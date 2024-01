La consommation d’alcool peut-elle changer votre apparence au fil du temps ? Les experts se prononcent sur le visage gonflé et la décoloration

Les effets à long terme de la consommation d’alcool sur le corps peuvent varier, et certains changements peuvent être réversibles dans une certaine mesure si la consommation d’alcool est arrêtée et si un mode de vie plus sain est adopté. (Image via Getty)

Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne remplace pas un avis médical professionnel, un diagnostic ou un traitement. Contactez un professionnel de la santé qualifié avant de vous lancer dans une activité physique ou de modifier votre alimentation, vos médicaments ou votre mode de vie.

Chris Howe, directeur de Lakeside Recovery, un centre de traitement de la toxicomanie à St. Catherines, en Ontario, se souvient de son apparence lorsqu’il luttait contre une dépendance active à l’alcool.

“J’étais en surpoids et j’avais une mauvaise peau. Les gens décrivaient ma peau comme étant grise”, a-t-il déclaré. “Et j’avais les yeux morts.”

Howe était déshydraté. Il a dit que s’il pinçait sa peau, elle « garderait presque la forme dans laquelle vous l’avez pincée pendant un moment avant de s’aplatir ».

Je vivais dans un corps qui m’était atroce.Chris Howe

À long terme, une consommation excessive d’alcool peut avoir des effets sur l’apparence physique d’une personne, ainsi que des effets néfastes sur l’intérieur du corps. Howe a décrit à la fois des problèmes de poids et de peau qui peuvent être courants chez les personnes aux prises avec une dépendance.

Chris Howe, 45 ans, est directeur de Lakeside Recovery, un centre de traitement de la toxicomanie pour hommes à St. Catherines, en Ontario, ouvert depuis huit mois. Howe a lutté contre la dépendance il y a plus de 13 ans et consacre désormais son temps à aider les autres dans leur cheminement. (Image via. Chris Howe)

Maintenant sobre depuis plus de 13 ans, il a déclaré que la transformation physique qu’il a vécue, ainsi que le voyage émotionnel et spirituel, ont été « revitalisants ».

Yahoo Canada a parlé à des experts des changements que le corps d’une personne peut subir en raison d’une consommation d’alcool à long terme et de ce qui se passe une fois qu’une personne arrête de boire. Voici ce que vous devez savoir.

Boire de l’alcool peut-il changer votre apparence ?

Selon Ligne Santé, l’alcool peut provoquer une réponse inflammatoire chez certaines personnes, se manifestant par des ballonnements au visage. Lorsqu’une personne est dépendante de l’alcool, un gonflement du visage et des ballonnements peuvent également être causés par le fait que la peau tente de retenir autant d’eau que possible pour compenser la déshydratation due à l’alcool.

Dans un récent bobine Instagram viralel’utilisateur des réseaux sociaux Chanda Lynn a partagé l’impact de l’alcool sur la forme de son visage.

Au fur et à mesure qu’elle progressait dans sa sobriété, son visage devenait plus mince. Elle s’est rendu compte que l’alcool rendait son visage plus gonflé et plus gros.

Timothy Naimi, directeur de l’Institut canadien de recherche sur l’usage de substances à l’Université de Victoria, a déclaré que même si cela pourrait arriver à certaines personnes, ce n’est peut-être pas le cas pour tout le monde.

Certains changements cutanés qu’il a évoqués comme une possibilité après une consommation chronique d’alcool étaient le vieillissement prématuré, les varicosités (ou varices) ou la rupture des vaisseaux sanguins autour du nez et des joues.

Une condition appelée rhinophymaune affection cutanée qui provoque un gonflement et une rougeur du nez, était auparavant liée à la consommation d’alcool, parfois même appelée « nez alcoolisé », mais cela a depuis été démystifié.

Les effets de l’alcool sur la peau sont généralement indirects et résultent de facteurs tels que la déshydratation, des lésions hépatiques et des carences nutritionnelles.

La peau déshydratée peut paraître terne et terne, ce qui peut être interprété comme un teint plus pâle ou moins éclatant, un peu comme l’apparence de Howe a été décrite par lui-même et par d’autres.

Une consommation prolongée d’alcool peut également provoquer des lésions hépatiques, entraînant des affections telles que la jaunisse, caractérisée par un jaunissement de la peau et des yeux.

Dominique Morisano, psychologue clinicienne et professeur adjoint à l’Université de Toronto, a déclaré que l’alcool peut également affecter la coloration de l’apparence du visage, comme les rougeurs causées par réaction de bouffée d’alcool.

“Nous savons également que les individus touchés par le syndrome d’alcoolisme fœtal peuvent avoir différents phénotypes faciaux”, a-t-elle déclaré, faisant référence à un exemple de caractéristiques visibles.

Une autre chose qui pourrait changer l’apparence d’une personne serait la prise ou la perte de poids due à la consommation d’alcool.

Comment l’alcool affecte-t-il quelqu’un intérieurement ?

La consommation d’alcool à long terme peut avoir effets profonds sur divers organes et systèmes du corps. Voici quelques effets internes associés à la consommation chronique d’alcool :

Dommages au foie

Problèmes pancréatiques comme une inflammation ou des douleurs abdominales

Problèmes du système cardiovasculaire (hypertension artérielle, battements cardiaques irréguliers, risque accru de maladie cardiaque)

Suppression du système immunitaire

Problèmes gastro-intestinaux

Effets neurologiques (perte de mémoire ou troubles cognitifs)

Risque accru de cancer

Perte de densité osseuse

Problèmes de santé mentale et dépression

“L’alcool, en général, est une neurotoxine”, a déclaré Naimi.

Il a ajouté qu’avec le temps, l’alcool peut augmenter le risque de crises d’épilepsie ou provoquer une neuropathie (où une personne ressent un engourdissement ou des picotements dans les mains ou les pieds) et peut provoquer des effets neurologiques aigus.

Les effets d’une consommation chronique d’alcool sont-ils réversibles ?

Les effets à long terme de la consommation d’alcool sur le corps peuvent varier et certains changements peuvent être réversibles dans une certaine mesure si la consommation d’alcool est arrêtée et si un mode de vie plus sain est adopté. Cependant, le degré de réversibilité dépend de plusieurs facteurs, notamment de la gravité et de la durée de l’abus d’alcool, de l’état de santé de l’individu et de l’existence ou non de dommages irréversibles.

“Une fois que vous avez développé la cirrhose du foieil y a beaucoup de changements sur la peau – comme la couleur et les poches – qui parfois ne seraient pas réversibles”, a expliqué Naimi.

Pour Howe, qui aide désormais les autres au centre de rétablissement, voir les gens se transformer physiquement et émotionnellement a été gratifiant.

“Quand quelqu’un arrive pour la première fois, je me souviens avoir ressenti son apparence”, a déclaré Howe. “Et je peux vraiment me connecter avec l’état émotionnel qui se présente physiquement.”

La condition physique est une partie importante du programme de Lakeside Recovery. Ainsi, en plus de la thérapie, les gens peuvent participer au yoga, aux sports de combat, à la respiration et bien plus encore.

Howe a déclaré qu’une partie gratifiante de son travail est lorsqu’il peut voir les « signes de vie réinsufflés dans [people]”.

