La consommation d’aspartame altère l’apprentissage et la mémoire chez la souris

D’abord autorisé pour la consommation humaine par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis en 1981, l’aspartame est utilisé comme alternative au sucre dans plus de 5 000 nourriture des produits. Comme il est environ 200 fois plus sucré que le saccharose, son introduction sur le marché alimentaire visait à lutter contre les taux d’obésité et à soutenir les patients diabétiques en réduisant leur consommation de sucre.

Alors que la consommation d’édulcorants non nutritifs – dont l’aspartame – continue d’augmenter, tout comme l’ensemble des travaux scientifiques évaluant leur impact sur le corps humain et leur sécurité à long terme. Certaines de ces études sont exigées par les organismes de réglementation ; le Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) est obligée de réévaluer tous les additifs alimentaires dont l’utilisation était autorisée avant 2009, par exemple. D’autres sont menées par des laboratoires ayant des intérêts spécifiques liés aux édulcorants, comme celui de Pradeep Bhidetitulaire de la chaire Jim et Betty Ann Rodgers Eminent Scholar en neurosciences du développement au département des sciences biomédicales du Florida State University College of Medicine.

Recommandations de consommation d’aspartame Le informé La dose journalière (DJA) d’aspartame est de 40 mg/kg de poids corporel par jour.

Les recherches de Bhide portent sur le domaine de l’épigénétique, qui explore comment les modifications de notre code génétique peuvent modifier la façon dont les gènes sont lus, transcrits et traduits en protéines par la machinerie de nos cellules. De nouvelles recherches suggèrent que de telles modifications pourraient être transmises aux générations futures. « Notre laboratoire s’est intéressé à l’examen de la manière dont les expositions environnementales influencent les traits (comportementaux, cellulaires, moléculaires, etc.) non seulement chez les individus directement exposés, mais également chez leurs descendants non exposés. Cette recherche s’inscrit dans un domaine de la biologie qui examine les effets héréditaires des expositions environnementales, souvent ancestrales », a déclaré Bhide dans une précédente interview avec Réseaux technologiques.

L’aspartame a induit des comportements de type anxieux chez la souris, qui étaient héréditaires

Les expositions environnementales incluent les aliments que nous consommons dans le cadre de notre mode de vie. En 2022, Bhide et ses collègues ont publié une étude démontrant que le comportement anxieux chez la souris, induit par la consommation d’aspartame, est héréditaire par la lignée paternelle. Dans les tests comportementaux, les enfants et petits-enfants de souris exposées à l’aspartame ont passé beaucoup moins de temps au centre d’un test en champ ouvert, caractéristique de la peur et du stress chez les modèles murins. En explorant les mécanismes moléculaires à l’origine de cette réponse, le séquençage de l’ARN a révélé une expression génique altérée dans l’amygdale, une zone du cerveau associée aux réponses de peur. « Nous pensons que l’aspartame produit un changement dans l’équilibre excitation-inhibition, en faveur de l’excitation », a déclaré Bhide.

La plus récente étude de Bhide et de son équipe, publiée dans Rapports scientifiquesse demandaient si la consommation d’aspartame affectait les déficits d’apprentissage et de mémoire chez la souris, et si de tels effets pourraient également être hérités par les générations futures.

L’exposition à l’aspartame entraîne des déficits de mémoire de travail et spatiale chez la souris

Pour l’expérience, les souris ont été divisées en trois groupes : un groupe témoin qui consommait uniquement de l’eau et deux groupes qui consommaient 7 % ou 15 % de la DIA d’aspartame dans l’eau recommandée par la FDA sur une période de 16 semaines. Ces niveaux ont été reproduits à partir de l’étude précédente de Bhide et de ses collègues explorant l’anxiété.

À intervalles de 4, 8 et 12 semaines, les souris ont entrepris Labyrinthe en Y test qui évalue le travail spatial et la mémoire de référence. « Les effets de l’aspartame sur la mémoire de travail étaient présents dès 4 semaines d’exposition et ont persisté pendant toute la durée de 12 semaines », affirment les auteurs. a écrit.

Après 14 semaines, tous les groupes de souris ont entrepris Labyrinthe de Barnes, où ils apprennent l’emplacement d’une boîte d’évasion « sûre » parmi 40 boîtes possibles organisées en arène circulaire. Les souris du groupe témoin ont découvert rapidement le coffre-fort, tandis que les souris qui avaient consommé de l’aspartame ont mis plus de temps à apprendre la tâche. « Nous constatons qu’ils utilisent une stratégie différente, mais ils trouvent la boîte de secours », co-auteur Deirdre McCarthyprofesseur de recherche au Département des sciences biomédicales et au Centre de réparation du cerveau, dit. « Ils compensent d’une manière ou d’une autre. »

« Ils peuvent fonctionner, mais ils ont besoin de plus de temps ou peuvent avoir besoin d’une aide supplémentaire », Bhide ajoutée. « La deuxième chose que nous avons remarquée ici, contrairement à l’anxiété (recherche), cela n’a duré qu’une génération. » Les effets n’ont été observés que chez les enfants de souris mâles, et non chez les petits-enfants, ce que Bhide déclaré comme preuve supplémentaire que ces « types de transmissions » se produisent en raison de changements épigénétiques dans les spermatozoïdes. Les mécanismes exacts qui sous-tendent cette héritabilité ne sont pas encore clairs.

La FDA est invitée à examiner de plus près les effets de l’aspartame

Bhide et ses collègues soulignent que les fonctions cognitives testées dans cette étude sont distinctes des comportements anxieux. Les résultats de ces travaux impliquent donc que les effets de l’aspartame pourraient être plus répandus que ne le suggérait leur article précédent – ​​du moins chez la souris. Les données ne peuvent pas être directement extrapolées aux humains, et des recherches étudiant ces effets sur l’apprentissage et la mémoire dans le cerveau humain sont actuellement en cours. limité.

L’aspartame a déjà reçu beaucoup d’attention cette année, plus récemment grâce à sa classification comme « potentiellement cancérigène » par le Centre international de recherche sur le cancer. En juillet, la FDA a publié une déclaration exprimant son désaccord avec cette décision. « L’aspartame est l’un des additifs alimentaires les plus étudiés dans l’alimentation humaine. Les scientifiques de la FDA n’ont pas de problèmes de sécurité lorsque l’aspartame est utilisé dans les conditions approuvées », indique le communiqué. lire. « Les scientifiques de la FDA réévaluent les données scientifiques sur l’exposition et la sécurité d’un édulcorant chaque fois que l’agence dépose une demande d’additif alimentaire ou un avis généralement reconnu comme étant sans danger pour cet édulcorant. Nous nous tenons également au courant de la littérature publiée et du niveau actuel d’exposition des consommateurs et participons aux activités scientifiques et normatives internationales liées à la sécurité des ingrédients alimentaires.

Sur la base de ses conclusions, l’équipe Bhide suggéré que la FDA adopte une perspective « multigénérationnelle » plus étroite sur les effets de l’aspartame.

Référence: Jones SK, McCarthy DM, Stanwood GD, Schatschneider C, Bhide PG. Les déficits d’apprentissage et de mémoire produits par l’aspartame sont héréditaires via la lignée paternelle. Représentant scientifique. 2023;13(1):14326. est ce que je: 10.1038/s41598-023-41213-2