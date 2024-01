La consommation de caféine prévient les troubles de la mémoire spatiale induits par le stress

Une étude menée en Turquie a découvert que l’ajout de caféine à l’eau potable de rats exposés au stress de l’isolement social peut les protéger du développement de troubles de la mémoire spatiale. Alors que les rats qui ne buvaient pas de caféine avec de l’eau présentaient des troubles de la mémoire spatiale dus au stress, ces troubles étaient absents chez les rats qui buvaient de l’eau avec de la caféine. La recherche a été récemment publiée dans Neurosciences du développement.

La caféine est un stimulant naturel qui affecte principalement le système nerveux central. Il procure un regain d’énergie et de vigilance temporaire. La caféine se trouve dans diverses plantes, notamment les grains de café, les feuilles de thé et les cabosses de cacao, ce qui en fait un ingrédient courant dans les boissons comme le café, le thé et le chocolat. Lorsqu’elle est consommée, la caféine bloque l’action d’un neurotransmetteur appelé adénosine. Ce neurotransmetteur favorise la relaxation et la somnolence, donc son blocage entraîne une éveil et une vigilance accrus.

La caféine induit également des modifications dans des gènes spécifiques associées au renforcement et à l’affaiblissement des connexions entre les neurones (c’est-à-dire la plasticité synaptique) dans la région de l’hippocampe du cerveau. Un autre facteur connu pour affecter la plasticité synaptique de l’hippocampe est le stress. L’hippocampe est essentiel à la formation de nouveaux souvenirs, notamment ceux liés aux caractéristiques spatiales de l’environnement, mais également ceux liés aux faits et aux événements. Des études antérieures ont indiqué que la caféine peut prévenir les déficits de mémoire et la destruction des synapses reliant les neurones.

L’auteur de l’étude, Seval Musuroglu Keloglan, souhaitait étudier les effets de la caféine sur les changements comportementaux et neurochimiques liés à l’apprentissage et à la fonction de mémoire provoqués par le stress. Ils ont mené une expérience sur des souris exposées à l’isolement social. L’isolement social est un facteur de stress bien établi qui provoque des changements dans tout le corps. Elle affecte les systèmes neurochimiques et neuroendocriniens du corps chez l’homme et chez de nombreux autres animaux.

La recherche a été menée sur 28 rats mâles albinos Wistar, âgés de 21 jours au début de l’expérience. Les rats ont été hébergés dans un environnement contrôlé avec un cycle lumière/obscurité de 12 heures et une température de 21 degrés Celsius, avec libre accès à la nourriture et à l’eau.

Les rats ont été répartis au hasard en quatre groupes, chacun composé de sept rats. Un groupe a subi un stress d’isolement social, un autre a reçu de la caféine dans son eau, le troisième groupe a subi à la fois un stress d’isolement social et a consommé de l’eau contenant de la caféine, et le quatrième groupe a servi de témoin, vivant normalement sans aucun traitement spécial. Les groupes exposés à la caféine consommaient 0,3 gramme de caféine par litre d’eau, ce qui correspondait à un apport quotidien d’environ 1 à 2 mg/kg de caféine. Le stress de l’isolement social a été induit par l’hébergement individuel de rats sélectionnés pendant quatre semaines, avec une manipulation minimale et un bruit réduit, limitant ainsi leurs interactions sociales.

Après quatre semaines de traitement, les fonctions d’apprentissage et de mémoire des rats ont été évaluées à l’aide du test Morris Water Maze. Ce test consiste à placer un rat dans un grand réservoir circulaire rempli d’eau, où il doit trouver une plateforme de fuite cachée juste sous la surface de l’eau. La piscine est entourée de divers repères visuels, et le rat doit utiliser ces repères pour naviguer et se souvenir de l’emplacement de la plate-forme au cours d’essais répétés. Ce test est largement utilisé dans la recherche neurologique pour étudier les fonctions cognitives, les effets des lésions cérébrales et l’efficacité des traitements pour les affections affectant la mémoire et l’apprentissage spatial.

Ce test a été réalisé sur cinq jours. Le premier jour était le jour de l’habituation. Ce jour-là, si un rat ne parvenait pas à trouver la plate-forme dans les 120 secondes, l’expérimentateur utilisait un bâton en bois pour le forcer à monter sur la plate-forme et lui permettre de s’y reposer pendant 10 secondes. La formation d’apprentissage a été réalisée en jetant chaque rat dans l’eau depuis différents coins cinq fois entre les jours 1 et 4 du test.

Les résultats ont montré qu’il n’y avait aucune différence de poids entre les rats des différents groupes après le traitement. Cependant, les rats du groupe d’isolement social ont montré une mémoire spatiale altérée dans le test Morris Water Maze par rapport au groupe témoin. L’examen du tissu cérébral de ces rats a montré que les groupes témoins et ceux contenant uniquement de la caféine, mais également le groupe exposé à la fois à l’isolement social et à la caféine, présentaient des formes normales de neurones.

En revanche, les auteurs de l’étude ont constaté diverses irrégularités dans l’apparence des neurones des rats du groupe exposé au stress d’isolement social mais pas à la caféine. “[Social isolation] altéré la mémoire spatiale et provoqué des changements morphologiques chez les rats adolescents, mais cet effet de l’isolement n’a pas été observé chez les animaux traités à la caféine », ont-ils conclu.

L’étude met en lumière les effets de la caféine sur le cerveau de rats exposés au stress. Il convient toutefois de noter que l’étude a été menée sur des rats et non sur des humains. Bien que les rats et les humains partagent de nombreuses similitudes physiologiques, ils diffèrent également dans de nombreux autres domaines. Les effets sur les humains ne seraient peut-être pas les mêmes.

Le papier, “Effet de la caféine sur la mémoire hippocampique et les niveaux d’expression génétique dans le stress de l’isolement social», a été rédigé par Seval Musuroglu Keloglan, Leyla Sahin, Sayad Kocahan, Ebru Annac, Nurhan Tirasci et Ayper Boga Pekmezekmek.