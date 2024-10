La consommation de cannabis à haute puissance laisse une marque distincte sur l’ADN – nouvelle recherche

Le cannabis est l’un des plus médicaments couramment utilisés dans le monde. Pourtant, il y a encore beaucoup de choses que nous ignorons à son sujet et quels sont ses effets sur le cerveau – y compris pourquoi le cannabis déclenche la psychose chez certaines personnes qui consomment ce médicament. Mais notre récente étude vient de nous rapprocher de la compréhension de l’impact biologique de la consommation de cannabis à haute puissance.

Publiée dans la revue Molecular Psychiatry, notre étude démontre que le cannabis très puissant laisse un marque distincte sur l’ADN. Nous avons également constaté que ces modifications de l’ADN étaient différentes chez les personnes connaissant leur premier épisode de psychose par rapport aux utilisateurs n’ayant jamais souffert de psychose. Cela suggère qu’étudier la manière dont la consommation de cannabis modifie l’ADN pourrait aider à identifier les personnes les plus à risque de développer une psychose.

La quantité de THC (Delta-9_tetrahydrocannabinol), le principal ingrédient du cannabis qui fait se sentir « high », a été en constante augmentation depuis les années 1990 au Royaume-Uni et aux États-Unis. Au Colorado, où la drogue est légale, il est possible d’en acheter du cannabis avec 90% de THC. Bien que le THC soit l’un des 144 autres produits chimiques présents dans la plante de cannabis, il s’agit du principal composé utilisé pour estimer la puissance du cannabis.

De nombreuses études ont montré que plus la concentration de THC est élevée, plus les effets sur le consommateur sont forts. Par exemple, des recherches ont montré que les personnes qui consomment quotidiennement du cannabis très puissant (avec un THC de 10 % ou plus) sont cinq fois plus probable développer un trouble psychotique par rapport aux personnes n’ayant jamais consommé de cannabis.

Troubles psychotiques associés à consommation quotidienne de cannabis très puissant se manifestent souvent par une série de symptômes. Ceux-ci peuvent inclure hallucinations auditives (entendre des voix que les autres ne peuvent pas entendre), délires de persécution (se sentir la cible d’un complot sans preuve) et paranoïa (percevoir l’environnement comme hostile et interpréter les interactions avec méfiance). Ce sont toutes des expériences très pénibles et invalidantes.





Notre étude visait à explorer la marque que la consommation actuelle de cannabis laisse sur l’ADN. Nous voulions également comprendre si cette marque était spécifique à la consommation de cannabis à haute puissance – et si cela pouvait aider à identifier les consommateurs les plus à risque de souffrir de psychose.

Pour ce faire, nous avons examiné les effets de la consommation de cannabis sur un processus moléculaire appelé méthylation de l’ADN. La méthylation de l’ADN est un processus chimique qui régule l’activité des gènes en les activant ou les désactivant et en contrôlant leur expression sans modifier la structure de l’ADN lui-même. La méthylation de l’ADN n’est que l’un des nombreux mécanismes qui régulent l’activité des gènes et fait partie d’un processus biologique important appelé épigénétique. Épigénétique sous-tendent l’interaction entre notre environnement, les choix de vie que nous faisons (comme consommer du cannabis ou faire de l’exercice) et notre santé physique et mentale.

Alors que études antérieures ont étudié l’impact de la consommation de cannabis au cours de la vie sur la méthylation de l’ADN, ils n’ont pas exploré l’effet de la consommation régulière de différentes puissances de cannabis sur ce processus. Ils n’ont pas non plus exploré comment cela affecte les personnes souffrant de psychose.

Notre étude a combiné les données de deux premières grandes études cas-témoins : l’étude Genetic and Psychosis, menée dans le sud de Londres, et l’étude EU-GEI, qui comprenait des participants d’Angleterre, de France, des Pays-Bas, d’Italie, d’Espagne et du Brésil. Ces deux études ont collecté des données sur des personnes vivant leur premier épisode de psychose et sur des participants qui n’avaient aucun problème de santé et représentaient la population locale.

Au total, nous avons examiné 239 personnes vivant leur premier épisode de psychose et 443 volontaires sains. Environ 65 % des participants étaient des hommes. Les participants étaient âgés de 16 à 72 ans. Tous les participants ont fourni des informations sur leur consommation de cannabis, ainsi que des échantillons d’ADN de leur sang.

Environ 38 % des participants consommaient du cannabis plus d’une fois par semaine. Parmi ceux qui avaient consommé du cannabis, la majorité en consommait à haute puissance plus d’une fois par semaine – et avait commencé vers l’âge de 16 ans.

Des analyses de méthylation de l’ADN ont ensuite été effectuées sur plusieurs parties du génome entier. L’analyse a pris en compte l’impact potentiel de plusieurs facteurs de confusion biologiques et environnementaux qui pourraient avoir affecté les résultats, tels que l’âge, le sexe, l’origine ethnique, le tabagisme et la composition cellulaire de chaque échantillon de sang.

Signature ADN

Nos résultats ont révélé que la consommation de cannabis très puissant modifie la méthylation de l’ADN, en particulier dans les gènes liés aux fonctions énergétiques et du système immunitaire. Cela était vrai pour les participants qui avaient consommé du cannabis très puissant. Cependant, les personnes ayant souffert de psychose présentaient une signature d’altération différente dans leur ADN.

Ces changements épigénétiques montrent comment des facteurs externes (comme la consommation de drogues) peuvent modifier le fonctionnement des gènes. Il est très important que ces changements ne soient pas expliqués par le tabac – qui est habituellement mélangé aux joints par de nombreux consommateurs de cannabis et qui est connu pour modifier la méthylation de l’ADN.

Cette découverte met également en évidence les changements épigénétiques comme lien potentiel entre le cannabis à haute puissance et la psychose. La méthylation de l’ADN, qui comble le fossé entre la génétique et les facteurs environnementaux, est un mécanisme clé qui permet aux influences externes (telles que la consommation de substances) d’avoir un impact sur l’activité des gènes. En étudiant les changements épigénétiques, les chercheurs pourraient mieux comprendre comment la consommation de cannabis – en particulier les types à forte puissance – peut influencer des voies biologiques spécifiques. Cela pourrait à son tour nous aider à comprendre pourquoi certains consommateurs de cannabis courent un risque accru de psychose.

Nous espérons que nos résultats aideront les scientifiques à mieux comprendre comment la consommation de cannabis peut affecter la biologie du corps. Les recherches futures devraient maintenant déterminer si les modèles de méthylation de l’ADN associés à la consommation de cannabis peuvent servir de biomarqueurs pour identifier les utilisateurs présentant un risque plus élevé de développer une psychose. Cela pourrait conduire à des stratégies de prévention plus ciblées et éclairer des pratiques de consommation de cannabis plus sûres.