de marijuana et contribuer à éclairer les décisions politiques au niveau de l’État, à éduquer les patients et à guider les professionnels de la santé.”

Détails de l’étude :

La définition de la consommation de marijuana consistait à consommer de la marijuana lorsqu’elle n’était pas prescrite pour un problème de santé ou, si elle était prescrite à des fins médicales, à l’utiliser à d’autres fins.

L’âge médian des participants était de 54 ans ; 60,9 % des participants étaient des femmes à la naissance ; 70,7 % se sont identifiés comme adultes blancs ; 21,8 % étaient des adultes noirs ou afro-américains ; 4,2 % étaient des adultes asiatiques ; 2,2 % ont été identifiés comme appartenant à plus d’une race/ethnicité ; et 1,1 % appartenaient à d’autres races/ethnies.

Le recrutement pour l’étude a commencé en juin 2016. Les participants ont été suivis depuis leur inscription jusqu’en juin 2022, soit un maximum d’environ 4 ans (45 mois).

Une limite de l’étude est qu’elle s’appuie sur des données qui ne précisent pas si la marijuana a été inhalée ou consommée. Selon les chercheurs, la façon dont la marijuana est ingérée peut influencer les résultats cardiovasculaires.

Risque accru d’événements cardiaques et cérébrovasculaires indésirables majeurs chez les personnes âgées non-fumeurs qui consomment du cannabis (Résumé d’affiche MDP249)

Dans une deuxième étude, différents chercheurs ont évalué les données du National Inpatient Sample 2019, la plus grande base de données nationale sur les hospitalisations, pour déterminer si les séjours à l’hôpital étaient compliqués par un événement cardiovasculaire, notamment une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral, un arrêt cardiaque ou une arythmie chez les patients ayant consommé de la marijuana. .

Les chercheurs ont extrait des dossiers sur des adultes de plus de 65 ans présentant des facteurs de risque cardiovasculaire et qui ont déclaré ne pas consommer de tabac (cigarettes ou autres produits du tabac). Ce groupe de dossiers de patients a ensuite été divisé en deux groupes : les consommateurs de marijuana et les non-consommateurs de marijuana.

Les dossiers hospitaliers du consommateur de marijuana ont été codés pour les troubles liés à la consommation de cannabis, qui peuvent varier d’un hôpital à l’autre.

“Depuis 2015, la consommation de cannabis aux États-Unis a presque doublé et elle augmente chez les personnes âgées. Il est donc important de comprendre le risque cardiovasculaire potentiel accru lié à la consommation de cannabis”, a déclaré l’auteur principal de l’étude, Avilash Mondal, MD, médecin résident à Nazareth. Hôpital de Philadelphie.

“Ce qui est unique dans notre étude, c’est que les patients qui consommaient du tabac ont été exclus parce que le cannabis et le tabac sont parfois consommés ensemble. Nous avons donc pu examiner spécifiquement la consommation de cannabis et les conséquences cardiovasculaires.”

L’étude a révélé que parmi les 28 535 consommateurs de cannabis présentant des facteurs de risque cardiovasculaire existants (hypertension artérielle, diabète de type 2 ou taux de cholestérol élevé) :

20 % avaient un risque accru d’avoir un événement cardiaque ou cérébral majeur pendant leur hospitalisation, par rapport au groupe qui ne consommait pas de cannabis.

13,9 % des consommateurs de cannabis présentant des facteurs de risque cardiovasculaire ont eu un événement cardiaque et cérébral indésirable majeur pendant leur hospitalisation, par rapport aux non-consommateurs de cannabis.

De plus, les consommateurs de cannabis, par rapport aux non-consommateurs, présentaient un taux plus élevé de crises cardiaques (7,6 % contre 6 %, respectivement) et étaient plus susceptibles d’être transférés vers d’autres établissements (28,9 % contre 19 %).

L’hypertension artérielle (définie comme supérieure à 130/80 mm Hg) et l’hypercholestérolémie étaient des prédicteurs d’événements cardiaques et cérébraux indésirables majeurs chez les consommateurs de marijuana.

« Nous devons être attentifs aux événements cardiaques et aux accidents vasculaires cérébraux majeurs chez les personnes âgées souffrant de troubles liés à la consommation de cannabis. À ce stade, nous avons besoin de plus d’études pour comprendre les effets à long terme de la consommation de cannabis », a déclaré Mondal.

« Les professionnels de la santé devraient inclure la question : « Consommez-vous du cannabis ? » lors de la prise des antécédents d’un patient. Si vous demandez aux patients s’ils fument, les gens pensent à la cigarette.

« Le principal message public est d’être plus conscient des risques accrus et d’ouvrir les voies de communication afin que la consommation de cannabis soit reconnue et prise en compte. »

Une limite de l’analyse est que les données proviennent d’une grande base de données, qui peut contenir des erreurs de codage dans les dossiers médicaux des patients. De plus, le code du dossier de santé électronique pour les troubles liés à la consommation de cannabis peut varier d’un hôpital à l’autre, faussant ainsi les résultats de l’analyse.

Détails de l’étude :

Les dossiers médicaux de l’échantillon national de patients hospitalisés 2019 ont été examinés pour 28 835 adultes souffrant de troubles liés à la consommation de cannabis et d’hypertension artérielle, de diabète de type 2 ou d’hypercholestérolémie. Le groupe de comparaison comprenait 10 680 000 adultes présentant les mêmes facteurs de risque et qui ne consommaient pas de marijuana.

Les chercheurs ont examiné les dossiers d’hospitalisation pour analyser l’incidence des maladies cardiovasculaires à l’hôpital chez les adultes des deux groupes.

69,5 % des participants au groupe des troubles liés à la consommation de cannabis étaient des hommes et 30,5 % étaient des femmes. En revanche, 45,8 % étaient des hommes dans le groupe des non-consommateurs de cannabis, contre 54,2 % dans le groupe des femmes non-consommatrices.

Les dossiers de santé de la race selon la consommation de cannabis par rapport à la non-consommation étaient respectivement de : 70,2 % contre 76,4 chez les adultes blancs ; 20,1 % contre 10,8 % chez les adultes noirs ; 5,6 % contre 7,4 % parmi les adultes hispaniques ; 0,70 % contre 2,7 % chez les adultes asiatiques ou insulaires du Pacifique ; et 1 % contre 0,40 % chez les adultes amérindiens.

« Les dernières recherches sur la consommation de cannabis indiquent que fumer et inhaler du cannabis augmente les concentrations sanguines de carboxyhémoglobine (monoxyde de carbone, un gaz toxique) et de goudron (matière combustible partiellement brûlée) similaires aux effets de l’inhalation d’une cigarette de tabac, qui ont tous deux été liés. aux maladies du muscle cardiaque, aux douleurs thoraciques, aux troubles du rythme cardiaque, aux crises cardiaques et à d’autres affections graves », a déclaré Robert L. Page II, Pharm.D., MSPH, FAHA, président du groupe de rédaction bénévole pour la déclaration scientifique 2020 de l’American Heart Association. : Marijuana médicale, cannabis récréatif et santé cardiovasculaire.

“Avec les résultats de ces deux études de recherche, les risques cardiovasculaires liés à la consommation de cannabis deviennent plus clairs et devraient être soigneusement examinés et surveillés par les professionnels de la santé et le public.”

Page est professeur aux départements de pharmacie clinique et de médecine physique, École de pharmacie et de sciences pharmaceutiques Skaggs, Université du Colorado, Campus Anschutz, à Aurora, Colorado.

